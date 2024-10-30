РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Фото
1 484 11

Страны Северной Европы готовы увеличивать помощь Украине и поддержали все пункты "Плана победы", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Состоялся уже четвертый саммит "Украина - Северная Европа", он был продуктивным.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Лучшее, что можно услышать от партнеров в условиях такой войны: какой следующий шаг можем сделать, чтобы поддержать Украину. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция готовы увеличивать поддержку нашей защиты. Обсудили, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности "петриоты", - отметил глава государства.

Также смотрите: Зеленский встретился с премьером Дании Фредериксен: говорили о финансировании украинского оборонного производства и второй Саммит мира

По его словам, стороны договорились увеличивать оборонное производство как в Украине, так и у партнеров. Промышленная база обороны от российской агрессии будет только расти.

Также Зеленский отметил, что все партнеры-нордики поддержали "План победы" Украины - четкие пункты, которые усиливают нашу возможность приблизить справедливый мир.

"И я благодарен за готовность работать с другими партнерами, убеждать их в том, что решимость может менять историю к лучшему.

Подробно обсудили нашу потребность в геополитической определенности. Приглашение для Украины в НАТО - это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе. Это откроет значительно более позитивную перспективу безопасности для всех государств - членов НАТО долгосрочно, поскольку поставит точку на имперских амбициях России", - отмечает глава государства.

Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці
Зеленський в Нордиці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Северной Европы хотят в дальнейшем инвестировать в оборонную промышленность Украины, - заявление саммита

"Есть общее понимание и о необходимости усилить санкции против России, в частности - ограничить способность использовать теневой танкерный флот для финансирования агрессии. Очень важно, чтобы наших партнеров в Северной Европе поддержали в этом все партнеры в Евросоюзе и G7. Путинский теневой танкерный флот - это глобальная угроза, и пришло время найти решение, чтобы ее преодолеть", - резюмирует он.

Автор: 

Дания (638) Зеленский Владимир (21993) Исландия (112) Норвегия (745) Финляндия (1029) Швеция (1036)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
господи, дай дожити до часу, коли зелені гниди будуть гнити на стовбах..
показать весь комментарий
30.10.2024 13:00 Ответить
+5
Пункт перший - запрошення України до НАТО.
Підтримали?
То чи варто далі читати вологі фантазії самодура-пересидента?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:05 Ответить
+4
Чудово! "Почули", "домовились", "підтримують", "спільне розуміння"... можно коротше: потренділи.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
господи, дай дожити до часу, коли зелені гниди будуть гнити на стовбах..
показать весь комментарий
30.10.2024 13:00 Ответить
Чудово! "Почули", "домовились", "підтримують", "спільне розуміння"... можно коротше: потренділи.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:05 Ответить
ПОТУЖНІ ПРОМОВИ!

Норвегія після війни заробила додатково до 100 млрд. євро від зростання цін нафти і газу.

Могли б поділитись.

1 мільйон гривень солдату відразу хто мобілізувався плюс зарплата. Це єдине що спасе мобілізацію. Гроші.

Мобілізація провалюється, втрачаються вугільні райони Донбассу, котрі коштують сотні мільярдів євро.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:22 Ответить
Пункт перший - запрошення України до НАТО.
Підтримали?
То чи варто далі читати вологі фантазії самодура-пересидента?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:05 Ответить
Бла бла бла 2,5 роки все на карті....Балаболи супер рівня...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:06 Ответить
Які санкції,як працюють?Ти не можеш, ці санкції, у себе в країні здійснити.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:10 Ответить
Неможливо підтримати те, чого не існує...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:15 Ответить
країни північної європи будуть обалдєвши, коли взнають, шо вони підтримали всі пункти зєлєних планів, яких вони й в очі не бачили )
показать весь комментарий
30.10.2024 13:26 Ответить
Коли ж вибори...??? Але, але, але.... Якщо зміниться влада, тисячі паразитів не просто втратять кормову базу - вони сядуть. Тому без бою не здадуться - триматимуть кругову оборону (с) до останнього прокурора - інваліда...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:34 Ответить
На світлині при розмові з пані тримає руки в кишенях...бидло
показать весь комментарий
30.10.2024 13:41 Ответить
Велика Третя Світова війна, але у гібридному форматі, вже триває. Чому гібридному, тому що найгарячіша її стадія вже майже три роки відбувається на територіях України та РФії. А ще окремими сплесками бойові дії відбувається на Близькому Сході (переважно території Ізраїлю та Палестини та прилеглх до них регіонів).. Чому вже Третя світова, тому що до війни залучені вже країни Європи, включаючи країни Північної Європи, країни Півдня, як відзначалося, також і країни Сходу. До того ж із майже двох сотен суверенних країм Світу на 1-му Самиті миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року поблизу міста Люцерн в Швейцарії, і розглядав шляхи припинення Третьої Світової, приймала участь біля сотні суверенних країм Світу. Після кожної із Світових воєн у геополітичному просторі відбувалися трансформації, а саме створювалися нові міжнародні структури, котрі орієнтувалися на протидію війнам та забезпечення миру. І хоча Третя Світова Війна ще відбувається, але вже сьогодні відчувається намагання Людства переформатувати вже застарілу після Другої Світової Війни ООН з її недієздатною Радою Безпеки.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:40 Ответить
 
 