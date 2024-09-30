В Будапеште начались переговоры Сибиги и Сийярто. ФОТО

В понедельник, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что ключевыми темами обсуждения двух сторон станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии.

Также читайте: Украину стоит пригласить на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, это приблизит мир, - Сибига

Напомним, 30 августа глава МИД Венгрии Сийярто посещал Россию.

27 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель о присоединении Венгрии к платформе Китая и Бразилии: Начинают думать категориями капитуляции