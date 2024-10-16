Разоблачен предатель, корректировавший ракетно-дроновые удары по защитникам Харькова, - СБУ. ФОТО
В Харькове задержан еще один агент ФСБ - 33-летний строитель, корректировавший удары рашистов по украинским войскам, обороняющим город.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
В СБУ сообщили, что под угрозой огневого поражения были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях.
Российский агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ для наведения российских ракет в "обход" ПВО. Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность и скрыто фиксировал расположение потенциальных целей. Сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.
Также сообщается, что дополнительно предатель отслеживал последствия воздушных атак РФ на Харьков. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных "прилетов", а затем проводил там доразведку.
Агента ФСБ задержали, когда он выполнял новое задание. На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Слідство встановило, що посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини росіян, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру
нашої держави.
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