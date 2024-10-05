РУС
Более 600 новых образцов ВВТ отечественного производства допущено к эксплуатации в Силах обороны с начала года, - Минобороны. ФОТО

С начала 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 900 образцов вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе, более 600 - отечественного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Отмечается, что в течение всего 2023 года было кодифицировано 405 образцов ВВТ, в том числе 244 - отечественного производства.

В Минобороны рассказали, что среди кодифицированных и допущенных к эксплуатации новинок ВВТ больше всего - автотранспорта, беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, связи, инженерных средств, наземных роботизированных платформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет, - Умеров

Зразки ОВт вітчизняного виробництва

"В 2024 году отечественные оружейники не только увеличили объемы производства ВВТ по широкой номенклатуре, но и создают немало новых образцов. Речь идет о производстве высокотехнологичного оружия, роль которого заметно возрастает на поле боя. Сейчас мы работаем над рядом важных проектов, реализация которых увеличит нашу огневую мощь. Детализировать не могу, сегодня этот вопрос требует тишины", - отметил Гаврилюк.

Также смотрите: Вездеход-амфибия "ТАХА" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Зразки ОВт вітчизняного виробництва

Также отмечается, что из более 600 отечественных образцов ВВТ, допущенных к эксплуатации в этом году, почти половина - в течение третьего квартала.

Минобороны (9546) техника (1774)
Это очень хорошо. Но почему мы тогда постоянно слышим что оружия не хватает или его просто нет? Почему мы все сильнее просим оружие у Запада? Допустить и закупить, как говорят в Одессе - две большие разницы. Зеленский сам недавно сказал что у него нет денег на вооружение.
05.10.2024 16:41 Ответить
А оті ''зразки'' у належній кількості коли на фронт попадуть? Чи буде як з отою ''паляницеюї'-піару багато, а результату ''пшик''.
05.10.2024 16:51 Ответить
Як і чим тоді забезпечили "грибочок" ??
05.10.2024 19:22 Ответить
Це красиве блюдо для Здиного Марахфету. Бо ті одиничні екземпляри хіба що для виставки, та параду. Де масове виробництво?
05.10.2024 17:06 Ответить
А як же дороги? Мабуть знову 3,14здьож.
05.10.2024 21:44 Ответить
 
 