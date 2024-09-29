В течение дня захватчики трижды атаковали с дронов общественный транспорт в Херсоне. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 29 сентября, оккупанты трижды атаковали с БПЛА общественный транспорт в городе Херсон.

Об этом сообщил руководитель ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервис", который работал на маршруте. Обошлось без пострадавших. У автобуса выбиты окна.

Впоследствии Мрочко сообщил, что армия РФ снова сбросила взрывчатку на общественный транспорт в Херсоне. Поврежден маршрутный автобус №5. В машине выбито заднее стекло. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Позже чиновник рассказал, что захватчики уже третий раз за день атаковали беспилотником общественный транспорт в Херсоне. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автобус коммунального предприятия "Херсонкомунтранссервис", который работал на пятом маршруте.

Люди не пострадали. У автобуса повреждено лобовое стекло.

Также читайте: Враг атаковал дронами Херсон и Берислав, семеро пострадавших