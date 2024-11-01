Требовали с ветерана боевых действий $5000 за установление инвалидности в МСЭК: В Киеве разоблачен врач и военнослужащий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Врач одного из столичных медицинских учреждений вместе с сообщником военнослужащим требовали неправомерную выгоду с ветерана - участника боевых действий, зачисленного в запас в связи с ранениями на фронте, в том числе и в Бахмуте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Разоблачена коррупционная схема
"Имея коррупционные связи в одной из МСЭК, фигуранты требовали 5000 долларов за "помощь" в оформлении III группы инвалидности с последующим назначением, при их "содействии", II группы инвалидности", - рассказали правоохранители.
Мужчина обратился за помощью в полицию.
30 октября полицейские задержали обоих фигурантов после получения ими неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Врачу и ее подельнику следователи объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Обыски и подозрения фигурантам
Во время обысков по местам проживания задержанных, а также по месту нахождения одного из центров медико-социальной экспертизы полицейские изъяли деньги в иностранной и национальной валюте на общую сумму более 3 800 000 гривен, 68 печатей и штампов врачей, больниц и районных ТЦК, временные удостоверения военнообязанных, а также медицинскую документацию.
Врачу и ее сообщнику - военнослужащему, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части, объявили подозрения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
А тут о чудо, "правоохоронці" прозріли і, закатавши рукава, почали хвацько відновлювати справедливість направо і наліво! Браво!
"Жадность фраера сгубила"
затремтіли,почали каятись рвучи на собі волосся і витираючи сльози вишиванкою!!!
А якщо серйозно вони зрозуміли що в правоохоронній системі України безлад , бардак
і можна все порішать, а в разі затримання на горячому максимум це звільнення.
Мабуть впевнена, что всьо парішают.