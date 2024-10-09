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Новости Фото Война
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Во время выполнения боевого задания погибли воины 67-й ОМБр Вячеслав Легкий (Скиф) и Дмитрий Марченко (Ужик). ФОТО

Защищая Украину, во время выполнения боевого задания на фронте погибли бойцы 2-го механизированного батальона 67-й ОМБр - боевой медик Вячеслав Легкий (Скиф) и водитель Дмитрий Марченко (Ужик).

Об этом сообщили на Facebook-странице 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что воины погибли, спасая побратимов.

Что известно о погибших Героях?

Скиф присоединился к войску в октябре 2022 года в возрасте 19 лет. Ужик стал частью бригады в декабре 2023 года, на тот момент ему было всего 20.

Бойовий медик В’ячеслав Легкий та водій Дмитро Марченко 67-ї ОМБр загинули на фронті

По словам побратимов, павшие Вячеслав и Дмитрий были мотивированными и жизнерадостными. Боевой медик и водитель неоднократно рисковали собственной жизнью, чтобы спасти побратимов и безотказно выполняли боевые задачи на передовой.

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Бойовий медик В’ячеслав Легкий та водій Дмитро Марченко 67-ї ОМБр загинули на фронті

"Многие из бойцов 67-й ОМБр остались живы после ранения благодаря их отваге и правильным, отточенным действиям во время эвакуации с поля боя, оказания первой домедицинской помощи в экстремальных условиях под обстрелами врага", - отметили в 67-й ОМБр ВСУ.

"Это непомерная потеря для подразделения, бригады, всей страны, которая борется с ордой за право на существование", - добавили в бригаде.

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Автор: 

потери (4418) 67 ОМБр (19)


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Топ комментарии
+27
Вічна слава та шана полеглим Героям!
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09.10.2024 13:05
+22
Царство Небесне воїнам. Кацапи горітимуть у пеклі
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09.10.2024 13:05
+19
Велике горе. Спочивайте з миром. Діти помирають. Боже ти все бачишь. Як ти це допустив
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09.10.2024 13:09
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Вічна слава та шана полеглим Героям!
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09.10.2024 13:05 Ответить
Царство Небесне воїнам. Кацапи горітимуть у пеклі
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09.10.2024 13:05 Ответить
Велике горе. Спочивайте з миром. Діти помирають. Боже ти все бачишь. Як ти це допустив
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09.10.2024 13:09 Ответить
Господи !!! 😥 Героям Слава !!!🙏
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09.10.2024 13:10 Ответить
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09.10.2024 13:22 Ответить
Це вже навіть не мої діти, а онуки
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09.10.2024 13:24 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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09.10.2024 13:42 Ответить
Вічна пам'ять.
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09.10.2024 13:56 Ответить
ненароджені для війни... жили своє коротке життя як герої й загинули як герої... вічна пам'ять і слава, дуже боляче та сумно...
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09.10.2024 14:03 Ответить
Царство Небесне Воїнам... Вічна Пам'ять і Слава!
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09.10.2024 14:22 Ответить
😥
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09.10.2024 14:30 Ответить
Гинуть молоді патріоти ,з ким же залишится Україна ? а ось всяке бидло "какая разница" бикує.
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09.10.2024 14:52 Ответить
 
 