Более $450 тыс. изъяли у руководительницы МСЭК на Николаевщине. У ее сына – паспорт РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители провели обыски у руководительницы МСЭК на Николаевщине, во время которых изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время обысков по нескольким адресам у руководительницы Николаевской областной МСЭК и ее сына - интерна медицинского вуза, найдено более 450 тыс долларов США и коллекцию ювелирных изделий. У ее сына также изъят паспорт гражданина РФ, который был получен в бывшем генконсульстве РФ в Одессе.

"При этом, по данным следствия, в течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК задекларировала доход на общую сумму около 2 млн грн. С целью сокрытия нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три квартиры. В 2023 году чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнице о подозрении и дальнейшего избрания меры пресечения.

По данным СБУ, ее сын оформил гражданство страны-агрессора до начала полномасштабной войны.

"Большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в квартире ее сына - интерна медицинского вуза", - рассказали в Службе безопасности.





















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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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