Подразделения на фронте получат автомобили, FPV-дроны, детекторы "Цукорок" и РЭБ на 30 млн грн. ФОТО

Петр Порошенко везет на фронт очередной груз для ВСУ на сумму более 30 млн грн. Бойцы получат разведывательные дроны, FPV-дроны, детекторы дронов, средства РЭБ, автомобили и тому подобное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик отмечает, что для победы Украины нужна технологически оснащенная, современная армия, способная эффективно противостоять врагу.

"Сегодня здесь вы видите детекторы дронов. Те, кто ждал "Цукорки" - время пришло. "Мавики", которые используются не только для разведки, но и для сбросов и уничтожают врага. Дроны "Мольфар и "Хантер", которые названы в честь моего друга командира батальона, героя Украины с позывным "Хантер" - их мы поставили уже 35 тысяч, а закупили 40 тысяч", - показывает Порошенко FPV-дроны.





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"Мы получили данные, что государство, ГСССЗИ на 40 миллиардов гривен бюджетных средств налогоплательщиков, которые они забрали из местных советов, закупили только 225 тысяч дронов. Представьте себе, что мы закупили почти 20% от того, что закупило государство. Мы с этим не собираемся мириться. Потому что каждый день задержки означает дополнительные риски для наших военных", - говорит лидер "ЕС".

"Очень надеюсь, что государство, даже в эти непростые времена, научится у нас. Потому что волонтеры истощаются, люди беднеют, возможности донатить сокращаются. А количество заявок растет, как лавина. Это означает, что государство должно работать более эффективно", - отмечает Порошенко.

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