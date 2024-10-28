РУС
Заплатили по $3 тыс. администратору анонимного канала за "безопасный" маршрут: На берегу Тисы задержали двух мужчин, - Госпогранслужба

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию на опасном участке. Они заплатили администратору анонимного канала по 3 тыс. долларов за маршрут.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Двое закарпатцев на пути к Тисе едва не травмировались, преодолевая крутой, каменистый склон. На берегу "пловцов" уже ждал пограничный наряд. Мужчин задержали", - говорится в сообщении.

Затримано двох порушників кордону

Как отмечается, мужчины признались, что каждый из них заплатил по 3 тысячи долларов администратору анонимного канала в одном из мессенджеров, через который получили информацию о "безопасном" нелегальном маршруте за границу.

Также смотрите: На Закарпатье ликвидировали новую схему незаконного пересечения мужчинами границы: на ходу заскочить в поезд. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщается, что в отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Сейчас идет установление круга лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Госпогранслужба (6856) граница (5373) уклонисты (1099)
Гроші повернуть?
28.10.2024 13:07 Ответить
Лох не мамонт он не вымрет.
28.10.2024 13:11 Ответить
Де вирощують таких розумників?)
28.10.2024 13:31 Ответить
Не дивно, це явно ті, що у "4000 для вчителів" вірили і в "весна прийде, саджати будемо" вірили...
28.10.2024 14:00 Ответить
 
 