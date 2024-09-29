РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11466 посетителей онлайн
Новости Фото
2 956 13

На Одесщине ликвидирован канал переправки лиц через границу по системе "Шлях", - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинские пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу по информационной системе "Шлях". Задержан организатор, который за взятку вносил в систему ложные сведения о лицах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, санкционированные обыски провели в Одессе.

"Проведенные мероприятия позволили установить организатора незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Им оказался бывший руководитель одной из логистических компаний области, который за денежное вознаграждение вносил ложные сведения в информационную систему "Шлях", - сообщили в пресс-службе.

Также смотрите: На границе с Венгрией разоблачен 42-летний уклонист на фиктивном браке с 78-летней тещей, - ГПСУ. ФОТО

Таким образом лица беспрепятственно выезжали из страны через действующие пункты пропуска, но обратно уже не возвращались. Водители оставляли машины за границей, а со временем в Украину их возвращали совсем другие лица.

Предварительно установлено, что таким образом переправлено не менее 7 мужчин.

Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях

В результате проведенных обысков у фигурантов производства межведомственной группой обнаружены предметы, имеющие доказательственное значение и подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас фигуранту уголовного производства объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 332 УКУ и ст. 362 УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,8 млн гривен.

Также читайте: В Харькове разоблачены отец и его сын-врач, за деньги способствовавшие "списанию" уклонистов с военного учета

Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях

Автор: 

Госпогранслужба (6475) граница (5273) Одесса (7901) Одесская область (3595) уклонисты (863)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Это Все для черни
показать весь комментарий
29.09.2024 15:00
+3
показать весь комментарий
29.09.2024 15:13
+2
Почему не задержали четырежды уклониста?
показать весь комментарий
29.09.2024 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему не задержали четырежды уклониста?
показать весь комментарий
29.09.2024 14:57 Ответить
Скільки їх вже втекло? Сотні тисяч, мільйони?
показать весь комментарий
29.09.2024 15:10 Ответить
Четырежды уклонистов? Он у нас один. Президентом сейчас работает.
показать весь комментарий
29.09.2024 15:12 Ответить
Сотні тисяч...
Людей...
Як птахи перелітні...

Хочуть кордони пересічити...

Юнаки та літні...

І досить таки освіддченні...
показать весь комментарий
29.09.2024 15:26 Ответить
Это Все для черни
показать весь комментарий
29.09.2024 15:00 Ответить
Норм слуги бізнес замутили
показать весь комментарий
29.09.2024 15:04 Ответить
Писали шо вже є 600 способів гаинути в Європу а О, Бендер знав тільки 400 способів - правда трохи в іншіи царині
показать весь комментарий
29.09.2024 15:12 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2024 15:13 Ответить
. Им оказался бывший руководитель одной из логистических компаний области, который за денежное вознаграждение вносил ложные сведения в информационную систему "Шлях", - сообщили в пресс-службе. Источник:
....баный завгар. Как бабло рубил
Рішення про включення водія до інформаційної системи «Шлях» приймається шляхом видання наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктуриhttps://mtu.gov.ua/news/34997.html
показать весь комментарий
29.09.2024 15:19 Ответить
А тепер питання. А хто ж створив ту систему шлях?
показать весь комментарий
29.09.2024 15:19 Ответить
Варіант 1-Порошенко 2-яценюк 3-будь хто крім єрмака та лідора нації
показать весь комментарий
29.09.2024 15:22 Ответить
Член рашистской думы Вассерман подонок из Одессы брехал что одесситы ждут не дождутся москалей.
показать весь комментарий
29.09.2024 16:54 Ответить
с х№лі прикородоники в неуставній формі? як цигани одіті, і чи на кадр поціпляли пусті плитоноски?
показать весь комментарий
30.09.2024 22:46 Ответить
 
 