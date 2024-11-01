"Восточный щит": Польша начала строительство линии укреплений на границе с РФ и Беларусью. ФОТО

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений, которые назвали "Восточный щит", на границах с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографию, на которой изображена строительная техника.

Всего на укрепление границ с Россией и Беларусью, чтобы сдерживать агрессию, выделили 10 миллиардов злотых ($2,5 миллиарда).

"Мы хотим, чтобы наша граница была безопасна во время мира и непроходима во время войны", - заявил Туск в мае этого года.

Читайте также: В Польше задержали 11 организаторов нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, среди них - украинцы. ФОТО

Министр сообщил, что "Восточный щит" будет состоять, в частности, из инфраструктуры, фортификаций, системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.

Напомним, что в 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.