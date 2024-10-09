Во время выполнения боевого задания погибли воины 67-й ОМБр Вячеслав Легкий (Скиф) и Дмитрий Марченко (Ужик). ФОТО
Защищая Украину, во время выполнения боевого задания на фронте погибли бойцы 2-го механизированного батальона 67-й ОМБр - боевой медик Вячеслав Легкий (Скиф) и водитель Дмитрий Марченко (Ужик).
Об этом сообщили на Facebook-странице 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что воины погибли, спасая побратимов.
Что известно о погибших Героях?
Скиф присоединился к войску в октябре 2022 года в возрасте 19 лет. Ужик стал частью бригады в декабре 2023 года, на тот момент ему было всего 20.
По словам побратимов, павшие Вячеслав и Дмитрий были мотивированными и жизнерадостными. Боевой медик и водитель неоднократно рисковали собственной жизнью, чтобы спасти побратимов и безотказно выполняли боевые задачи на передовой.
"Многие из бойцов 67-й ОМБр остались живы после ранения благодаря их отваге и правильным, отточенным действиям во время эвакуации с поля боя, оказания первой домедицинской помощи в экстремальных условиях под обстрелами врага", - отметили в 67-й ОМБр ВСУ.
"Это непомерная потеря для подразделения, бригады, всей страны, которая борется с ордой за право на существование", - добавили в бригаде.
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