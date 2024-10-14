Взрыв газа произошел в многоэтажке в Закарпатье: Погиб 1 человек. ФОТОрепортаж
В городе Свалява на Закарпатье в одном из многоквартирных домов прогремел взрыв.
Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.
Произошло это на улице Промышленной. В результате взрыва в подъезде повыбивало окна.
"Удалось выяснить, что в пятиэтажном доме в квартире на 1-м этаже вероятно произошел взрыв газа. Точные причины устанавливаются. Предварительно известно, что в результате этого один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Pol Chopa #550667
показать весь комментарий14.10.2024 19:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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