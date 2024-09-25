Из-за российского удара КАБами по Запорожью одна женщина в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

После ночного обстрела Запорожья одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в медучреждениях областного центра остаются три человека, пострадавшие в результате террористической атаки россиян на Запорожье.

После ночной атаки 48-летняя женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии в реанимации.











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Двое детей, пострадавших во время обстрела 23 сентября, - в отделении хирургии. Их состояние средней степени тяжести.

Как сообщалось, вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 7 человек. Позже пресс-центр ГСЧС опубликовал фото с последствиями вражеского удара.