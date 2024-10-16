Десять дней бродил в горах: На Закарпатье специалисты ГСЧС спасли туриста. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Закарпатской области спасатели спасли 26-летнего жителя Николаевщины, который десять дней блуждал в горах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что турист 10 дней блуждал в горах, пока его не нашли спасатели.
"26-летний житель Николаевщины вышел в поход из поселка Ворохта, что на Ивано-Франковщине, еще 5 октября", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что последние четыре дня парень бродил по горам вообще без еды.
15 октября специалисты горного поисково-спасательного отделения нашли парня в урочище Болотин Грунь в истощенном состоянии. Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего передали медикам.
ГСЧС добавило, что с начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети.
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А если бродишь в горах - значит турист.......
Что-то не клеется.....
От якби це хлоп з Рахова стартував - його б 100% ухилянтом назвали б.
жлоби-дебіли-какаразніци, від вас, ідіотів, самі лише проблеми...