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Планировали переплыть Днестр и нелегально попасть в Молдову: В Винницкой области задержана группа мужчин и перевозчик. ФОТО

На окраине Могилев-Подольского пограничники задержали группу из восьми мужчин, следовавших транспортным средством к государственной границе с целью незаконно пересечь границу и попасть в Молдову.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчинам из разных регионов Украины заранее были определены дата и время "путешествия", а место сбора - в Виннице. Там их ожидал на собственном авто 46-летний перевозчик, житель Винницкой области. Установлено, что он является участником преступной группы, которая предоставляла услуги по незаконному пересечению государственной границы. Стоимость такого путешествия составляла от 8 до 14 тыс. долларов.

Поблизу кордону затримано групу чоловіків

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"Задержанные планировали переплыть Днестр, но не имели никаких средств или спецодежды для переправы, что свидетельствовало о рискованности и опасности их замысла", - рассказали в ГПСУ.

Сообщается, что водителя задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

В отношении лиц, которые планировали осуществить незаконное пересечение границы, составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП. Дела переданы в суд. Следственные действия продолжаются.

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Автор: 

Винницкая область (1042) граница (5305) уклонисты (925)


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Топ комментарии
+9
Смердючи слимаки.
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23.10.2024 12:58 Ответить
+6
Може дурні і довбодятли досі не зрозуміли. Захищати треба свою сімью, своїх дітей, свою землю, свій дім від ворога. Чкщо прийде ворог, все це зникне.
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23.10.2024 13:30 Ответить
+5
У Зелі є план - і в них є план
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23.10.2024 12:56 Ответить
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У Зелі є план - і в них є план
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23.10.2024 12:56 Ответить
ріка Стікс
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23.10.2024 12:57 Ответить
Смердючи слимаки.
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23.10.2024 12:58 Ответить
Згоден, от що тепер робити з цією сволотою, яка не схтіла захищати прокурорів-інвалідів? Як далі жити?
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23.10.2024 13:03 Ответить
Може дурні і довбодятли досі не зрозуміли. Захищати треба свою сімью, своїх дітей, свою землю, свій дім від ворога. Чкщо прийде ворог, все це зникне.
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23.10.2024 13:30 Ответить
Там на них очікував на власному авто 46-річний перевізник, житель Вінниччини.
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23.10.2024 13:02 Ответить
Ну вот, готовая рота морского спецназа готова. В ТЦК их всех и в учебку,
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23.10.2024 13:27 Ответить
Це готові дезертири , втечуть як 123 тро .
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23.10.2024 18:17 Ответить
З нуля втекти дуже складно.
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23.10.2024 18:32 Ответить
Але втекли . Мій друг з 72 гої написав що після першого прильоту каба , ці довбні просто втекли зі страху з позицій , а командир не зміг зупинити , і чим все закінчилося всі знають.
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23.10.2024 18:36 Ответить
Надо було стріляти. Куля як правило всіх зупиняє.
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23.10.2024 18:50 Ответить
Пане , паніка страшна штука . Там був один , а інші як вівці за ним побігли .
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23.10.2024 18:57 Ответить
 
 