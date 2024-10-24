В Беларуси двух украинцев приговорили к 20 годам колонии: отца и сына обвиняют в "агентурной деятельности". ФОТО

Гомельский областной суд приговорил граждан Украины - Сергея Кабарчука и его сына Павла - к 20 годам исправительной колонии усиленного режима за якобы планирование совершения террористических актов на территории РФ и Беларуси. Каждому из них также назначили по 700 тысяч белорусских рублей штрафа.

Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Кабарчуков признали виновными в агентурной деятельности, подготовке к акту терроризма и в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Судебное заседание состоялось в закрытом формате.

Детали дела

Согласно материалам дела, Кабарчуков задержали в феврале 2024 года на юге Беларуси при пересечении ими границы со стороны Украины в составе "диверсионно-разведывательной группы", куда входили граждане обеих стран. Следствие утверждало, что обнаружило у задержанных "взрывные устройства и другие средства поражения", которые якобы предназначались для совершения терактов на территории России и Беларуси.

Также читайте: В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко

В материале дела говорится, что Сергей Кабарчук, 1963 года рождения, по прозвищу "Батлер", ранее был сотрудником Государственной пограничной службы Украины. После увольнения он вместе с сыновьями Богданом, 1997 года рождения, и Павлом, 1993 года рождения, занимались контрабандой, пишет БЕЛТА.

В КГБ утверждают, что "заброску диверсионно-разведывательной группы в Беларусь" организовала Служба безопасности Украины, а взрывные устройства задержанным передали непосредственно перед пересечением белорусской границы. СБУ публично не комментировала эти заявления.

Обвинения в Украине

Издание "Флагшток" через несколько дней после задержания выяснило, что Кабарчуки с июня 2023 года находились в Украине под следствием. Их обвиняли по трем статьям, в частности о контрабанде наркотических средств, а также их незаконном изготовлении и сбыте.

В издании сообщили, что в Украине отцу и сыну грозило до 12 лет лишения свободы. Вместе с ними на границе с Беларусью был задержан житель Бреста Виталий Власюк, которому предъявили обвинение в контрабанде.

Читайте также: Беларусь должна участвовать в переговорах по Украине, иначе завтра полстраны придется отдать, - Лукашенко