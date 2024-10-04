У руководительницы МСЭК на Хмельнитчине Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Руководитель центра медико-социальной экспертизы и ее сын - чиновник управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области, уличены в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, были проведены обыски в рамках расследования производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать мобилизации.

"У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, ряд медицинских документов, которые могут быть поддельными, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников изъято 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Также изъяты документы, указывающие на незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты. По результатам санкционированных обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Чиновница во время следственных действий пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов США через окно.

Установлено, что семье чиновников принадлежат немалые состояния.

"Они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс м кв в одном из парков города Хмельницкого. За рубежом в их собственности есть недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США", - отметили в ОГП.

Все это они не внесли в декларации.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", - отметили в Бюро.

Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе и ее сыне Александре.

Представитель теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук заявила, что Крупе еще не объявили подозрение. Этот процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Известно, что Татяна Крупа является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

