Планировали переплыть Днестр и нелегально попасть в Молдову: В Винницкой области задержана группа мужчин и перевозчик. ФОТО

На окраине Могилев-Подольского пограничники задержали группу из восьми мужчин, следовавших транспортным средством к государственной границе с целью незаконно пересечь границу и попасть в Молдову.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчинам из разных регионов Украины заранее были определены дата и время "путешествия", а место сбора - в Виннице. Там их ожидал на собственном авто 46-летний перевозчик, житель Винницкой области. Установлено, что он является участником преступной группы, которая предоставляла услуги по незаконному пересечению государственной границы. Стоимость такого путешествия составляла от 8 до 14 тыс. долларов.

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"Задержанные планировали переплыть Днестр, но не имели никаких средств или спецодежды для переправы, что свидетельствовало о рискованности и опасности их замысла", - рассказали в ГПСУ.

Сообщается, что водителя задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

В отношении лиц, которые планировали осуществить незаконное пересечение границы, составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП. Дела переданы в суд. Следственные действия продолжаются.

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