"Восточный щит": Польша начала строительство линии укреплений на границе с РФ и Беларусью. ФОТО

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений, которые назвали "Восточный щит", на границах с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографию, на которой изображена строительная техника.

Польща почала будівництво лінії укріплень

Всего на укрепление границ с Россией и Беларусью, чтобы сдерживать агрессию, выделили 10 миллиардов злотых ($2,5 миллиарда).

"Мы хотим, чтобы наша граница была безопасна во время мира и непроходима во время войны", - заявил Туск в мае этого года.

Читайте также: В Польше задержали 11 организаторов нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, среди них - украинцы. ФОТО

Министр сообщил, что "Восточный щит" будет состоять, в частности, из инфраструктуры, фортификаций, системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.

Напомним, что в 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.

+9
і ви реально вірите, що американці б бомбили москву за Польщу? наївні. Були б струрбовані дуже сильно і все. далі конвенційна війна.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:16 Ответить
+8
от же ж недолугі, треба дороги будувати, і побільше.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:07 Ответить
+7
Під щитом ядрьоного занепокоєння 🤣😂
показать весь комментарий
01.11.2024 12:16 Ответить
от же ж недолугі, треба дороги будувати, і побільше.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:07 Ответить
Яценюка візьміть прорабом.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:09 Ответить
Він зараз зайнятий, промиває мізки молоді на Київському безпековому форумі.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:15 Ответить
Здесь и своих деребанщиков хватает.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:32 Ответить
Не є таємницею, що за "убивство" Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів.
https://www.pravda.com.ua/news/2016/12/3/7128790/
показать весь комментарий
01.11.2024 12:50 Ответить
Це не завадить дебілам кожен раз згадувати Яценюка по поводу і без.
показать весь комментарий
01.11.2024 13:58 Ответить
МІГи передайте, будь ласка, та будуйте
показать весь комментарий
01.11.2024 12:10 Ответить
А якби Україна впала за тиждень, як ці союзники пророкували, яким щитом захищалась б Польща?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:10 Ответить
Польща під ядерним щитом Нато, їм нічого бояться.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:14 Ответить
Під щитом ядрьоного занепокоєння 🤣😂
показать весь комментарий
01.11.2024 12:16 Ответить
і ви реально вірите, що американці б бомбили москву за Польщу? наївні. Були б струрбовані дуже сильно і все. далі конвенційна війна.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:16 Ответить
Ні звичайно, Нато не таке сильне як здається і думаю слабше на сьогодні рф.
Але поляків, звісно, ​​не кинули б як Україну.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:21 Ответить
Ні за кого НАТО воювати не буде! Ні за країни Балтії, ні за Польщу, ні за Україну, якщо вона буде в НАТО. Там вже інша ментальність
показать весь комментарий
01.11.2024 12:26 Ответить
Північнокорейці вміють робити тонелі під укріпленями. Маневрена оборона - ось, що зараз працює.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:12 Ответить
Які тунелі? Що ти несеш? 🤦🏻‍♂️
показать весь комментарий
01.11.2024 12:14 Ответить
На кордоні двох Корей южани виявили 6(шість) тонелей, в яких танки можуть проїхати
показать весь комментарий
01.11.2024 12:20 Ответить
Ну так в тому і справа, що вони легко виявляються і одразу локалізовуються. Нащо стільки пихтіти, щоб одразу бути виявленим?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:24 Ответить
Це ті, що були виявлені. А скільки ще не виявлені? Це новий-старий військовий аспект, який треба враховувати.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:45 Ответить
Ви що, не чули? Північнокорейців привезли для того, щоб вони прокопали тунель до Придністров'я! Туди від Курської НР всього 600 км
показать весь комментарий
01.11.2024 12:54 Ответить
Що буде меньше коштувати - зробити тонель під Лінію Суровікіна, чи
показать весь комментарий
01.11.2024 13:10 Ответить
... чи покласти там чимало наших вояків на мінних полях?
показать весь комментарий
01.11.2024 13:11 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 12:13 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 12:14 Ответить
Це треба було з Україною перекривати кордон, щоб зараз самим вже рити окопи
показать весь комментарий
01.11.2024 12:16 Ответить
Ідійоти... Сіточку б натягнули камери ( муляжі ) поставили -бабосіки відмили.... Корч Яценюк - в поміч
показать весь комментарий
01.11.2024 12:21 Ответить
Де там вороги України, або прості ідіоти, з коментарями про Яценюка? Виходить він робив все правильно!
показать весь комментарий
01.11.2024 12:23 Ответить
linия Маннергейма, Атлантический вал, линия Мажино, линия Сталина ...
-
гроші на вітер 👎👎👎
-
гроші на вітер 👎👎👎
показать весь комментарий
01.11.2024 12:43 Ответить
А до чого тут те про що Ви написали? Це обладнаний паркан відеокамерами і датчиками не для того, щоб не пройшли танки, а для того, щоб не пролізли кацапи і їх прихвостні під приводом біженців і переселенців. Всі тільки через КПП.
показать весь комментарий
01.11.2024 20:09 Ответить
марна справа..., потраченные бабки могли здорово помочь ВСУ в виде купленных на них дронов
показать весь комментарий
01.11.2024 12:59 Ответить
 
 