Схема с фальшивыми инвалидностями: подозрение объявили еще четырем врачам из Ривне. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры 4 врачам сообщено о подозрении в служебном подлоге документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным досудебного расследования, они были участниками масштабной схемы по незаконному оформлению групп инвалидности МСЭКами, которую организовали три жительницы Ривненской области.
Так, заведующая центра и врач одного из диспансеров, и.о. заведующей отделения ривненской больницы и врач еще одного, третьего медучреждения, изготавливали фиктивную документацию. Они фальсифицировали истории болезней, вносили в них ложные сведения о результатах анализов и обследований "пациентов". Позже, на основании их псевдоэпикризов врачебно-консультативные комиссии направляли клиентов в МСЭК, где те получали группы инвалидности. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и выехать за пределы страны.
Всем четырем подозреваемым суд избрал меры пресечения. Таким образом в незаконной схеме разоблачены уже 8 участников.
Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к этой преступной схемы. Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУ НП в Ривненской области, при оперативном сопровождении Управления СБ Украины в области.
українці не розуміють, або не хочуть прийняти, що якийсь екземпляр - це такий самий продукт, як вони самі.
У час коли країна веде важку війну, він збільшує статки коштом держави якою керує - і все це під байки про те як вони на Банковій мівіною давилися? Цікаво, а чи нема тут використання службового становища з метою наживи - президент точно знає стан справ у Мінфіні!
Взагалі, де всі Бігуси, Іванови, Петрови, Мосейчук та інші Гладких? Їм тявкати дозволено виключно в бік Порошенка? А чому мовчить «жахливо переслідувана» «Українська правда»? Пані Мусаєву в ОПУ знову шашличком пригостили? До речі, а почуємо ми колись відповідь на питання - скільки грошей отримує ЗЕ за трансляцію серіала «Свати» у Росії за три роки - і на що він ті кошти витратив?