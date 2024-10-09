С начала года к использованию в Силах обороны допущено 175 образцов автотранспорта, 76 из них - отечественного производства, - Минобороны. ФОТО

За 9 месяцев 2024 года Министерство обороны кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны 175 образцов автотранспорта, в том числе 76 - отечественного производства.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк, речь идет не только о тактических боевых машинах или пикапах, а довольно широкий спектр техники, который крайне необходим Силам обороны.

По его словам, среди образцов кодифицированной техники есть современные электрические и бензиновые мотоциклы, квадроциклы, гексоциклы, вездеходные багги, амфибии, пикапы, тактические боевые машины, автоцистерны, автокраны, автомастерские, экскаваторы-погрузчики, машины технической помощи, эвакуационные и седельные тягачи, передвижные банно-прачечные комплексы, прицепы и полуприцепы и тому подобное.

Сообщается, что из 175 новых образцов автотранспорта более половины кодифицировали в течение третьего квартала.

Автотранспорт отечественного производства

Так, среди отечественных новинок - уникальный бесшумный электромотоцикл Atom Military, шестиколесные гексоциклы Polaris, амфибия "ТАХА", десятиколесный автомобиль сверхвысокой проходимости "ТАХА 3400", сверхнизкое багги "Варан" и др.





Иностранные образцы

Среди иностранных образцов авто, которые в этом году допущены к эксплуатации в Силах обороны, - грузовики MAN, IVECO, SCANIA, тягачи VOLVO, DAF, пикапы PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200, экскаватор-погрузчик CAT 428, пиротехнические машины DAEWOO.

