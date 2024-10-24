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Пытался незаконно попасть в Венгрию, но заблудился и застрял в болоте: Пограничники спасли нарушителя, который сам позвонил по телефону в ГПСУ. ФОТО

Вблизи границы с Венгрией пограничники спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, на горячую телефонную линию Государственной пограничной службы Украины обратился 29-летний житель Ивано-Франковской области и начал разговор со слов: "Доброй ночи, я хочу сдаться пограничникам". Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию. Как выяснилось, он заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

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Прикордонники врятували порушника

Пограничники выяснили где находится мужчина и вскоре группа реагирования нашла его.

Как отмечается, нарушитель вскочил в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болотистой местности. Пограничники достали мужчину из воды и доставили в пограничное подразделение, обеспечили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи.

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В ГПСУ добавили, что теперь мужчине придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины.

Автор: 

Госпогранслужба (6585) граница (5305) уклонисты (925)


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гандон врятувався, усі щасливі
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24.10.2024 16:21 Ответить
"Чоловіків 50-60 років можуть призивати до ЗСУ на загальних умовах, - Волинський ТЦК.
Наявність службового розпорядження не скасовує мобілізації чоловіків цієї вікової категорії. Вони підлягають призову на рівних умовах з іншими, якщо не мають звільнення через здоров'я чи інші законні підстави."
То може вже взагалі вікові обмеження скасувати?
ВЛК будь-яку людину за 10 хвилин робить "придатною"
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24.10.2024 16:29 Ответить
Сталкер blya
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24.10.2024 16:53 Ответить
Пішов би на війну , поважали б його , як патріота України ,
а залишиться трусливим ухилянтом і зрадником 😡
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24.10.2024 16:57 Ответить
або пропав безвісти і ніхто б не згадав навіть
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24.10.2024 17:26 Ответить
цей довбограй хотів у такому вбранні форсувати Тису у кінці жовтня ?
він навіть міліоративний канал не зміг форсувати.
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24.10.2024 17:06 Ответить
придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. Источник:
750 грн. Это ⅔ блока сигарет. Ему чистка спортивного костюма дороже выйдет.
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24.10.2024 17:13 Ответить
 
 