РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8736 посетителей онлайн
Новости Фото
43 370 237

У руководительницы МСЭК на Хмельнитчине Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Руководитель центра медико-социальной экспертизы и ее сын - чиновник управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области, уличены в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так, были проведены обыски в рамках расследования производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать мобилизации.

"У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, ряд медицинских документов, которые могут быть поддельными, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

чиновника пенсійного фонду обшукують у Хмельницькому

Также смотрите: Требовали $1,3 тыс. за службу в тылу: На Закарпатье задержан командир батальона и его сообщник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, дома у чиновников изъято 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Также изъяты документы, указывающие на незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты. По результатам санкционированных обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Чиновница во время следственных действий пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов США через окно.

Установлено, что семье чиновников принадлежат немалые состояния.

Читайте также: Заработал 3,7 млн ​​грн на фиктивной поставке комплектующих к дронам для военных: в Закарпатье полицейские разоблачили предпринимателя

"Они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс м кв в одном из парков города Хмельницкого. За рубежом в их собственности есть недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США", - отметили в ОГП.

Все это они не внесли в декларации.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).

По данным ГБР, при обыске только наличными были обнаружены 6 млн долларов США в разных валютах.

Речь идет о почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовых украшениях и драгоценностях.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновников и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", - отметили в Бюро.

Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе и ее сыне Александре.

У керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи під час обшуків виявили 6 млн доларів
Тетяна Крупа

Представитель теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук заявила, что Крупе еще не объявили подозрение. Этот процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Известно, что Татяна Крупа является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также смотрите: От сделок с арендой коммунального имущества до майнинга криптовалюты: полиция Черниговщины раскрыла схему незаконного обогащения чиновников. ФОТОрепортаж

Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів
Чиновниця МСЕК та її син незаконно збагатилися на мільйони доларів

Автор: 

Пенсионный фонд (434) незаконное обогащение (156) Офис Генпрокурора (2598) Хмельницкая область (988)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
і це Хмельницький.... що коїться в Києві тільки уявити можна
показать весь комментарий
04.10.2024 12:31 Ответить
+38
МСЕК - це банда хабарників ще з часів совка (хоча тоді брали коньяком, курями, салом і частково грошима )...
показать весь комментарий
04.10.2024 12:20 Ответить
+35
15 % менам
15% прокурорам
15% суддям
5% застава
можно їхати в монако
показать весь комментарий
04.10.2024 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Коли вже ці потвори нажеруться?!?!
показать весь комментарий
04.10.2024 22:02 Ответить
Та відпустіть з України цих гребаних малоросів, в один бік . З довідкою особи . Без паспорту. Паспорт належить державі Україна. Вони н
е заслуговують на паспорт.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:04 Ответить
Ти диви який ти хитрозроблений! Як податки тобі нести - так язик в сраці, а як права людини захищати - так тобі всі зрадники. Свій паспорт здай, мудило
показать весь комментарий
04.10.2024 23:10 Ответить
Не схоже що Крупа по крупинках збирала бабло.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:51 Ответить
А тобі раб Гетьманцев не дасть посилочку за 150 $ замовити 🤣
показать весь комментарий
04.10.2024 22:55 Ответить
Гетьманцеву на замітку, де взяти гроші на армію. В голів пенсійних фондів. Там вже давно корупція процвітає. Звідки в них великі гроші, із зарплати?
показать весь комментарий
04.10.2024 23:36 Ответить
... а хтось на позиціях ... це піздец
показать весь комментарий
05.10.2024 00:07 Ответить
Це повний піздец!!! Скільки загинуло...скільки інвалідів...А ці суки...в державних структурах.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:25 Ответить
Как Украина стремится в ЕС, если деньги хранят в долларах
показать весь комментарий
05.10.2024 01:06 Ответить
хто має телефон ПОРОХА . попросіть щоб у столиці і всіх обласних містах повісили борди того підора над кучею долярів і надпис ..ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧИЛАСЬ ЯК І ОБІЦЯВ в.о.зельонській ..
показать весь комментарий
05.10.2024 07:32 Ответить
Якісь вони по своїх мордах однакові. В нас в місті голова ПФУ подібна, як сестра Круп. На новенькому чорному Лексусі. Звідки в держслужбовці такі гроші...а в нас війна. Щось тут не так.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:27 Ответить
Зачіски у них по одному шаблону. Таке враження, що їх вибирав на посади один і той самий міністр.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:31 Ответить
я от помічаю прізвища - в зеленій зграї улюблені прізвища - 7 букв, московське. татаров-портнов-смірнов-буданов-федоров - і так сотні істот. як спеціально.
а морда фігуранткині - це ж тупо совок навіть по вигляду.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:11 Ответить
Досить обдирати простих роботяг. Президент, зі своїми 5-6 менеджерами, повинен серйозно поставитись до боротьби з корупцією. Інакше нам закордону не буде допомоги, а це приведе до нашої поразки на фронті. Якщо держслужбовці такої низької ланки, мають багатомільйонні кейси, то що говорити про держслужбовців вищого рангу... Якщо з цим явищем нічого не буде вирішуватись, то це буде насміханням над полеглими воїнами, і свою чергу приведе до поразки.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:47 Ответить
Так зелені саме цього і хочуть. Все згідно щ оманським планом
показать весь комментарий
05.10.2024 12:20 Ответить
Десь це вже було... Ті що не створюють ВВП повинні мати менші зарплати, ніж ті, що створюють ВВП. Весь бюджет в країні, що воює, має йти на фінансування Армії. Фінансування держслужбовців має бути менше за видатки на прибуток. Вихід є, це зменшення держапарату. Для чого в малих містах до 20-ти службовців в ПФУ, які приймають 1-2 бабки в день. Що саме цікаво, стоять камери віденагляду, а бабки сидять годинами, чекають, щоб їх прийняли. Здорові, наглі, втупили свої морди в монітори і роблять вигляд, що дуже зайняті. Цинізм зашкалює... А зарплати в них з наших податків.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:24 Ответить
Уся родина Тетяни Крупи, в якої знайшли мільйони доларів, має оформлену інвалідність, - Гончаренко.
Тобто їх не можуть мобілізувати і вони мають право виїжджати за кордон 🤷‍♂️
показать весь комментарий
05.10.2024 09:52 Ответить
***, як скрудж макдак купається в баблі
показать весь комментарий
05.10.2024 10:21 Ответить
Чого ж це таку цінну кадриху розкуркулили? Мабуть перестала ділитися з 5-6 менеджерами.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:48 Ответить
А що заважає віддати ці кошти тим людям, які втратили все своє рухоме та нерухоме майно? Щоб людина могла придбати якесь житло, а не сплачувати шалені гроші за його аренду? Що заважає? Відповідь тільки одна: - владі наплювати на те, як сьогодні виживають так звані переселенці, як вони повинні утримувати дітей, хворих та батьків похилого віку, тощо.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:53 Ответить
До речі - вона й досі не заарештована !
показать весь комментарий
05.10.2024 11:33 Ответить
Вітаю! Таких хабарників по сто чоловік можна назбирати по кожній області ! Цікаво чому нах уряд цим питанням не займається ?; То можна було би на ці гроші і Patriot додаткові купити і вибудувати нові фабрики з виробництва зброї і нові лінії укріплень збудувати !!!
показать весь комментарий
05.10.2024 11:36 Ответить
Ой!
Посмотрите на домики таможенников и их родичей вокруг пограничных КПП - в них этажей больше, чем тысяч в их зарплатах!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:06 Ответить
Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Джерело: \\\\\\\\\\

пройекти це "святе".
А тепер, попрошу, уявіть як би це сприйняли ті, хто напр. в Парижі виходить на акції на підтримку України? ну бо це реально лютєйший треш. В Сомалі якраз варто починати лякати дітей корупцією показуючи цих "людей". ну реально цинізм просто недосяжного рівня, це 100% шо ці пройектарі, дякують Яхве(чи хтось сумнівається шо вони "християни"?) і путіну за війну і весело чмоляться шоб побільше заробити, тобто - падольше пусть там лохі ваюют протів братьєв, ой, то єсть протів оркав(Хмель це ж вроді патріотична область? тому не "братьєв")
показать весь комментарий
05.10.2024 12:08 Ответить
Тепер понятно чому ТЦК не можуйть знайти людей і змушені ловити на вулицях. МІльйон заброньованих, мільйон відмазаних (всякі мєнти з депутатами), ще мільйон втікло, ну і пара мільйонів отаких мсековських. А мільйон дурачків нехай до кінця днів воюють і сімей не бачать.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:15 Ответить
PS хоча прокуратурі взвгалі то медаль треба дати. Щоб викривати таких трема мати залізні яйця. Якщо це звичайно не банальний переділ і просто на її місце когось свого вирішили поставити.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:47 Ответить
Є брати по крові.
Є брати по розуму.
Українска влада - це брати російської по крадівництву.
Так було і так буде.
Тому їм вигідно, щоб війна якомога довше була, тому що завдяки цьому вони збагачуються.
Тому ніколи Україна не буде в Європі - владі це не вигідно.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:21 Ответить
це відома особа в Хмелі і про неї (сина) всі знали, про конфлікт з старою головою пенсійного, яку вони з'їли таким же чином - також всі знали. нічого нового. Одним словом, піар зеленої плісняви, який НІЧИМ не закінчиться, бо ніхто нікого за руку не зловив. "Вони знайшли гроші на вулиці чи самі органи їм їх підкинули" Подерябанять гроші і по тихому "всі підуть в ліс". Зато на тиждень хом'ячки, бачачи ці купи грошей будуть рвали "волосіння на яйцях" і забудуть про Вугледар. Вчіться у пісюанісна, як вас, овець і баранів, треба розводити на гнилих понтах.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:30 Ответить
Негайно взяти під варту мамашу, парашу й сина! Це родина корупціонерів, зі зв'язками! Вони здатні впливати на слідство! Вони не могли діяти самостійно: вони під дахом партії, народного депутата, чи керівництва області!
Негайно всіх на допити!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:38 Ответить
Негайно взяти під варту мамашу, парашу й сина! Це родина корупціонерів, зі зв'язками! Вони здатні впливати на слідство! Вони не могли діяти самостійно: вони під дахом партії, народного депутата, чи керівництва області!
Негайно всіх на допити!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:41 Ответить
Як , на Вашу думку, потрібно боротися з таким явищем? Може звернутись до президента з петицією про заснування секретної групи з перевірених в боях спеців, кілерів, для того, щоб відстрілювати злосних корупціонерів.Таємно, як це було у Франціїї в 60 роках?
показать весь комментарий
05.10.2024 13:33 Ответить
Замечательно! Вот таких надо ловить, чем больше тем лучше, полностью конфисковывать их имущество, продать - и на вырученные деньги сразу покупать FVP - дроны, столь необходимые сейчас для вооруженных сил Украины. Вот где бездонный источник денег для ВСУ.. )
показать весь комментарий
05.10.2024 15:02 Ответить
Помогите на дроны говориш , ну вот принимайте, не зелень, а дроны !!!!!
показать весь комментарий
07.10.2024 15:09 Ответить
Правильно не поділилась ось і органи навідались.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:01 Ответить
Страница 3 из 3
 
 