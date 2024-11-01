РУС
Схема с фальшивыми инвалидностями: подозрение объявили еще четырем врачам из Ривне. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры 4 врачам сообщено о подозрении в служебном подлоге документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным досудебного расследования, они были участниками масштабной схемы по незаконному оформлению групп инвалидности МСЭКами, которую организовали три жительницы Ривненской области.

Лікарям повідомили про підозру в підробленні документів для отримання інвалідності

Так, заведующая центра и врач одного из диспансеров, и.о. заведующей отделения ривненской больницы и врач еще одного, третьего медучреждения, изготавливали фиктивную документацию. Они фальсифицировали истории болезней, вносили в них ложные сведения о результатах анализов и обследований "пациентов". Позже, на основании их псевдоэпикризов врачебно-консультативные комиссии направляли клиентов в МСЭК, где те получали группы инвалидности. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и выехать за пределы страны.

Всем четырем подозреваемым суд избрал меры пресечения. Таким образом в незаконной схеме разоблачены уже 8 участников.

Лікарям повідомили про підозру в підробленні документів для отримання інвалідності

Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к этой преступной схемы. Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУ НП в Ривненской области, при оперативном сопровождении Управления СБ Украины в области.

Лікарям повідомили про підозру в підробленні документів для отримання інвалідності
Лікарям повідомили про підозру в підробленні документів для отримання інвалідності

Автор: 

Топ комментарии
+9
Зеленський збагачується на крові.Зеленський отримав дохід від Мінфіну - понад 4 млн грн з військових облігацій.

У час коли країна веде важку війну, він збільшує статки коштом держави якою керує - і все це під байки про те як вони на Банковій мівіною давилися? Цікаво, а чи нема тут використання службового становища з метою наживи - президент точно знає стан справ у Мінфіні!

Взагалі, де всі Бігуси, Іванови, Петрови, Мосейчук та інші Гладких? Їм тявкати дозволено виключно в бік Порошенка? А чому мовчить «жахливо переслідувана» «Українська правда»? Пані Мусаєву в ОПУ знову шашличком пригостили? До речі, а почуємо ми колись відповідь на питання - скільки грошей отримує ЗЕ за трансляцію серіала «Свати» у Росії за три роки - і на що він ті кошти витратив?
показать весь комментарий
01.11.2024 17:24 Ответить
+7
Коли при владі одні інваліди, не слід очікувати здорового суспільства.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:14 Ответить
+6
Нажаль навпаки, коли суспільство хворе, то слід очікувати інвалідів при владі.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:24 Ответить
Коли при владі одні інваліди, не слід очікувати здорового суспільства.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:14 Ответить
Нажаль навпаки, коли суспільство хворе, то слід очікувати інвалідів при владі.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:24 Ответить
Враховуючи, що наприклад Крупа голова МСЕК із 2008 року, то гроші собі в кишеню вона клала з 2008 року. А значить, з 2008 року по т/ч при владі були і є одні інваліди.
показать весь комментарий
01.11.2024 17:33 Ответить
тому і Зе не при чому. а українське суспільство.
українці не розуміють, або не хочуть прийняти, що якийсь екземпляр - це такий самий продукт, як вони самі.
показать весь комментарий
01.11.2024 20:03 Ответить
З 1991
показать весь комментарий
01.11.2024 20:13 Ответить
інваліди у школі, в педкоронах, а у владі - то вже результат недолугої діяльності освітньої системи
показать весь комментарий
01.11.2024 17:37 Ответить
Самих лікарів перевіряйте, в кого яка група!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 17:17 Ответить
На передову санітарами. Сина із струсом мозку відправили у Вовчанськ, а биків відмазують скотиняки!
показать весь комментарий
01.11.2024 17:19 Ответить
Зеленський збагачується на крові.Зеленський отримав дохід від Мінфіну - понад 4 млн грн з військових облігацій.

У час коли країна веде важку війну, він збільшує статки коштом держави якою керує - і все це під байки про те як вони на Банковій мівіною давилися? Цікаво, а чи нема тут використання службового становища з метою наживи - президент точно знає стан справ у Мінфіні!

Взагалі, де всі Бігуси, Іванови, Петрови, Мосейчук та інші Гладких? Їм тявкати дозволено виключно в бік Порошенка? А чому мовчить «жахливо переслідувана» «Українська правда»? Пані Мусаєву в ОПУ знову шашличком пригостили? До речі, а почуємо ми колись відповідь на питання - скільки грошей отримує ЗЕ за трансляцію серіала «Свати» у Росії за три роки - і на що він ті кошти витратив?
показать весь комментарий
01.11.2024 17:24 Ответить
а может это силовые и не только органы государства, прокуроры-судьи-депутаты-бизнесмены-инвалиды так эту мсек с*урвили? их же всех отстранили на время расследования, чтобы не мешали, и всем назначили новые экспертизы, пересмотрели все решения тех, кто н***** налогоплательщиков на *********, чтобы восстановить справедливость, ведь правда? это же более важно, чем дохтора, нет? а то ж именем Украины и т.д. и т.п., а сами все в г*вне.
показать весь комментарий
01.11.2024 18:24 Ответить
 
 