С начала полномасштабного вторжения на Харьковщине саперы разминировали более 720 га земель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину саперы ГСЧС с помощью машин механизированного разминирования очистили более 720 га на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали саперы, среди находок часто попадаются артиллерийские снаряды, гранатометные выстрелы, минометные снаряды, а также остатки реактивных систем залпового огня "Ураган".

Во время своей работы саперы, в частности, использовали машину хорватского производства DOK-ING MV-10. Она предназначена для обезвреживания как противотанковых, так и противопехотных мин.

MV-10 управляется дистанционно оператором, для этого он использует пульт с безопасного расстояния. Особое внимание сейчас специалисты уделяют сельскохозяйственным землям.

Также смотрите: На разминированных территориях Николаевщины обнаружено загрязнение грунтов опасными тяжелыми металлами. ФОТОрепортаж

Харьковщина (5577) разминирование (734) сапер (151)
