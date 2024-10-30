Страны Северной Европы готовы увеличивать помощь Украине и поддержали все пункты "Плана победы", - Зеленский. ФОТОрепортаж
Состоялся уже четвертый саммит "Украина - Северная Европа", он был продуктивным.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Лучшее, что можно услышать от партнеров в условиях такой войны: какой следующий шаг можем сделать, чтобы поддержать Украину. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция готовы увеличивать поддержку нашей защиты. Обсудили, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности "петриоты", - отметил глава государства.
По его словам, стороны договорились увеличивать оборонное производство как в Украине, так и у партнеров. Промышленная база обороны от российской агрессии будет только расти.
Также Зеленский отметил, что все партнеры-нордики поддержали "План победы" Украины - четкие пункты, которые усиливают нашу возможность приблизить справедливый мир.
"И я благодарен за готовность работать с другими партнерами, убеждать их в том, что решимость может менять историю к лучшему.
Подробно обсудили нашу потребность в геополитической определенности. Приглашение для Украины в НАТО - это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе. Это откроет значительно более позитивную перспективу безопасности для всех государств - членов НАТО долгосрочно, поскольку поставит точку на имперских амбициях России", - отмечает глава государства.
"Есть общее понимание и о необходимости усилить санкции против России, в частности - ограничить способность использовать теневой танкерный флот для финансирования агрессии. Очень важно, чтобы наших партнеров в Северной Европе поддержали в этом все партнеры в Евросоюзе и G7. Путинский теневой танкерный флот - это глобальная угроза, и пришло время найти решение, чтобы ее преодолеть", - резюмирует он.
Норвегія після війни заробила додатково до 100 млрд. євро від зростання цін нафти і газу.
Могли б поділитись.
1 мільйон гривень солдату відразу хто мобілізувався плюс зарплата. Це єдине що спасе мобілізацію. Гроші.
Мобілізація провалюється, втрачаються вугільні райони Донбассу, котрі коштують сотні мільярдів євро.
Підтримали?
То чи варто далі читати вологі фантазії самодура-пересидента?