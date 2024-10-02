Каменский горсовет заказал реконструкцию лицея за 130 млн грн с переплатой в 18 миллионов, которой хватило бы на 130 "Мавиков", - СМИ
26 сентября текущего года Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета (Днепропетровская область) по результатам тендера заказал ООО "Запорожский тепло-энерго проект" реконструкцию школы за 130 млн грн. Вероятная переплата может достигать 18 млн грн.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Наші гроші".
Как отмечается, до конца 2025 года должны реконструировать построенное в 1916 году двухэтажное здание Научного лицея имени Анатолия Лигуна на Театральной площади, 1. При этом фактически все работы будет выполнять субподрядчик ООО "Олимпия Строй" с помощью техники, которая вся арендована у ООО "Спец Пром Деталь" или привлечена в КП "Элуаш" Запорожского горсовета.
Проект реконструкции заказали без торгов у сомнительной компании
Также сообщается, что проект реконструкции заказали 22 июня 2023 года без торгов у ООО "Догода-Инвест", а всего через четыре дня, 26 июня 2023 года ООО "Евроэкспертиза" выдало положительный экспертный отчет. Ранее сама эта фирма фигурировала в расследовании "Наших денег" относительно компаний, которые формально проводят экспертизы смет в слишком сжатые для качественной экспертизы сроки.
Сами работы финансируются за счет займа Европейского инвестиционного банка по проекту "Программа для восстановления Украины", а НДС покроют из местного бюджета. По плану, в 2024 году должны выполнить работы на 46 млн грн, а в 2015 году - на 84 млн грн. Договорная цена динамическая, то есть платить могут по ценам, отличающимся от указанных в смете.
Разница в ценах
В итоговой ведомости ресурсов самая большая сумма 6,73 млн грн идет на каучуковый гранулят EPDM 1-4 мм по 450 грн/кг (здесь и далее цены и суммы указаны с НДС). Недавно этот же департамент заказал другой фирме строительство укрытия для гимназии №12 с гранулятом по 105 грн/кг, что вчетверо дешевле. В майском прайсе "Укрплит" польская крошка EPDM 1-3,5 мм указана по цене от 2,50 евро. Сейчас это равно 115 грн/кг, что почти вчетверо дешевле", - отмечает издание.
Также отмечается, что еще 3,05 млн грн отведено на пористый крупнозернистый асфальтобетон типа Б марки 2 по 8 820 грн/т. На вышеупомянутом тендере по укрытию он стоил 4 194 грн/т, что вдвое дешевле. В августовском мониторинге ГП "НИРИ" нет именно пористого асфальтобетона, однако нынешняя тендерная цена превышает цены абсолютно всех видов, включая щебеночно-мастичную смесь, которая на Днепропетровщине зафиксирована максимум по 7 820 грн/т.
Гипсокартонные листы для стен толщиной 12,5 мм на сумму 1,79 млн грн учли по 314 грн/кв. м. В днепровском "Эпицентре" влагостойкий гипсокартон Knauf продается по 625 грн за один лист размером 3000×1200х12,5 мм, то есть 174 грн/кв. м, что на 45% дешевле.
Переплата
Общая вероятная переплата в этом проекте может составить около 18 млн грн, из которых 5 млн грн - только на каучуковом грануляте. Этой суммы хватило бы на 130 ночных дронов Mavic 3T, которые "Агентство оборонных закупок" заказывает по 140 тыс грн, или на три дальнобойных дрона для атак по аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам России, которые стоят в среднем 5 млн грн.
В смете была учтена средняя зарплата рабочего 20 501 грн. По данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для исчисления пенсии ниже - 18 807 грн, а средняя зарплата по вакансиям в строительстве на портале "Work.ua" в Днепре несколько выше - 22 500 грн.
Европейской инвестиционный банк основан странами Евросоюза. Он предоставил кредит в размере 300 млн евро на программу "Энергоэффективность общественных зданий в Украине", 200 млн евро из которых было перенаправлено на предоставление срочной поддержки Украине в 2022 году.
Департамент ЖКХ и строительства возглавляет Вадим Засядьвовк, а уполномоченным лицом по закупкам является Анна Кирсик. Председателем Каменского горсовета с 2015 года является Андрей Белоусов.
Генподрядчиком "Запорожский тепло-энерго проект" сейчас владеют Евгений Леонтьев и Геннадий Белоус, который в 2015 году баллотировался в Запорожский облсовет от "Оппоблока". Летом "NGL.media" писали о завышении фирмой цен на другом тендере по этому же лицею.
Запорожским субподрядчиком "Олимпия Строй" владеет и руководит Олег Соколенко. Ранее им владели Юлия Ганзя и Юлия Опрева. Фирма связана с нынешним единственным конкурентом.
Единственным соперником на тендере в Каменском было запорожское ООО "Евростройкомплект" Романа Жарикова, директором которого является Александр Сильвестров. Ранее учредителями фирмы были Александр Опрев и Юрий Доленко, экс-заместитель начальника Управления развития инженерной инфраструктуры и строительства Департамента ЖКХ и строительства Запорожской ОГА.
|Наименование товара, ед. измерения
|Количество, ед.
|Сумма, грн с НДС
|Сметная цена, грн/ед. с НДС
|Рыночная цена, грн/ед. с НДС
|Вероятная переплата, грн с НДС
|Каучуковый гранулят EPDM 1-4 мм, кг
|14958
|6 731 100
|375
|105
|5 157 997
|Асфальтобетон пористый крупнозернистый типа Б марки 2, т
|346,2777
|3 054 169
|7 350
|4 194
|1 601 881
|Листы гипсокартонные для стен толщиной 12,5 мм, кв. м
|5689,698
|1 785 905
|262
|174
|798 110
|Полиуретановое связующее Tetrapur 144, кг
|2991,6
|1 766 241
|492
|219
|1 111 870
|Плитка тротуарная Креатив 80 Н=0,08 м серая, кв. м
|1828,1
|1 752 234
|799
|505
|829 043
|Плиты теплоизоляционные Технониколь Технофас Оптима толщиной 150 мм, кв. м
|1588
|1 708 675
|897
|677
|633 758
|Силиконово-силикатная фасадная штукатурная смесь Baumit StellaporTop 2K, т
|5,23125
|1 569 375
|250 000
|111 200
|987 660
|Песок, куб. м
|939,7352
|1 395 507
|1 238
|540
|888 050
|Секции радиаторов биметаллические Sira RS500, шт
|796
|1 274 390
|1 334
|948
|520 020
|Плитка тротуарная Плац 50 с фаской Н=0,05 м, кв. м
|1278,66
|1 047 223
|683
|525
|375 926
|Бетон В15 М200 10-20 мм, куб. м
|181,77422
|909 598
|4 170
|2 970
|369 729
|Плитка тротуарная Креатив 80 Н=0,08 м красная, кв. м
|782,75
|834 803
|889
|550
|404 290
|Утеплитель Технониколь Техноруф В Оптима толщиной 50 мм, кв. м
|1293,36
|819 985
|528
|325
|399 126
|Бетон С12/15, куб. м
|198,544495
|812 046
|3 408
|2 970
|222 369
|Штукатурка мозаичная Baumit MosaikTop, кг
|1348,6
|653 979
|404
|152
|449 585
|Клей для гипсокартона Кнауф Перлфикс, кг
|26258,676
|614 453
|20
|14
|259 436
|Грунтовка адгезионная CT 19 Бетонконтакт, кг
|3096,895
|518 049
|139
|110
|178 078
|Бруски обрезные из хвойных пород, ширина 100 мм, толщина 50 мм, ІІІ сорт, куб. м
|21,2872
|471 299
|18 450
|7 003
|322 217
|Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150, куб. м
|90,5352
|423 705
|3 900
|2 784
|171 655
|Плиты OSB-3 толщиной 18 мм, кв. м
|954,516
|418 949
|366
|244
|186 199
|Клей-шпаклевочная смесь Baumit ProContact, т
|11,3304
|401 096
|29 500
|20
|400 868
|Сплит-кондиционер Gree GWH09YD-S6DBA2A с внутренним блоком настенного типа, шт
|5
|395 160
|65 860
|56 200
|114 160
|Сетка арматурная 5 Вр 1, ячейка 100х100 мм, кв. м
|1384,8
|374 587
|224
|170
|139 864
|Сетка стекловолокнистая щелочестойкая Baumit StarTex плотностью 150 г/кв. м, кв. м
|2975,51
|364 738
|102
|52
|211 472
|Бетон В15 М200 более 40 мм, куб. м. Бетон В15 М200 более 40 мм, куб. м
|70,7616
|354 091
|4 170
|2 970
|143 929
|Щебень М1000 40-70 мм, куб. м
|477,5274
|336 943
|588
|547
|75 917
|Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 Super, л
|2844,47418
|331 779
|97
|102
|41 643
|Камни бортовые резиновые 500х210х50 мм, шт
|294
|303 761
|861
|550
|142 061
|Рубероид наплавляемый Технониколь Техноэласт ЭПП, кв. м
|531,76
|283 756
|445
|269
|140 553
|Камни бортовые БР100.30.15, шт
|452
|280 692
|518
|306
|142 380
|Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400, т
|23,4911
|245 247
|8 700
|5 058
|126 435
|Мастика Технониколь №27, кг
|1294,72
|231 884
|149
|66
|146 551
|Щебень М1000 20-40 мм, куб. м
|325,71
|229 821
|588
|551
|50 404
|Самовыравнивающаяся смесь 3-15 мм Ceresit CN 69, кг
|7290,9
|222 577
|25
|17
|98 923
|Камни бортовые БР100.20.8, шт
|545
|221 314
|338
|165
|131 389
|Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, км
|2,1939
|217 433
|82 590
|38 604
|132 740
|Трубы полиэтиленовые для холодной воды PE 100 SDR-17 160х9,5 мм, м
|153
|190 577
|1 038
|692
|84 663
|Клеевая смесь Baumit NivoFix, т
|9,24
|175 560
|15 833
|12 840
|56 918
|Сплит-кондиционер Gree GWH12YD-S6DBA2A с внутренним блоком настенного типа, шт
|2
|164 139
|68 391
|58 360
|47 419
|Проволочный лоток 50х200 гальваника, длина 3000 мм FC5020, шт
|156
|142 113
|759
|169
|115 796
|Битумы нефтяные дорожные БНД 50/70, т
|1,4958
|123 404
|68 750
|41 800
|60 879
|Грунт-краска кварцевая адгезионная Baumit UniPrimer под отделку декоративными штукатурками, т
|0,60626
|121 222
|166 625
|66 360
|80 990
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