Подразделения на фронте получат автомобили, FPV-дроны, детекторы "Цукорок" и РЭБ на 30 млн грн. ФОТО
Петр Порошенко везет на фронт очередной груз для ВСУ на сумму более 30 млн грн. Бойцы получат разведывательные дроны, FPV-дроны, детекторы дронов, средства РЭБ, автомобили и тому подобное.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Политик отмечает, что для победы Украины нужна технологически оснащенная, современная армия, способная эффективно противостоять врагу.
"Сегодня здесь вы видите детекторы дронов. Те, кто ждал "Цукорки" - время пришло. "Мавики", которые используются не только для разведки, но и для сбросов и уничтожают врага. Дроны "Мольфар и "Хантер", которые названы в честь моего друга командира батальона, героя Украины с позывным "Хантер" - их мы поставили уже 35 тысяч, а закупили 40 тысяч", - показывает Порошенко FPV-дроны.
"Мы получили данные, что государство, ГСССЗИ на 40 миллиардов гривен бюджетных средств налогоплательщиков, которые они забрали из местных советов, закупили только 225 тысяч дронов. Представьте себе, что мы закупили почти 20% от того, что закупило государство. Мы с этим не собираемся мириться. Потому что каждый день задержки означает дополнительные риски для наших военных", - говорит лидер "ЕС".
"Очень надеюсь, что государство, даже в эти непростые времена, научится у нас. Потому что волонтеры истощаются, люди беднеют, возможности донатить сокращаются. А количество заявок растет, как лавина. Это означает, что государство должно работать более эффективно", - отмечает Порошенко.
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Вони ******** країну, знищують армію і патріотів, а соромно нам - тим, хто криком кричав лохторату: "Що ви робите!!? Ви втратите ВСЕ!!"
Шкода, але мало що змінилось в головах у тих 73%.
дії протилежні, але обидва прізвища набирають позитиву
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
Дядя, у тебя когнитивный диссонанс
"Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів.
Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", - говорить лідер "ЄС". "
Джерело:
думайТЄ! кушайТЄ!
Дорожній фонд;
програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів на 25 мільярдів;
додаткове виділення 10 млрд працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів;
8 мільярдів на інвест-нянь, індустріальні парки, забезпечення кеш-беку 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ;
1,5 млрд гривень на телемарафон.