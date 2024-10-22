В грунтах на деоккупированной Николаевщине обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов и остатков взрывчатых веществ, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
На деоккупированных территориях Николаевской области выявлено повышенное содержание в почвах тяжелых металлов (мышьяка, свинца, меди, цинка) и остатков взрывчатых веществ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины по результатам инструментально-лабораторных исследований, которые были проведены специалистами Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности после обращения Николаевской ОГА, которая занимается ликвидацией загрязнения окружающей среды компонентами взрывоопасных предметов.
Отмечается, что выявленные загрязнения являются следствием ракетных и артиллерийских ударов российской армии, которые имели хаотичный характер и попадали в предприятия и склады хранения средств защиты растений, агрохимии (ядохимикатов), горючего. Отдельные участки получили значительное повреждение почвенного покрова с нарушением его естественного состояния, что потребует больших усилий для рекультивации нарушенных земель.
Так специалисты Центра обследовали земельные участки в районе города Снигиревка и села Шевченково. Были отобраны образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец. Военные экологи провели ряд измерений самыми современными приборами. Более детальные результаты появятся после анализа образцов в лабораторных условиях при участии специалистов Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК.
"Проведенные исследования будут способствовать восстановлению пострадавших территорий и возвращению их к хозяйственному использованию, воспроизводству природных экосистем, в том числе особо ценных земель природно-заповедного фонда", - добавили в Минобороны.
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