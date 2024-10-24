Пытался незаконно попасть в Венгрию, но заблудился и застрял в болоте: Пограничники спасли нарушителя, который сам позвонил по телефону в ГПСУ. ФОТО

Вблизи границы с Венгрией пограничники спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, на горячую телефонную линию Государственной пограничной службы Украины обратился 29-летний житель Ивано-Франковской области и начал разговор со слов: "Доброй ночи, я хочу сдаться пограничникам". Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию. Как выяснилось, он заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

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Пограничники выяснили где находится мужчина и вскоре группа реагирования нашла его.

Как отмечается, нарушитель вскочил в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болотистой местности. Пограничники достали мужчину из воды и доставили в пограничное подразделение, обеспечили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи.

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В ГПСУ добавили, что теперь мужчине придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины.