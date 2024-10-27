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На Закарпатье ликвидировали новую схему незаконного пересечения мужчинами границы: на ходу заскочить в поезд. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Чопского отряда разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Меры по задержанию фигурантов дела проводились при участии пограничников отдела "Соломоново" совместно с сотрудниками миграционной полиции НПУ и под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", правоохранители задержали организатора переправки и трех его пособников непосредственно во время совершения ими правонарушения.

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Пособники хотели подсадить "клиента" на пассажирский поезд международного сообщения "Чоп - Захонь", который после завершения пограничного и таможенного контроля направлялся в Венгрию.

Оперативники установили, что "клиент" вышел на одного из организаторов через общих знакомых. Они договорились об услуге, которую переправщики оценили в 10000 долларов США. 500 долларов "клиент" оплатил сразу, остальные должен был отдать после посадки в поезд.

Правоохоронці на Закарпатті зупинили канал відправлення ухилянтів за кордон

Пересечение границы должно было состояться в темное время суток. Один из пособников доставил мужчину к месту, где поезд замедляет движение, другой участник схемы находился в вагоне и должен был открыть дверь и помочь "клиенту" заскочить внутрь. Именно в этот момент правонарушителей задержали оперативные сотрудники ГПСУ и Нацполиции.

Правоохоронці на Закарпатті зупинили канал відправлення ухилянтів за кордон

"Установлено, что организовал схему 46-летний ужгородец. К преступлению он привлек 53-летнего сообщника и двух исполнителей, один из которых несовершеннолетний. Задача последнего - официально пройти таможенный и пограничный контроль и после того, как поезд отправится с международной станции, - открыть дверь предварительно обусловленного вагона. В дальнейшем, по схеме злоумышленников, военнообязанный клиент, должен был на ходу заскочить в поезд. В этом ему помогал другой исполнитель.

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Правоохоронці на Закарпатті зупинили канал відправлення ухилянтів за кордон

Полицейские выяснили, что злоумышленники планируют отправить по этой схеме очередного военнообязанного и в ходе контроля за совершением преступления поймали фигурантов "на горячем", - рассказали в полиции Закарпатской области.

Правоохранители изъяли у переправщиков денежные средства в размере 9500 долларов США, мобильные телефоны фигурантов и три легковых автомобиля, которые использовались для совершения противоправных действий.

Правоохоронці на Закарпатті зупинили канал відправлення ухилянтів за кордон

Организаторы переправки были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания ГУНП в Закарпатской области. Пособников, которые оказали сопротивление при задержании, задержали в административном порядке по ст. 185-10 КУоАП.

Продолжаются следственные действия.

Автор: 

граница (5306) уклонисты (929) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+13
Вроді, Бастер Кітон, - зірка німого кіно і автор феноменальних трюків.

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27.10.2024 00:02 Ответить
+9
Этот толстый, видимо организатор схемы? Если это "клиент", то я даже не представляю, как он в поезд на ходу забрался бы...
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26.10.2024 23:30 Ответить
+6
Які хоробрі ухилянти, - на ходу у поїзд заскочити!!! Можно без бзвп одразу в ссо!
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26.10.2024 23:53 Ответить
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Гуй більше просочиться хоч один можновладець чи інший "жирний кіт" через кордон!
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26.10.2024 23:30 Ответить
ще й як
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26.10.2024 23:31 Ответить
Этот толстый, видимо организатор схемы? Если это "клиент", то я даже не представляю, как он в поезд на ходу забрался бы...
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26.10.2024 23:30 Ответить
Может он подсадчик)) Одной рукой толкает ядро "пассажира" в вагон. Хотя, для этого ему нужно бежать со скоростью поезда, а это он вряд ли сможет..
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27.10.2024 11:00 Ответить
Да неее, это тот самый несовершеннолетний, который должен был открыть двери
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27.10.2024 13:59 Ответить
Так "худорлявии" і так не підлягав - в нього 130 +
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26.10.2024 23:30 Ответить
В мене на курсі рекордний тип був 142 кг. На ньому, за сприянням інструкторів, ми тренували евакуацію(((
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26.10.2024 23:56 Ответить
Які хоробрі ухилянти, - на ходу у поїзд заскочити!!! Можно без бзвп одразу в ссо!
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26.10.2024 23:53 Ответить
То з нього так посміялися. Товстуну з грошима, але без уміння думати запропонували сісти у поїзд на ходу.
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27.10.2024 00:40 Ответить
Вроді, Бастер Кітон, - зірка німого кіно і автор феноменальних трюків.

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27.10.2024 00:02 Ответить
Кітона тренували з дитинства. Він виступав з батьками на сцені у циркових номерах, де ключовими трюками було кидання його батьком різними способами і ефектні падіння Бастера.
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27.10.2024 00:38 Ответить
Креативно звичайно. Товстуну запропонувати заскочити у поїзд на ходу. Мені думається, що той Кабанчик би не добіг, або впав би і міг би під колеса попасти. Або йому б після пробіжки вже у поїзді б стало зле.

Краще би на лікування офіційно відправили б його. Думаю і хвороби вже точно є з таким пузом.
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27.10.2024 00:36 Ответить
Скажу по собі (а в мене такий-же тілосклад) для мене пройти 100 метрів проблема а тут бігти за поїздом а потім заскочити в нього .
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27.10.2024 08:10 Ответить
Хоча думаю, що все було простіше і служителі закону були вже у поїзді і коли спільник потягнув стоп кран взяли всіх.
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27.10.2024 00:41 Ответить
А якщо вітерець - що з грошима станется?
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27.10.2024 00:54 Ответить
А хто iх на протягу розкладав би?
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27.10.2024 01:04 Ответить
А купюр то тільки 9300 баксів. 700 баксів вже спи*здили...
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27.10.2024 08:15 Ответить
700 баксов ветром сдуло, а чё...
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27.10.2024 10:58 Ответить
Чёт дёшево
Говорят цена переправки уже поднялась до 20000
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27.10.2024 10:53 Ответить
Щіры українці своих в беде не бросают, могли бы и по 50 000 баксов брать, а так по доброму...
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27.10.2024 11:01 Ответить
А вам, Навальний, краще б нищечком у своєму гробу лежать, а не ************ в інторнетах. )))
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27.10.2024 15:49 Ответить
 
 