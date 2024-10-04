У руководительницы МСЭК на Хмельнитчине Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Руководитель центра медико-социальной экспертизы и ее сын - чиновник управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области, уличены в незаконном обогащении.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Так, были проведены обыски в рамках расследования производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать мобилизации.
"У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, ряд медицинских документов, которые могут быть поддельными, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Кроме того, дома у чиновников изъято 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Также изъяты документы, указывающие на незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты. По результатам санкционированных обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
Чиновница во время следственных действий пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов США через окно.
Установлено, что семье чиновников принадлежат немалые состояния.
"Они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс м кв в одном из парков города Хмельницкого. За рубежом в их собственности есть недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США", - отметили в ОГП.
Все это они не внесли в декларации.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).
По данным ГБР, при обыске только наличными были обнаружены 6 млн долларов США в разных валютах.
Речь идет о почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовых украшениях и драгоценностях.
"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", - отметили в Бюро.
Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе и ее сыне Александре.
Представитель теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук заявила, что Крупе еще не объявили подозрение. Этот процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель.
Известно, что Татяна Крупа является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
е заслуговують на паспорт.
а морда фігуранткині - це ж тупо совок навіть по вигляду.
Тобто їх не можуть мобілізувати і вони мають право виїжджати за кордон 🤷♂️
Посмотрите на домики таможенников и их родичей вокруг пограничных КПП - в них этажей больше, чем тысяч в их зарплатах!
пройекти це "святе".
А тепер, попрошу, уявіть як би це сприйняли ті, хто напр. в Парижі виходить на акції на підтримку України? ну бо це реально лютєйший треш. В Сомалі якраз варто починати лякати дітей корупцією показуючи цих "людей". ну реально цинізм просто недосяжного рівня, це 100% шо ці пройектарі, дякують Яхве(чи хтось сумнівається шо вони "християни"?) і путіну за війну і весело чмоляться шоб побільше заробити, тобто - падольше пусть там лохі ваюют протів братьєв, ой, то єсть протів оркав(Хмель це ж вроді патріотична область? тому не "братьєв")
Є брати по розуму.
Українска влада - це брати російської по крадівництву.
Так було і так буде.
Тому їм вигідно, щоб війна якомога довше була, тому що завдяки цьому вони збагачуються.
Тому ніколи Україна не буде в Європі - владі це не вигідно.
Негайно всіх на допити!
Негайно всіх на допити!