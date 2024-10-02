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Каменский горсовет заказал реконструкцию лицея за 130 млн грн с переплатой в 18 миллионов, которой хватило бы на 130 "Мавиков", - СМИ

26 сентября текущего года Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета (Днепропетровская область) по результатам тендера заказал ООО "Запорожский тепло-энерго проект" реконструкцию школы за 130 млн грн. Вероятная переплата может достигать 18 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Наші гроші".

Как отмечается, до конца 2025 года должны реконструировать построенное в 1916 году двухэтажное здание Научного лицея имени Анатолия Лигуна на Театральной площади, 1. При этом фактически все работы будет выполнять субподрядчик ООО "Олимпия Строй" с помощью техники, которая вся арендована у ООО "Спец Пром Деталь" или привлечена в КП "Элуаш" Запорожского горсовета.

Проект реконструкции заказали без торгов у сомнительной компании

Также сообщается, что проект реконструкции заказали 22 июня 2023 года без торгов у ООО "Догода-Инвест", а всего через четыре дня, 26 июня 2023 года ООО "Евроэкспертиза" выдало положительный экспертный отчет. Ранее сама эта фирма фигурировала в расследовании "Наших денег" относительно компаний, которые формально проводят экспертизы смет в слишком сжатые для качественной экспертизы сроки.

Сами работы финансируются за счет займа Европейского инвестиционного банка по проекту "Программа для восстановления Украины", а НДС покроют из местного бюджета. По плану, в 2024 году должны выполнить работы на 46 млн грн, а в 2015 году - на 84 млн грн. Договорная цена динамическая, то есть платить могут по ценам, отличающимся от указанных в смете.

ремонт ліцею Кам'янське
ремонт ліцею Кам'янське

Разница в ценах

В итоговой ведомости ресурсов самая большая сумма 6,73 млн грн идет на каучуковый гранулят EPDM 1-4 мм по 450 грн/кг (здесь и далее цены и суммы указаны с НДС). Недавно этот же департамент заказал другой фирме строительство укрытия для гимназии №12 с гранулятом по 105 грн/кг, что вчетверо дешевле. В майском прайсе "Укрплит" польская крошка EPDM 1-3,5 мм указана по цене от 2,50 евро. Сейчас это равно 115 грн/кг, что почти вчетверо дешевле", - отмечает издание.

ремонт ліцею Кам'янське

Также отмечается, что еще 3,05 млн грн отведено на пористый крупнозернистый асфальтобетон типа Б марки 2 по 8 820 грн/т. На вышеупомянутом тендере по укрытию он стоил 4 194 грн/т, что вдвое дешевле. В августовском мониторинге ГП "НИРИ" нет именно пористого асфальтобетона, однако нынешняя тендерная цена превышает цены абсолютно всех видов, включая щебеночно-мастичную смесь, которая на Днепропетровщине зафиксирована максимум по 7 820 грн/т.

Гипсокартонные листы для стен толщиной 12,5 мм на сумму 1,79 млн грн учли по 314 грн/кв. м. В днепровском "Эпицентре" влагостойкий гипсокартон Knauf продается по 625 грн за один лист размером 3000×1200х12,5 мм, то есть 174 грн/кв. м, что на 45% дешевле.

Переплата

Общая вероятная переплата в этом проекте может составить около 18 млн грн, из которых 5 млн грн - только на каучуковом грануляте. Этой суммы хватило бы на 130 ночных дронов Mavic 3T, которые "Агентство оборонных закупок" заказывает по 140 тыс грн, или на три дальнобойных дрона для атак по аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам России, которые стоят в среднем 5 млн грн.

В смете была учтена средняя зарплата рабочего 20 501 грн. По данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для исчисления пенсии ниже - 18 807 грн, а средняя зарплата по вакансиям в строительстве на портале "Work.ua" в Днепре несколько выше - 22 500 грн.

Европейской инвестиционный банк основан странами Евросоюза. Он предоставил кредит в размере 300 млн евро на программу "Энергоэффективность общественных зданий в Украине", 200 млн евро из которых было перенаправлено на предоставление срочной поддержки Украине в 2022 году.

Департамент ЖКХ и строительства возглавляет Вадим Засядьвовк, а уполномоченным лицом по закупкам является Анна Кирсик. Председателем Каменского горсовета с 2015 года является Андрей Белоусов.

Генподрядчиком "Запорожский тепло-энерго проект" сейчас владеют Евгений Леонтьев и Геннадий Белоус, который в 2015 году баллотировался в Запорожский облсовет от "Оппоблока". Летом "NGL.media" писали о завышении фирмой цен на другом тендере по этому же лицею.

Запорожским субподрядчиком "Олимпия Строй" владеет и руководит Олег Соколенко. Ранее им владели Юлия Ганзя и Юлия Опрева. Фирма связана с нынешним единственным конкурентом.

Единственным соперником на тендере в Каменском было запорожское ООО "Евростройкомплект" Романа Жарикова, директором которого является Александр Сильвестров. Ранее учредителями фирмы были Александр Опрев и Юрий Доленко, экс-заместитель начальника Управления развития инженерной инфраструктуры и строительства Департамента ЖКХ и строительства Запорожской ОГА.

Наименование товара, ед. измерения Количество, ед. Сумма, грн с НДС Сметная цена, грн/ед. с НДС Рыночная цена, грн/ед. с НДС Вероятная переплата, грн с НДС
Каучуковый гранулят EPDM 1-4 мм, кг 14958 6 731 100 375 105 5 157 997
Асфальтобетон пористый крупнозернистый типа Б марки 2, т 346,2777 3 054 169 7 350 4 194 1 601 881
Листы гипсокартонные для стен толщиной 12,5 мм, кв. м 5689,698 1 785 905 262 174 798 110
Полиуретановое связующее Tetrapur 144, кг 2991,6 1 766 241 492 219 1 111 870
Плитка тротуарная Креатив 80 Н=0,08 м серая, кв. м 1828,1 1 752 234 799 505 829 043
Плиты теплоизоляционные Технониколь Технофас Оптима толщиной 150 мм, кв. м 1588 1 708 675 897 677 633 758
Силиконово-силикатная фасадная штукатурная смесь Baumit StellaporTop 2K, т 5,23125 1 569 375 250 000 111 200 987 660
Песок, куб. м 939,7352 1 395 507 1 238 540 888 050
Секции радиаторов биметаллические Sira RS500, шт 796 1 274 390 1 334 948 520 020
Плитка тротуарная Плац 50 с фаской Н=0,05 м, кв. м 1278,66 1 047 223 683 525 375 926
Бетон В15 М200 10-20 мм, куб. м 181,77422 909 598 4 170 2 970 369 729
Плитка тротуарная Креатив 80 Н=0,08 м красная, кв. м 782,75 834 803 889 550 404 290
Утеплитель Технониколь Техноруф В Оптима толщиной 50 мм, кв. м 1293,36 819 985 528 325 399 126
Бетон С12/15, куб. м 198,544495 812 046 3 408 2 970 222 369
Штукатурка мозаичная Baumit MosaikTop, кг 1348,6 653 979 404 152 449 585
Клей для гипсокартона Кнауф Перлфикс, кг 26258,676 614 453 20 14 259 436
Грунтовка адгезионная CT 19 Бетонконтакт, кг 3096,895 518 049 139 110 178 078
Бруски обрезные из хвойных пород, ширина 100 мм, толщина 50 мм, ІІІ сорт, куб. м 21,2872 471 299 18 450 7 003 322 217
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150, куб. м 90,5352 423 705 3 900 2 784 171 655
Плиты OSB-3 толщиной 18 мм, кв. м 954,516 418 949 366 244 186 199
Клей-шпаклевочная смесь Baumit ProContact, т 11,3304 401 096 29 500 20 400 868
Сплит-кондиционер Gree GWH09YD-S6DBA2A с внутренним блоком настенного типа, шт 5 395 160 65 860 56 200 114 160
Сетка арматурная 5 Вр 1, ячейка 100х100 мм, кв. м 1384,8 374 587 224 170 139 864
Сетка стекловолокнистая щелочестойкая Baumit StarTex плотностью 150 г/кв. м, кв. м 2975,51 364 738 102 52 211 472
Бетон В15 М200 более 40 мм, куб. м. Бетон В15 М200 более 40 мм, куб. м 70,7616 354 091 4 170 2 970 143 929
Щебень М1000 40-70 мм, куб. м 477,5274 336 943 588 547 75 917
Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 Super, л 2844,47418 331 779 97 102 41 643
Камни бортовые резиновые 500х210х50 мм, шт 294 303 761 861 550 142 061
Рубероид наплавляемый Технониколь Техноэласт ЭПП, кв. м 531,76 283 756 445 269 140 553
Камни бортовые БР100.30.15, шт 452 280 692 518 306 142 380
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400, т 23,4911 245 247 8 700 5 058 126 435
Мастика Технониколь №27, кг 1294,72 231 884 149 66 146 551
Щебень М1000 20-40 мм, куб. м 325,71 229 821 588 551 50 404
Самовыравнивающаяся смесь 3-15 мм Ceresit CN 69, кг 7290,9 222 577 25 17 98 923
Камни бортовые БР100.20.8, шт 545 221 314 338 165 131 389
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, км 2,1939 217 433 82 590 38 604 132 740
Трубы полиэтиленовые для холодной воды PE 100 SDR-17 160х9,5 мм, м 153 190 577 1 038 692 84 663
Клеевая смесь Baumit NivoFix, т 9,24 175 560 15 833 12 840 56 918
Сплит-кондиционер Gree GWH12YD-S6DBA2A с внутренним блоком настенного типа, шт 2 164 139 68 391 58 360 47 419
Проволочный лоток 50х200 гальваника, длина 3000 мм FC5020, шт 156 142 113 759 169 115 796
Битумы нефтяные дорожные БНД 50/70, т 1,4958 123 404 68 750 41 800 60 879
Грунт-краска кварцевая адгезионная Baumit UniPrimer под отделку декоративными штукатурками, т 0,60626 121 222 166 625 66 360 80 990

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ремонт (1181) Prozorro (212) Каменское (24)


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може це вже все закріпити законодавчо, бо якось складається враження, що кожен пересічний - барига
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02.10.2024 14:32 Ответить
ніколи такого не було... й ось знову...
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02.10.2024 14:36 Ответить
Дуже своєчасно
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02.10.2024 14:46 Ответить
Діти в Дніпропетровській області навчаються он-лайн, яка може бути реконструкція, для кого ?!
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02.10.2024 14:47 Ответить
а хто вам сказав що всюди у Дніпропетровській області діти навчаються онлайн? навіщо ви пишите дурниці?
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02.10.2024 17:02 Ответить
Бо проживаю в Дніпрі
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03.10.2024 12:11 Ответить
а я в Кам'янському, і мій син навчається у 11-му классі, тиждень ходять до школи, тиждень онлайн! Молодші класи взагалі офлайн! це залежить від школи, яку форму навчання обрали, так що пишіть конретно за себе.
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03.10.2024 13:09 Ответить
Численність коментаторів вражає...
Воно й не дивно - позвикали вже "смєтуни".
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02.10.2024 16:30 Ответить
 
 