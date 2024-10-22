Более $450 тыс. изъяли у руководительницы МСЭК на Николаевщине. У ее сына – паспорт РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Правоохранители провели обыски у руководительницы МСЭК на Николаевщине, во время которых изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время обысков по нескольким адресам у руководительницы Николаевской областной МСЭК и ее сына - интерна медицинского вуза, найдено более 450 тыс долларов США и коллекцию ювелирных изделий. У ее сына также изъят паспорт гражданина РФ, который был получен в бывшем генконсульстве РФ в Одессе.
"При этом, по данным следствия, в течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК задекларировала доход на общую сумму около 2 млн грн. С целью сокрытия нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три квартиры. В 2023 году чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнице о подозрении и дальнейшего избрания меры пресечения.
По данным СБУ, ее сын оформил гражданство страны-агрессора до начала полномасштабной войны.
"Большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в квартире ее сына - интерна медицинского вуза", - рассказали в Службе безопасности.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
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тут два роки віддаєш на користь Державі Україна свій реАльний річний дохід, просто так (цього ніхто не знає і не знав би, якби, оце, не написав (та, однаково, усе анонімно)) - щоб країні хоча б трошки легше дихалося (звісно, на шкоду собі, родині, і, звісно, то не мільярди, які в обігу зелених-дермових мародерів)..
і тут якісь зеленськи падли тупо тирять наші гроші з бюджету, а Зєля, їхня атаманша-какаразніца, кожного вечора блимає своїми стрьомними-порожніми-безумними баньками, що всьО у них в кварталі, країні мрій кривороженого прездобола, - ніштяк, лохаші...
походу, "український моссад", альтернативний-народний, МАЄ ВЖЕ працювати не лише на Московії, але і в Україні.. і це буде не менш ефективно для України, а може й ефективніше..
ЗАБУЛИ ВЖЕ?
Цікаво як там депутати, зелені гниди, нє голодают лі еті чєснєйшиє люді?
круті в них забави...
Про яку Європу мова, з такою корупцією?