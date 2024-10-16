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Десять дней бродил в горах: На Закарпатье специалисты ГСЧС спасли туриста. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Закарпатской области спасатели спасли 26-летнего жителя Николаевщины, который десять дней блуждал в горах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что турист 10 дней блуждал в горах, пока его не нашли спасатели.

"26-летний житель Николаевщины вышел в поход из поселка Ворохта, что на Ивано-Франковщине, еще 5 октября", - говорится в сообщении.

На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах

В пресс-службе отметили, что последние четыре дня парень бродил по горам вообще без еды.

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15 октября специалисты горного поисково-спасательного отделения нашли парня в урочище Болотин Грунь в истощенном состоянии. Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего передали медикам.

ГСЧС добавило, что с начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети.

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На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах
На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах
На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах

Автор: 

горы (103) ГСЧС (5003) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+4
І навіть не назвали його ухилянтом???
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16.10.2024 14:31
+4
Клоун . А когда было тепло , он дома сидел ? Счет ему выставить надо на 2000 $
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16.10.2024 14:50
+3
Нове значення слова "ухилянт" - турист.
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16.10.2024 14:59
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І навіть не назвали його ухилянтом???
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16.10.2024 14:31 Ответить
тому що це був виживальщик.
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16.10.2024 14:34 Ответить
Слава Богу , що живий
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16.10.2024 14:40 Ответить
Нове значення слова "ухилянт" - турист.
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16.10.2024 14:59 Ответить
Ага, турист-уклонист!
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16.10.2024 18:50 Ответить
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16.10.2024 14:34 Ответить
На цей раз турист , фуууххх
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16.10.2024 14:43 Ответить
Клоун . А когда было тепло , он дома сидел ? Счет ему выставить надо на 2000 $
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16.10.2024 14:50 Ответить
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16.10.2024 14:56 Ответить
Если решил прогуляться берегом речки в гидрокостюме - значит ухилянт.
А если бродишь в горах - значит турист.......

Что-то не клеется.....
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16.10.2024 15:17 Ответить
Може тому, що наддвірнянский район, у якому Ворохта, не є прикордонним і від Ворохти до кордону пиляти досить далеко?
От якби це хлоп з Рахова стартував - його б 100% ухилянтом назвали б.
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16.10.2024 15:39 Ответить
..у туриста (нехай і ухилянта) має бути при собі, ну хоча б, компас...
жлоби-дебіли-какаразніци, від вас, ідіотів, самі лише проблеми...
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16.10.2024 16:18 Ответить
Повезли відігрівати в ТЦК?
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16.10.2024 16:49 Ответить
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16.10.2024 16:55 Ответить
 
 