Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние атаки российских оккупантов на украинские города.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины. Из-за атаки российских беспилотников есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Удары и повреждения были также на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине.

"Я благодарю наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "шахеды". В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день - угроза "шахедов". Ударных дронов, которые России дал Иран и которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - добавил президент.

Напомним, в ночь на 2 ноября 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БПЛА - вернулись в Россию.