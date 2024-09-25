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Новости Фото Война
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Подразделения на фронте получат автомобили, FPV-дроны, детекторы "Цукорок" и РЭБ на 30 млн грн. ФОТО

Петр Порошенко везет на фронт очередной груз для ВСУ на сумму более 30 млн грн. Бойцы получат разведывательные дроны, FPV-дроны, детекторы дронов, средства РЭБ, автомобили и тому подобное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

допомога ЗСУ від Порошенка

Политик отмечает, что для победы Украины нужна технологически оснащенная, современная армия, способная эффективно противостоять врагу.

Порошенко передає дрони до ЗСУ

"Сегодня здесь вы видите детекторы дронов. Те, кто ждал "Цукорки" - время пришло. "Мавики", которые используются не только для разведки, но и для сбросов и уничтожают врага. Дроны "Мольфар и "Хантер", которые названы в честь моего друга командира батальона, героя Украины с позывным "Хантер" - их мы поставили уже 35 тысяч, а закупили 40 тысяч", - показывает Порошенко FPV-дроны.

Порошенко закупив дрони та РЕБ для ЗСУ
Порошенко закупив дрони та РЕБ для ЗСУ

Смотрите также: Защитникам передадут 80 "мавиков" с тепловизорами и микросхемы для 2000 "сахарков". ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мы получили данные, что государство, ГСССЗИ на 40 миллиардов гривен бюджетных средств налогоплательщиков, которые они забрали из местных советов, закупили только 225 тысяч дронов. Представьте себе, что мы закупили почти 20% от того, что закупило государство. Мы с этим не собираемся мириться. Потому что каждый день задержки означает дополнительные риски для наших военных", - говорит лидер "ЕС".

допомога для ЗСУ від Порошенка

"Очень надеюсь, что государство, даже в эти непростые времена, научится у нас. Потому что волонтеры истощаются, люди беднеют, возможности донатить сокращаются. А количество заявок растет, как лавина. Это означает, что государство должно работать более эффективно", - отмечает Порошенко.

Смотрите также: Подразделениям ССО передали очередную партию техники: Квадроциклы, автобусы, командно-штабные пункты. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19606) дроны (3961)


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Топ комментарии
+39
Чергова подяка пану Президенту.
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25.09.2024 20:13
+38
Ну чому?! Прочитав Заголовок і відразу асоціація - Порошенко? Не Зеленський, не кабмін, не МО, і навіть не ВР, а саме Порошенко?
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25.09.2024 20:14
+27
Людіна з велікой букві
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25.09.2024 20:14
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова подяка пану Президенту.
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25.09.2024 20:13 Ответить
Ну чому?! Прочитав Заголовок і відразу асоціація - Порошенко? Не Зеленський, не кабмін, не МО, і навіть не ВР, а саме Порошенко?
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25.09.2024 20:14 Ответить
100пудово! Навіть тут, на сайті, треба використовувати "партизанські методи", бо Їрмаки відслідковують всю інфу. Дожились, блдь!
Вони ******** країну, знищують армію і патріотів, а соромно нам - тим, хто криком кричав лохторату: "Що ви робите!!? Ви втратите ВСЕ!!"
Шкода, але мало що змінилось в головах у тих 73%.
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25.09.2024 21:42 Ответить
Подумав що ''Порох'' барижничає👍. І не помилився.
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25.09.2024 20:14 Ответить
так склалось на цензорі, якщо виділяє для зсу, то порошенко, якщо просить долучитись, то це юсупова...
дії протилежні, але обидва прізвища набирають позитиву
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25.09.2024 20:49 Ответить
Людіна з велікой букві
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25.09.2024 20:14 Ответить
Великий Українець
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25.09.2024 22:05 Ответить
Шкода тільки, що украінчики хотіли шару, думали, що Зеля лопух і можна буде класно красти . А виявилось - лопух, та ще зрадник . Єрмак був призначений одразу після Оману . Оманські. домовленості ніхто не відміняв . При Пороху просто не було б війни . Аботвона б закінчилась , як в 14 му.
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26.09.2024 08:12 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!!!!!!!!!
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25.09.2024 20:16 Ответить
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.

"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.

"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.

"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.

"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
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25.09.2024 20:24 Ответить
Що злиплося?
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25.09.2024 20:40 Ответить
"якщо-що, я голосував за Порошенка" "секта свідків Порошенка"
Дядя, у тебя когнитивный диссонанс
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25.09.2024 21:05 Ответить
Та ні,ти таке саме брехло ,як і зе,і тебе "ковбасить" від ПОРОХА!
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26.09.2024 19:58 Ответить
В сраці злиплося. Краще б у роті
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25.09.2024 21:56 Ответить
Це прокоментуй:

"Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів.

Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", - говорить лідер "ЄС". "

Джерело:
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25.09.2024 21:24 Ответить
А ти теж поставляй у ЗСУ допомогу у об'ємах сивочолого, і ми є тебе задякуєм
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25.09.2024 21:39 Ответить
Де ви бачите патоку? Он була вчора на Жигньому . Продавці розказували, як потужно Зеля всипав американцям ! Перший раз стрималась і не завелась , пішла мовчки . Народ і далі скандує: Слава Зе!
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26.09.2024 08:15 Ответить
продавці на житньому і читачі цензора все ж таки - різні категорії людей
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26.09.2024 11:27 Ответить
Фу, фу, фу... Шось у них пики по одному лєкалу зроблені: це чмо, паравазнюк, бубочка доганяє
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25.09.2024 22:00 Ответить
Порошенко ,Людина Розуму та Совісті ❤️ ...
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25.09.2024 20:21 Ответить
Считается только если набил патриотическое тату. В определенных кругах).
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25.09.2024 20:23 Ответить
Це не просто діферамби для Пороха , це ми кажемо ,що Порошенко підтримують ті ,хто хоче бачити Україну вільною ! Підримуючи Пороха ,ми підтримуємо себе !!!
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25.09.2024 20:24 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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25.09.2024 20:39 Ответить
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25.09.2024 20:43 Ответить
все що жидівська , ригівська, і московська помийка брехала на Пороха - все абсолютно все виявилось правдою про зелену мразоту.

думайТЄ! кушайТЄ!
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25.09.2024 20:56 Ответить
Зеср@нь така дотепна
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25.09.2024 21:40 Ответить
Маю честь бути одним з 25%
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25.09.2024 21:37 Ответить
На щастя, належу до 75% адекватных Українців.Які врятували країну від знищення.
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25.09.2024 21:48 Ответить
О, бачу, ze-чмошник планом поділився, потужним і переможним😁
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25.09.2024 22:03 Ответить
Значить гарний з тебе вийде шашличок. А з твоїх домашніх кацапські підстилки та раби.
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25.09.2024 22:29 Ответить
адекватний зебіл імені 73% клінічних ідіотів-вавививерженців...
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26.09.2024 08:59 Ответить
Подоляцькі, фас! Піарітца, барига, нажился на вайнє, ліпецкая фабріка, брата с'єл!)) Вам навіть згадувати не треба, ось вам підказочка😁
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25.09.2024 21:52 Ответить
А шапіто як завжди тільки помиї...
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25.09.2024 23:27 Ответить

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26.09.2024 03:03 Ответить
https://x.com/i/status/1839014010240286885 росіяни насолоджуються роботою дракона
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26.09.2024 03:31 Ответить
А що там зілєнський? Знову лише потужні відосики? Тріпло!
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26.09.2024 03:13 Ответить
До речі! Happy birthday 🎂 Mr. President!
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26.09.2024 08:57 Ответить
Відтак, "ЄС" пропонує скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень - без підвищення податкового навантаження на бідних людей, зокрема на 105 мільярдів зменшити видатків і на 65 мільярдів збільшити доходи державного бюджету. Для цього пропонується скасувати:

Дорожній фонд;
програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів на 25 мільярдів;
додаткове виділення 10 млрд працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів;
8 мільярдів на інвест-нянь, індустріальні парки, забезпечення кеш-беку 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ;
1,5 млрд гривень на телемарафон.
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26.09.2024 09:02 Ответить
Напишіть, що це фонд Порошенко. Чи боїтеся?
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26.09.2024 17:48 Ответить
 
 