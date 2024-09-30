В Будапеште начались переговоры Сибиги и Сийярто. ФОТО
В понедельник, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ключевыми темами обсуждения двух сторон станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии.
Напомним, 30 августа глава МИД Венгрии Сийярто посещал Россию.
27 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.
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Як і до всіх причетних до зеленого прца з дЕрьмаком тощо. Виключення ЗСУ.
результату, для україни, нуль!
сибіга, новий турист зе!дегенерат, за рахунок українців.
ім'я! прізвище! дивитись в очі, відповідати швидко!
А десь через рік, можна і переговорити, якщо дійде.