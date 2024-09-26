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Патроны, ручные гранаты и винтовки Мосина: Схрон оружия времен Первой мировой войны обнаружили вблизи границы с Польшей. ФОТОрепортаж

Вблизи границы с Польшей пограничный наряд нашел схрон, в котором обнаружили оружие времен Первой мировой войны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Патрулируя украинско-польский участок границы, военнослужащие отдела "Стужиця" обнаружили за линией инженерных сооружений место схрона огнестрельного оружия времен Первой мировой войны. Пограничники заметили детали винтовки, видневшиеся из-под земли", - говорится в сообщении.

Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни

Отмечается, что место обнаружения взяли под охрану и вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС. Всего из земли достали 4500 патронов и 3 ручные гранаты. Кроме того, в тайнике было 75 единиц 7,62-мм винтовок Мосина.

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Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни
Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни
Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни

Автор: 

оружие (10221) Первая мировая война (21) тайник (131)


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Топ комментарии
+19
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26.09.2024 13:50
+10
ото буде наука - скоростріли тре тримати під стріхов 😂

.
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26.09.2024 13:45
+8
Зброєю це залізяччя називати навіть не варто-рештки зброї.
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26.09.2024 13:34
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Зброєю це залізяччя називати навіть не варто-рештки зброї.
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26.09.2024 13:34 Ответить
ото буде наука - скоростріли тре тримати під стріхов 😂

.
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26.09.2024 13:45 Ответить
и одеяло армейское)
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26.09.2024 13:44 Ответить
80-х років минулого сторіччя.
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26.09.2024 14:29 Ответить
ага..у нас в училище такие были)
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26.09.2024 14:30 Ответить
УПА
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26.09.2024 14:43 Ответить
В часи Першої світової війни УПА не могло ути, так як УПА створене в 1942 році. Якщо ці залишки зброї і належали українським воякам, то це могли бути вояки ЗУНР, УНР або армія генерал-хорунжого М. Безручка.
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26.09.2024 16:39 Ответить
Яка різниця як називалась Армія України в ті часи?
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26.09.2024 22:58 Ответить
Щось Ви пане не уважно прочитали статтю, бо 80-і роки минулого століття не мають ніякого відношення до Першої світової війни. 80-і роки минулого 20 століття, а Перша світова війна почалася 1914 року і закінчилася в листопаді 1918 року.
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26.09.2024 16:44 Ответить
Я про ковдру.
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26.09.2024 23:54 Ответить
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26.09.2024 13:50 Ответить
Бандерівський схрон!
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26.09.2024 14:04 Ответить
та бачимо шо твій
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26.09.2024 14:54 Ответить
"Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай..."
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26.09.2024 14:12 Ответить
Ех, 75 Мосінок зіржавіло в хлам (((
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26.09.2024 14:50 Ответить
А все думали что соседский дид с ума выжил - до самой смерти огород маслом поливал.
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26.09.2024 15:59 Ответить
не смішіть, яка нах зброя
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26.09.2024 17:54 Ответить
Після 45-го року таким залізом баби дірки в заборі затикали від курей. Це вже не зброя. Шматок заржавілого казенника це не така вже і рідкість
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27.09.2024 01:42 Ответить
 
 