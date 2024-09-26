Патроны, ручные гранаты и винтовки Мосина: Схрон оружия времен Первой мировой войны обнаружили вблизи границы с Польшей. ФОТОрепортаж

Вблизи границы с Польшей пограничный наряд нашел схрон, в котором обнаружили оружие времен Первой мировой войны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Патрулируя украинско-польский участок границы, военнослужащие отдела "Стужиця" обнаружили за линией инженерных сооружений место схрона огнестрельного оружия времен Первой мировой войны. Пограничники заметили детали винтовки, видневшиеся из-под земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что место обнаружения взяли под охрану и вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС. Всего из земли достали 4500 патронов и 3 ручные гранаты. Кроме того, в тайнике было 75 единиц 7,62-мм винтовок Мосина.

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