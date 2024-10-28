Заплатили по $3 тыс. администратору анонимного канала за "безопасный" маршрут: На берегу Тисы задержали двух мужчин, - Госпогранслужба
На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию на опасном участке. Они заплатили администратору анонимного канала по 3 тыс. долларов за маршрут.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Двое закарпатцев на пути к Тисе едва не травмировались, преодолевая крутой, каменистый склон. На берегу "пловцов" уже ждал пограничный наряд. Мужчин задержали", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчины признались, что каждый из них заплатил по 3 тысячи долларов администратору анонимного канала в одном из мессенджеров, через который получили информацию о "безопасном" нелегальном маршруте за границу.
Сообщается, что в отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Сейчас идет установление круга лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
