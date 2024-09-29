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В течение дня захватчики трижды атаковали с дронов общественный транспорт в Херсоне. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 29 сентября, оккупанты трижды атаковали с БПЛА общественный транспорт в городе Херсон.

Об этом сообщил руководитель ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервис", который работал на маршруте. Обошлось без пострадавших. У автобуса выбиты окна.

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Впоследствии Мрочко сообщил, что армия РФ снова сбросила взрывчатку на общественный транспорт в Херсоне. Поврежден маршрутный автобус №5. В машине выбито заднее стекло. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Позже чиновник рассказал, что захватчики уже третий раз за день атаковали беспилотником общественный транспорт в Херсоне. Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автобус коммунального предприятия "Херсонкомунтранссервис", который работал на пятом маршруте.

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Люди не пострадали. У автобуса повреждено лобовое стекло.

Также читайте: Враг атаковал дронами Херсон и Берислав, семеро пострадавших

Автор: 

обстрел (27366) транспорт (1758) Херсон (2840)


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А хто Гопака вміє танцювати, Українці????
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29.09.2024 23:36 Ответить
Чорний пакет за вами сумує
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30.09.2024 02:34 Ответить
 
 