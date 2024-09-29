На Одесщине ликвидирован канал переправки лиц через границу по системе "Шлях", - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинские пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу по информационной системе "Шлях". Задержан организатор, который за взятку вносил в систему ложные сведения о лицах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, санкционированные обыски провели в Одессе.

"Проведенные мероприятия позволили установить организатора незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Им оказался бывший руководитель одной из логистических компаний области, который за денежное вознаграждение вносил ложные сведения в информационную систему "Шлях", - сообщили в пресс-службе.

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Таким образом лица беспрепятственно выезжали из страны через действующие пункты пропуска, но обратно уже не возвращались. Водители оставляли машины за границей, а со временем в Украину их возвращали совсем другие лица.

Предварительно установлено, что таким образом переправлено не менее 7 мужчин.





В результате проведенных обысков у фигурантов производства межведомственной группой обнаружены предметы, имеющие доказательственное значение и подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас фигуранту уголовного производства объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 332 УКУ и ст. 362 УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,8 млн гривен.

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