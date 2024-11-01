Схема с фальшивыми инвалидностями: подозрение объявили еще четырем врачам из Ривне. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры 4 врачам сообщено о подозрении в служебном подлоге документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным досудебного расследования, они были участниками масштабной схемы по незаконному оформлению групп инвалидности МСЭКами, которую организовали три жительницы Ривненской области.

Так, заведующая центра и врач одного из диспансеров, и.о. заведующей отделения ривненской больницы и врач еще одного, третьего медучреждения, изготавливали фиктивную документацию. Они фальсифицировали истории болезней, вносили в них ложные сведения о результатах анализов и обследований "пациентов". Позже, на основании их псевдоэпикризов врачебно-консультативные комиссии направляли клиентов в МСЭК, где те получали группы инвалидности. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и выехать за пределы страны.

Всем четырем подозреваемым суд избрал меры пресечения. Таким образом в незаконной схеме разоблачены уже 8 участников.

Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к этой преступной схемы. Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУ НП в Ривненской области, при оперативном сопровождении Управления СБ Украины в области.



