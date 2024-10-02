Каменский горсовет заказал реконструкцию лицея за 130 млн грн с переплатой в 18 миллионов, которой хватило бы на 130 "Мавиков", - СМИ

26 сентября текущего года Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета (Днепропетровская область) по результатам тендера заказал ООО "Запорожский тепло-энерго проект" реконструкцию школы за 130 млн грн. Вероятная переплата может достигать 18 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Наші гроші".

Как отмечается, до конца 2025 года должны реконструировать построенное в 1916 году двухэтажное здание Научного лицея имени Анатолия Лигуна на Театральной площади, 1. При этом фактически все работы будет выполнять субподрядчик ООО "Олимпия Строй" с помощью техники, которая вся арендована у ООО "Спец Пром Деталь" или привлечена в КП "Элуаш" Запорожского горсовета.

Проект реконструкции заказали без торгов у сомнительной компании

Также сообщается, что проект реконструкции заказали 22 июня 2023 года без торгов у ООО "Догода-Инвест", а всего через четыре дня, 26 июня 2023 года ООО "Евроэкспертиза" выдало положительный экспертный отчет. Ранее сама эта фирма фигурировала в расследовании "Наших денег" относительно компаний, которые формально проводят экспертизы смет в слишком сжатые для качественной экспертизы сроки.

Сами работы финансируются за счет займа Европейского инвестиционного банка по проекту "Программа для восстановления Украины", а НДС покроют из местного бюджета. По плану, в 2024 году должны выполнить работы на 46 млн грн, а в 2015 году - на 84 млн грн. Договорная цена динамическая, то есть платить могут по ценам, отличающимся от указанных в смете.





Разница в ценах

В итоговой ведомости ресурсов самая большая сумма 6,73 млн грн идет на каучуковый гранулят EPDM 1-4 мм по 450 грн/кг (здесь и далее цены и суммы указаны с НДС). Недавно этот же департамент заказал другой фирме строительство укрытия для гимназии №12 с гранулятом по 105 грн/кг, что вчетверо дешевле. В майском прайсе "Укрплит" польская крошка EPDM 1-3,5 мм указана по цене от 2,50 евро. Сейчас это равно 115 грн/кг, что почти вчетверо дешевле", - отмечает издание.

Также отмечается, что еще 3,05 млн грн отведено на пористый крупнозернистый асфальтобетон типа Б марки 2 по 8 820 грн/т. На вышеупомянутом тендере по укрытию он стоил 4 194 грн/т, что вдвое дешевле. В августовском мониторинге ГП "НИРИ" нет именно пористого асфальтобетона, однако нынешняя тендерная цена превышает цены абсолютно всех видов, включая щебеночно-мастичную смесь, которая на Днепропетровщине зафиксирована максимум по 7 820 грн/т.

Гипсокартонные листы для стен толщиной 12,5 мм на сумму 1,79 млн грн учли по 314 грн/кв. м. В днепровском "Эпицентре" влагостойкий гипсокартон Knauf продается по 625 грн за один лист размером 3000×1200х12,5 мм, то есть 174 грн/кв. м, что на 45% дешевле.

Переплата

Общая вероятная переплата в этом проекте может составить около 18 млн грн, из которых 5 млн грн - только на каучуковом грануляте. Этой суммы хватило бы на 130 ночных дронов Mavic 3T, которые "Агентство оборонных закупок" заказывает по 140 тыс грн, или на три дальнобойных дрона для атак по аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам России, которые стоят в среднем 5 млн грн.

В смете была учтена средняя зарплата рабочего 20 501 грн. По данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для исчисления пенсии ниже - 18 807 грн, а средняя зарплата по вакансиям в строительстве на портале "Work.ua" в Днепре несколько выше - 22 500 грн.

Европейской инвестиционный банк основан странами Евросоюза. Он предоставил кредит в размере 300 млн евро на программу "Энергоэффективность общественных зданий в Украине", 200 млн евро из которых было перенаправлено на предоставление срочной поддержки Украине в 2022 году.

Департамент ЖКХ и строительства возглавляет Вадим Засядьвовк, а уполномоченным лицом по закупкам является Анна Кирсик. Председателем Каменского горсовета с 2015 года является Андрей Белоусов.

Генподрядчиком "Запорожский тепло-энерго проект" сейчас владеют Евгений Леонтьев и Геннадий Белоус, который в 2015 году баллотировался в Запорожский облсовет от "Оппоблока". Летом "NGL.media" писали о завышении фирмой цен на другом тендере по этому же лицею.

Запорожским субподрядчиком "Олимпия Строй" владеет и руководит Олег Соколенко. Ранее им владели Юлия Ганзя и Юлия Опрева. Фирма связана с нынешним единственным конкурентом.

Единственным соперником на тендере в Каменском было запорожское ООО "Евростройкомплект" Романа Жарикова, директором которого является Александр Сильвестров. Ранее учредителями фирмы были Александр Опрев и Юрий Доленко, экс-заместитель начальника Управления развития инженерной инфраструктуры и строительства Департамента ЖКХ и строительства Запорожской ОГА.