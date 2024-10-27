На Закарпатье ликвидировали новую схему незаконного пересечения мужчинами границы: на ходу заскочить в поезд. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Чопского отряда разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Меры по задержанию фигурантов дела проводились при участии пограничников отдела "Соломоново" совместно с сотрудниками миграционной полиции НПУ и под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", правоохранители задержали организатора переправки и трех его пособников непосредственно во время совершения ими правонарушения.

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Пособники хотели подсадить "клиента" на пассажирский поезд международного сообщения "Чоп - Захонь", который после завершения пограничного и таможенного контроля направлялся в Венгрию.

Оперативники установили, что "клиент" вышел на одного из организаторов через общих знакомых. Они договорились об услуге, которую переправщики оценили в 10000 долларов США. 500 долларов "клиент" оплатил сразу, остальные должен был отдать после посадки в поезд.

Пересечение границы должно было состояться в темное время суток. Один из пособников доставил мужчину к месту, где поезд замедляет движение, другой участник схемы находился в вагоне и должен был открыть дверь и помочь "клиенту" заскочить внутрь. Именно в этот момент правонарушителей задержали оперативные сотрудники ГПСУ и Нацполиции.

"Установлено, что организовал схему 46-летний ужгородец. К преступлению он привлек 53-летнего сообщника и двух исполнителей, один из которых несовершеннолетний. Задача последнего - официально пройти таможенный и пограничный контроль и после того, как поезд отправится с международной станции, - открыть дверь предварительно обусловленного вагона. В дальнейшем, по схеме злоумышленников, военнообязанный клиент, должен был на ходу заскочить в поезд. В этом ему помогал другой исполнитель.

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Полицейские выяснили, что злоумышленники планируют отправить по этой схеме очередного военнообязанного и в ходе контроля за совершением преступления поймали фигурантов "на горячем", - рассказали в полиции Закарпатской области.

Правоохранители изъяли у переправщиков денежные средства в размере 9500 долларов США, мобильные телефоны фигурантов и три легковых автомобиля, которые использовались для совершения противоправных действий.

Организаторы переправки были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания ГУНП в Закарпатской области. Пособников, которые оказали сопротивление при задержании, задержали в административном порядке по ст. 185-10 КУоАП.

Продолжаются следственные действия.