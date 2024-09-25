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Из-за российского удара КАБами по Запорожью одна женщина в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

После ночного обстрела Запорожья одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в медучреждениях областного центра остаются три человека, пострадавшие в результате террористической атаки россиян на Запорожье.

После ночной атаки 48-летняя женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю

Также смотрите: Удар по Запорожью: Среди раненых есть дети. ФОТОрепортаж

Двое детей, пострадавших во время обстрела 23 сентября, - в отделении хирургии. Их состояние средней степени тяжести.

Как сообщалось, вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 7 человек. Позже пресс-центр ГСЧС опубликовал фото с последствиями вражеского удара.

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Запорожье (2658) обстрел (27312) ранение (3386)


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2 пускові Patriot pac-2 на 160 км та pac-3 для прикриття радару і кп, могла б вирішити питання з каб для Запоріжжя і Харкова, і Сум. Ціна питання близько 200 млн доларів на кожне місто, плюс до 100 млн на 30-40 ракет на кожне місто, максимум, поки вони зрозуміють, що немає сенсу втрачати стільки літаків. Потім ракети такі можна майже не використовувати, бо якщо будуть ставити багато мяляжів радірів, які також можуть випромінювати, чи хоча б таких, які не можуть, то навряд вони знайдуть іскандерами реальний радар. Якщо зробити десяток муляжів, то ракети в них скінчаться по радару бити. А гарно заиасковані пускові в кількості двох штук на місто і поготів їм не знайти, враховуючи те, що можна наставити вдосталь їх муляжів. Звісно розвідувальні дрони треба збивати. Треба буде ще виділити для цього пускову Iris-T того, що малого радіусу дії - SLS
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25.09.2024 11:08 Ответить
 
 