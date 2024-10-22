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Более $450 тыс. изъяли у руководительницы МСЭК на Николаевщине. У ее сына – паспорт РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители провели обыски у руководительницы МСЭК на Николаевщине, во время которых изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время обысков по нескольким адресам у руководительницы Николаевской областной МСЭК и ее сына - интерна медицинского вуза, найдено более 450 тыс долларов США и коллекцию ювелирных изделий. У ее сына также изъят паспорт гражданина РФ, который был получен в бывшем генконсульстве РФ в Одессе.

"При этом, по данным следствия, в течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК задекларировала доход на общую сумму около 2 млн грн. С целью сокрытия нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три квартиры. В 2023 году чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнице о подозрении и дальнейшего избрания меры пресечения.

По данным СБУ, ее сын оформил гражданство страны-агрессора до начала полномасштабной войны.

"Большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в квартире ее сына - интерна медицинского вуза", - рассказали в Службе безопасности.

У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів

У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів
У керівниці МСЕК на Миколаївщині вилучили 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів

Также читайте: Зеленский о коррупции в МСЭК: будет системное, кадровое и процессуальное реагирование

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский собирает СНБО в отношении МСЭК и прокуроров-инвалидов, требует реакции правоохранителей. ВИДЕО

Автор: 

Николаевская область (2145) СБУ (20048) Офис Генпрокурора (2498) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+56
Цих всіх під....сів з МСЕК, прокуратури, мусарні, депутатів потрусити, то Україна зможе кредити видавати.
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22.10.2024 09:14 Ответить
+36
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22.10.2024 09:18 Ответить
+30
Це повний *******...!!!
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22.10.2024 09:15 Ответить
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кастет серебряний чи платіновий?
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22.10.2024 10:54 Ответить
то капець..
тут два роки віддаєш на користь Державі Україна свій реАльний річний дохід, просто так (цього ніхто не знає і не знав би, якби, оце, не написав (та, однаково, усе анонімно)) - щоб країні хоча б трошки легше дихалося (звісно, на шкоду собі, родині, і, звісно, то не мільярди, які в обігу зелених-дермових мародерів)..
і тут якісь зеленськи падли тупо тирять наші гроші з бюджету, а Зєля, їхня атаманша-какаразніца, кожного вечора блимає своїми стрьомними-порожніми-безумними баньками, що всьО у них в кварталі, країні мрій кривороженого прездобола, - ніштяк, лохаші...
походу, "український моссад", альтернативний-народний, МАЄ ВЖЕ працювати не лише на Московії, але і в Україні.. і це буде не менш ефективно для України, а може й ефективніше..
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22.10.2024 10:59 Ответить
а чого зеленські? при кожній владі так. це народ такий. влада ж не з марсу, а з народу. продукти українського суспісльтва при будь якій владі однакові.
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22.10.2024 11:27 Ответить
красіво лежать бумажки на підлозі. і кастєт пасує до натюрмоду.
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22.10.2024 11:25 Ответить
Военкомов жаба задавила, что на них наезжали и "доили" ? Стрелки на МСЕК перевели.
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22.10.2024 11:51 Ответить
І що характерно! Більшість злодіїв у зеленій владі так чи інакше пов'язані з Росією! Звичайно що вони не можуть воювати з нею чи завдавати якоїсь шкоди. Малороси, будьте ви прокляті...
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22.10.2024 12:03 Ответить
НАГАДУЮ, усе почалося з ДАРУВАННЯ пожиттевої ДОДАТКОВОЇ стипендії ПАПІКУ членограя.

ЗАБУЛИ ВЖЕ?
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22.10.2024 12:10 Ответить
почалося? ні, це вже було, від нєфіг дєлать, а я можу.
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22.10.2024 20:35 Ответить
Не варто "жирним капсом" строчити таку херню. ********** при владі-то прямий результат "інвалідності" нашого суспільства за крайні 30 років. Основи ******** державно-корупційної системи закладав кучма.При решті президентів ця система тільки "вдосконалювалась" ...
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22.10.2024 21:57 Ответить
Спалили її прожитковий мінімум на місяць!
Цікаво як там депутати, зелені гниди, нє голодают лі еті чєснєйшиє люді?
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22.10.2024 12:44 Ответить
Щоб зберегти державність і перемогти (а може й себе зберегти) Зеленському треба зробити одну правильну річ - відправити у відставку офіс Єрмака разом з урядом Шмигаля і негайно створити воєнний кабінет, який би складався не з представників парламентських фракцій, а виключно з професіоналів із числа національно орієнтованих патріотів, як військових, так і цивільних.Суттєве скорочення численності держапарату, про надання пріоритету при призначенні на посади тим фахівцям, хто воював. Економіка переходить на військові рейки. Співробітники силових структур та держслужбовці, згідно з присягою йдуть до лав ЗСУ. Винні у злочинах проти держави притягуються до відповідальності і суворо караються. Корупція - мародерство і прирівнюється до держзради.
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22.10.2024 13:12 Ответить
Це не про зеленського...
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22.10.2024 19:45 Ответить
а після цього, дати покази про всі свої про..би і випити йаду.
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22.10.2024 20:36 Ответить
Ой яка наівність ,🤡 і є головним мутнорим в український владі ...він по контракту ше з квн, у фсб агентом протиУкраїни, зареестрований ...це серйозний агент ,все працює під його чітким керівництвом , але дерьмак як охоронець кольйонів 🤡 , у своїх руках, теж талановий кремлівський полковник ...
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23.10.2024 02:10 Ответить
Це вже було. Під схожими гаслами команда Зеленського прийшла до влади. Потім недостатньо потужні люди з неї пішли, досвідчені потужні менеджери зайшли, а надпотужні її очолили.
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23.10.2024 05:59 Ответить
Астанавитесь!
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22.10.2024 13:21 Ответить
Кстати, очень интересен подход этих граждан к ситуации. Знали же, что начались проверки их коллег и все-равно деньги не спрятали. Судя по всему, действительно считают такую сумму незначительной
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22.10.2024 13:21 Ответить
Нет. Цель этой кампании вообще прекратить выплату всех пенсий по инвалидности, аннулировать льготы и группы. Кто реально без руки и без ноги - пусть проходит заново, в единственном кабинете на всю страну, во Львовской области. А виноватые - вот они, еще и паспорт болотный. Вот для этого и светят 450 кусков, которые к тому же все равно остаются "в системе", их просто ненадолго разложили, чтобы сфоткать.
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22.10.2024 13:28 Ответить
судячи з суми, основну масу грошей таки сховали. А 450 тисяч це так. на кишенькові витрати.
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22.10.2024 15:13 Ответить
Я б не акцентував тільки на сумах,знайдених у цих ******.Уявити,скільки грошей втрачає держава на фіктивні пенсійні виплати,що вони понапризначали просто нереально...
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22.10.2024 22:02 Ответить
Та отож, пошумлять, кормушку прикриють, а пенсії "інвалідів" - це священна корова, ніхто не буде ревізувати. Судом можна було б зняти, але судді такі ж "інваліди", тому пенсії цим симулянтам не знімуть. А людям буде погано, бо купа людей які справді хворі тепер інвалідність не отримають. Хоча, може й зміниться щось на краще.
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23.10.2024 16:35 Ответить
Рейди правоохоронців потрібно проводити одночасно у всі "прибыльные места". Тим більше, що СБУ знає хто є хто... А так це все виглядає на показуху для Заходу. Вся ця гниль почала цвісти вже дуже давно. Зараз вони відчули безкарність.
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22.10.2024 14:04 Ответить
Так як колись ходило ЧК та витрушувало цінності у дворян та духовенства на користь більшовиків?
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22.10.2024 18:27 Ответить
Ви держслужбовець і маєте за собою грішки? Тоді і до вас... Ви добре розумієте про що я...Не клейте з себе дурника. Ну не можуть держслужбовці таких рангів мати такі достатки.
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22.10.2024 19:49 Ответить
Трусити недбайливих держслужбовців треба,але по Закону, що би не було свавілля на користь деяких правоохоронців з приєднавшимся к ним криміналом
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22.10.2024 20:03 Ответить
Бомжиха, до Крупи ще як до Києва рачки.
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22.10.2024 14:05 Ответить
Усіх цих падлюк вішати щоб на кожному дереві висіли ,ніяк не нажрутся сволота.
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22.10.2024 15:01 Ответить
Малувато щось. Хай ще пошукають, судячи по Крупі там більші гроші крутяться. Та й "колекція ювелірних виробів" не тягне на щось особливе, якесь жлобське совкове золото, вироби не брендові, та й по кількості фігня. Такіх "золотих колекцій" у жіночок за 60 є і побільше.
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22.10.2024 15:09 Ответить
На флєшках певно біткоїни чи електромонети сховані?!
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22.10.2024 16:36 Ответить
Чому мовчать за київський МСЕК? Там декілька бюджетів України!
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22.10.2024 16:45 Ответить
Жебрачка. Паскудить всю статистику...
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22.10.2024 17:29 Ответить
и куда это леве? или они лягут в такой же карман?в закрома,да?
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22.10.2024 18:35 Ответить
там на світлині в пакетику золоті зуби?

круті в них забави...
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22.10.2024 18:37 Ответить
Оце злочинців від влади потрусити, то і кредити не треба брати
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22.10.2024 19:01 Ответить
Потрусили парочку, показать як потужно боряться, а потім відпустять
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22.10.2024 19:49 Ответить
Цікаво, від якого очєрєдного пройоба ZEвлади відволікають народ на цей раз?
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22.10.2024 19:08 Ответить
Рух бабла в природі. Тобто в українському житті.
Про яку Європу мова, з такою корупцією?
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22.10.2024 19:36 Ответить
Не розумію чоми всі так возбудились. Та вона ж в порівняння з Крупою та іншими головами МСЕКів просто бідна церковна криса. Мабудь саме через це її і вибрали для репортажу щоб показати що є ще в цій системі "відносно чесні" люди.
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22.10.2024 19:49 Ответить
вони перемогли бідність,в них все добре .і так по всій країні
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22.10.2024 19:51 Ответить
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22.10.2024 23:01 Ответить
Я не здивуюсь , якщо завтра скажуть що Шойгу та Герасимов в нас отримують пенсію з інвалідності.
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22.10.2024 23:33 Ответить
🤣
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23.10.2024 02:12 Ответить
А у бубочки случайно нету паспорта РФ?) хахахахаха
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23.10.2024 03:50 Ответить
3 роки війни, пряма диверсія і зрада.
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23.10.2024 05:29 Ответить
Звісно, що після цього вони ненавидять Україну, лише за те, що українці дозволили їм таке витворяти!
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23.10.2024 06:39 Ответить
Бомжиха. Крупа впевнено тримає лідерську позицію.
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23.10.2024 23:57 Ответить
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