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Разоблачен предатель, корректировавший ракетно-дроновые удары по защитникам Харькова, - СБУ. ФОТО

В Харькове задержан еще один агент ФСБ - 33-летний строитель, корректировавший удары рашистов по украинским войскам, обороняющим город.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ сообщили, что под угрозой огневого поражения были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях.

Агент ФСБ у Харкові коригував удари росіян

Российский агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ для наведения российских ракет в "обход" ПВО. Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность и скрыто фиксировал расположение потенциальных целей. Сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.

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Также сообщается, что дополнительно предатель отслеживал последствия воздушных атак РФ на Харьков. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных "прилетов", а затем проводил там доразведку.

Агента ФСБ задержали, когда он выполнял новое задание. На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19994) Харьков (7551) государственная измена (1567)


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Кожний зрадник вірить що якщо його зловлять то лишать живим, а якщо і посадять на довічне, то до "асвабадітєлі" його звільнять і винагородять. Треба вбивати покидьків за законом воєнного часу. Схоже що це у "пересічних" "час війни", а у "зелених тварєй" "час кормлєнія".
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16.10.2024 16:39 Ответить
Без спецперевірок не беруть працювати прибиральницею в поліцію.
На топ-посади робиться спецперевірка навпаки? Любиш рашку, маєш прямих родичів в Мордорі, сам маєш паспорт країни-окупанта, ВПЕРЕД, всі дороги до посад відкриті.

"Правоохоронці задокументували підривну діяльність посадовця НЕК «Укренерго», котрий виправдовував збройну агресію РФ, заперечував державність України та «зливав» інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах.

Вказують, що фігурантом виявився один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів Об'єднаної енергосистеми України.

Слідство встановило, що посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини росіян, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру
нашої держави.

Фігурант також «зливав» інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах під час телефонних дзвінків своїм приятелям."
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16.10.2024 16:45 Ответить
утопити в срачі...
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16.10.2024 16:45 Ответить
яка прихована "радість" рузькоязичні-ЗРАДНИКИ
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16.10.2024 17:47 Ответить
 
 