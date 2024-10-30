Страны Северной Европы готовы увеличивать помощь Украине и поддержали все пункты "Плана победы", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Состоялся уже четвертый саммит "Украина - Северная Европа", он был продуктивным.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Лучшее, что можно услышать от партнеров в условиях такой войны: какой следующий шаг можем сделать, чтобы поддержать Украину. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция готовы увеличивать поддержку нашей защиты. Обсудили, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности "петриоты", - отметил глава государства.

По его словам, стороны договорились увеличивать оборонное производство как в Украине, так и у партнеров. Промышленная база обороны от российской агрессии будет только расти.

Также Зеленский отметил, что все партнеры-нордики поддержали "План победы" Украины - четкие пункты, которые усиливают нашу возможность приблизить справедливый мир.

"И я благодарен за готовность работать с другими партнерами, убеждать их в том, что решимость может менять историю к лучшему.

Подробно обсудили нашу потребность в геополитической определенности. Приглашение для Украины в НАТО - это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе. Это откроет значительно более позитивную перспективу безопасности для всех государств - членов НАТО долгосрочно, поскольку поставит точку на имперских амбициях России", - отмечает глава государства.



















"Есть общее понимание и о необходимости усилить санкции против России, в частности - ограничить способность использовать теневой танкерный флот для финансирования агрессии. Очень важно, чтобы наших партнеров в Северной Европе поддержали в этом все партнеры в Евросоюзе и G7. Путинский теневой танкерный флот - это глобальная угроза, и пришло время найти решение, чтобы ее преодолеть", - резюмирует он.