"Восточный щит": Польша начала строительство линии укреплений на границе с РФ и Беларусью. ФОТО
Польша начала строительство линии оборонительных укреплений, которые назвали "Восточный щит", на границах с Россией и Беларусью.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фотографию, на которой изображена строительная техника.
Всего на укрепление границ с Россией и Беларусью, чтобы сдерживать агрессию, выделили 10 миллиардов злотых ($2,5 миллиарда).
"Мы хотим, чтобы наша граница была безопасна во время мира и непроходима во время войны", - заявил Туск в мае этого года.
Министр сообщил, что "Восточный щит" будет состоять, в частности, из инфраструктуры, фортификаций, системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.
Напомним, что в 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.
Але поляків, звісно, не кинули б як Україну.
-
гроші на вітер 👎👎👎