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Взрыв газа произошел в многоэтажке в Закарпатье: Погиб 1 человек. ФОТОрепортаж

В городе Свалява на Закарпатье в одном из многоквартирных домов прогремел взрыв.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

Произошло это на улице Промышленной. В результате взрыва в подъезде повыбивало окна.

"Удалось выяснить, что в пятиэтажном доме в квартире на 1-м этаже вероятно произошел взрыв газа. Точные причины устанавливаются. Предварительно известно, что в результате этого один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа
У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа
У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа
У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа

Автор: 

взрыв (6795) Нацполиция (16549) Закарпатская область (2604)


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Двері з квартири,що були відчинені на сходову,ще невідомо де витік газу.
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14.10.2024 19:36 Ответить
 
 