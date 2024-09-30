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В Будапеште начались переговоры Сибиги и Сийярто. ФОТО

В понедельник, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.

Сибіга прибув до Угорщини на переговори з Сійярто
Сибіга прибув до Угорщини на переговори з Сійярто

Ранее сообщалось, что ключевыми темами обсуждения двух сторон станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии.

Также читайте: Украину стоит пригласить на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, это приблизит мир, - Сибига

Напомним, 30 августа глава МИД Венгрии Сийярто посещал Россию.

27 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель о присоединении Венгрии к платформе Китая и Бразилии: Начинают думать категориями капитуляции

Автор: 

Венгрия (1963) МИД (6968) Сибига Андрей (420) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+8
Нема у мене довіри до оцього зеленого діяча закордоних справ.
Як і до всіх причетних до зеленого прца з дЕрьмаком тощо. Виключення ЗСУ.
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30.09.2024 11:49
+7
жоден, справжній притомний українець, не піде працювати у зе!шоблу.
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30.09.2024 11:51
+5
Сибіга свій хлоп, не то що Кулеба, за яким треба був глаз да глаз.
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30.09.2024 11:56
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тю, а чому він не в зеленці як лідор? непорядок!
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30.09.2024 11:48 Ответить
Кальсони коляру "олива" це фішка поца. То як у Японії - жовтий коляр тільки для императора та його родини. От тільки про це Ленка-жопочленка вонаж Скумбрія, про це не знала, бо тупа як скумбрія..
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30.09.2024 11:51 Ответить
Нема у мене довіри до оцього зеленого діяча закордоних справ.
Як і до всіх причетних до зеленого прца з дЕрьмаком тощо. Виключення ЗСУ.
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30.09.2024 11:49 Ответить
жоден, справжній притомний українець, не піде працювати у зе!шоблу.
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30.09.2024 11:51 Ответить
поїдять гуляш, зап'ють палінкою.
результату, для україни, нуль!
сибіга, новий турист зе!дегенерат, за рахунок українців.
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30.09.2024 11:50 Ответить
судячи з того що ми знаємо про Угорщину і особливо про її "блискучого" презіка Орбана нічого нам не світить з тих переговорів
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30.09.2024 11:51 Ответить
Сибіга свій хлоп, не то що Кулеба, за яким треба був глаз да глаз.
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30.09.2024 11:56 Ответить
замість куколда кулєби, зараз умєров, на тій самій табуретці.

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30.09.2024 12:02 Ответить
Табуретку наверное с собой возят
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30.09.2024 12:04 Ответить
Приставнии стульчак
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30.09.2024 12:13 Ответить
Символічний крок для зеленого.
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30.09.2024 11:57 Ответить
Привіз мадярам ************** ті деталі "плану перемоги" яки самим українцям ну ні в якому разі знати не потрібно(як сказав дєрьмак).
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30.09.2024 12:04 Ответить
ти хто таке?
ім'я! прізвище! дивитись в очі, відповідати швидко!
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30.09.2024 12:25 Ответить
Дружбу-2 будуть відкривати?)
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30.09.2024 12:12 Ответить
Закривати Дружби потрібно і давно, після орбанівських витівок.

А десь через рік, можна і переговорити, якщо дійде.
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30.09.2024 13:08 Ответить
Черговий ''будапештський меморандум" готують.
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30.09.2024 12:17 Ответить
зелена сибідуга ще щось здасть? нафту вже качати ж можна
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30.09.2024 13:42 Ответить
оце вияв найвищої довіри: відпустили одного, без єлдака, це п-перше, дали одягти костюм та краватку, це по-друге...
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30.09.2024 13:56 Ответить
сівоха новий меморандум буде підписувати що теперми ми маємо здати? останні труси?
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30.09.2024 14:02 Ответить
Посланець Єрмака почав процес злива і капітуляції України в Угорщині.
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30.09.2024 15:20 Ответить
 
 