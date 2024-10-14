17 образцов техники для разминирования допущены к использованию в Силах обороны с начала года, - Минобороны. ФОТОрепортаж

За 9 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило для использования в Силах обороны 17 образцов техники для разминирования, в том числе, 5 - отечественного производства.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинские оружейники изготавливают необходимые для Сил обороны путевые (катковые) минные тралы, саперные автомобили, индивидуальные наборы для разминирования, современные импульсные металлоискатели.

Среди кодифицированных для Сил обороны иностранных образцов техники для разминирования - хорватские цепные и катковые тралы, немецкие комплексные системы противоминной защиты и поиска мин, британские фрезерные и катковые тралы, комплексы для разминирования, американские инженерные бронемашины и тому подобное.

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Кроме того, в Минобороны добавить, что к изготовлению средств для разминирования активно приобщаются отечественные производители наземных роботизированных комплексов. Оборонное ведомство уже кодифицировало несколько образцов НРК, которые эффективно выполняют функции разминирования: "Змей", "Вепрь", "FOX 2".