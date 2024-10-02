На Харьковщине в результате российского обстрела повреждены 4 авто "скорой помощи", ранен водитель. ФОТОрепортаж

На Харьковщине из-за российского обстрела ранен водитель "скорой". Повреждены четыре автомобиля экстренной медпомощи.

Об этом в соцсети Facebook сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В Минздраве рассказали, что вражеское попадание было рядом со станцией экстренной медицинской помощи. Россияне ударили кассетными боеприпасами.

"Харьковщина. Обстрел кассетными боеприпасами. Попадание рядом со станцией "Эктренки". Повреждены 4 "скорых". Один из водителей госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

