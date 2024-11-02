Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние атаки российских оккупантов на украинские города.
Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины. Из-за атаки российских беспилотников есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Удары и повреждения были также на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине.
"Я благодарю наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "шахеды". В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день - угроза "шахедов". Ударных дронов, которые России дал Иран и которые стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - добавил президент.
Напомним, в ночь на 2 ноября 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БПЛА - вернулись в Россию.
Ми вже перенеслися в брєжнєвську епоху. Це довела опа, розіславши всім місцевим владам директиви провести відзначення (добре, хоч не святкування!) 1000 днів повномасштабного вторгнення. Про це й без мене всі вже написали. Під час відзначень усім велено провести збори громадськості, показувати спеціально підготований шоуменом і бізнес-партнером Zеленського (по компанії «Gaudi Studio») фільм - вгадайте з одного разу, хто там головний герой та рятівник України... Ну, й обговорити та рішуче підтримати план перемоги Zе й затаврувати його критиків. А ще звіти детальні в опу прислати... Пам'ятаю, коли на зборах трудових колективів та в школах примушували вивчати, обговорювати й вихваляти трилогію підписану іменем "дарагова лєаніда ільіча": «Мала Земля», «Відродження» та «Цілина».
Але декому й того було замало. Є такий у Zе вихованець російської школи політтехнологів Шувалова Дмітрій Літвін. Це його словами говорить Zеленський. То він уже почав сталінські наративи впроваджувати. Ні, звісно, вилизувати zелену задницю в нас для всіх при владі входить у посадові інструкції. Але розказувати, що яка вам ще потрібна свобода слова, які ще медіа, якщо наш "наідражайшій Zе - сам є головним медіа країни" - це вже щось нове. А ще він може бути головним телеканалом, кінотеатром, станком із виготовленням снарядів, комбайном, публічним туалетом...
Але направду, таке вже відбувалося. Досить було таваріщю сталіну написати чи підписати якусь пісюльку "О вопросах язикознанія", як він став головним мовознавцем срср. А далі погнали прислужники молотити по всіх можливих і неможливих галузях... Ні, нашому параноїку це мусить сподобатися. А українців таке задовільнить? А наших партнерів, зокрема, з Євросоюзу. Бо це ж плювок у відповідь на жорстку вимогу Єврокомісії відновити незалежність медіа й рівноцінний доступ до ЗМІ. От вам і відповідь: наша димократія полягає в праві громадян цілодобово насолоджуватися споглядання маразму, який несе оце неадекватне. А також тих, хто його вихваляють.
Захід винуватий. Захід повинен залишити Украіїну путіну. Це головний меседж zеленського. Він вже затрахав своїми тупими спекуляціями і збоченнями. Так вже читаємо при те що Захід повинен залишити автократа і узурпатора гандосого на одинці з Україною. Заважає йому Захід. Мозок вкраїнчиків повинен закіпати від брехні про Захід винен, а в контексті - росіяни братній нам народ. Гандосий хамить тим, хто нам допомогає, і обіймається з друзями путіна. Тому Моді, а не Туск наш посередник у перемовинах. Тому капітуляція.
Зеленський ворог.
Спочатку відповідь на питання - "Чим там збили російського "петуха" - КАБоносія? Хто збив"?
Почну здалека. На цьому тижні Норвегія, а за два тижні до цього Нідерланди, заявили про те, що не мають жодних заборон на використання переданих Україні літаків F- 16 над територією росії. Більше - пролунали заяви про закупівлю "********* обладнання та озброєння" для цих літаків, зокрема ******** РЛС.
То була приказка, тепер казка. Вісім наших літаків вже отримали такі РЛС, це новітні AN/APG-66(V)2A. Багато у чому пауза у використанні наших літаків проти носіїв КАБів була пов'язана не тільки з умовним "ремонтом" шведськогоSaab 340 AEW&C - союзники хотіли дати можливість нашим літакам добре бачити поле бою з літаками ВКС навіть без шведського "дальнього зору". Я не знаю, коли їх дали та коли почали встановлювати, але знаю - де проходила модернізація. Не у нас. І два літака з вісімки вперше спробували вполювати росіян. Достовірно - один Су-34 було збито ракетою AIM-120 AMRAAM, ще один пошкоджено але він повернувся на аеродром. Це друга перемога наших льотчиків і перша "автономна" F-16.
Одразу попереджаю - вдале полювання вдалося у тому числі тому, що росіяни не чекали на таку "зухвалість". Їх новітні літаки теж мають гарні РЛС і тому полювання згодом буде з двох сторін. Але вкрай добре те, що норвезька "четвірка" 16х яка згодом підсилить наші ПС вже буде мати ******* РЛС, а на інші наші літаки Данія закупить обладнання згодом.
І ще одна гарна новина по цей темі. Крайній пакет зброї від США містить ракети JASSM та КАБи, це на додачу до тих ракет, які були поставлені та ані разу ще не використовувалися. Питання - навіщо ще, якщо лежать без діла?
Я перший "з світових ЗМІ" поінформував підписників про те, що США знімуть будь які обмеження на використання своїх далекобійних ракет по території рф у випадку якщо корейці вступлять у бойові дії на території України. Вчора це офіційно підтвердив Президент Байден. На цей момент чекають усі. Чекає РК - вона досі не ухвалила рішення про пряме постачання нам свого озброєння, вони теж чекають на появу вояк КНДР на нашому фронті після чого майже напевно будуть прийняті анонсовані мною військово-політичні рішення її урядом. Секають США - є дані Нацрозвідки США про те, що до тисячі Иновців вже знаходяться на Донеччині і їх можуть згодом задіяти у штурмах. Чекаємо ми - нам дуже потрібна корейська зброя. Ще раз кажу - треба чекати на полонених та інші підтвердження участі корейців у бойових діях (не обов'язково на нулі) на нашій території.
Н і на останок. Наше військо чекає люте пекло до оголошення офіційних результатів на американських виборах, та ще зо три тижні після них у випадку якщо виграє Трамп. Зараз на фронт кинуте все, що має росія. Абсолютно все. Ціль ва-банку яку заявляє та не приховує путін - показати свої перемоги і на основі тих здобути максимально можливий рівень поступок з нашої та американської сторони на переговорах про перемир'я.. "Шахедні" тривоги можуть стати майже цілодобовими, будуть удари по цивільних, буде шалений вал дези нібито від Пентагону та урядів союзників у "поважних ЗМІ" - для деморалізації українців буде задіяно абсолютно все. Тримайтеся. Віддавайте війську усе, що можете., підтримуйте людей - їм зараз не просто важко. Налаштовуйте свої базові установки на лютий місячний треш та сприймайте його як даність у різній насиченості до кінця війни. Допомагаємо війську останнім. Чекаємо, не зважаючи ні на що, на втрати від російських ракетних атак зокрема, гарних новин з Півдня і на розв'язку. Ну а про переговорний процес я вас проінформую першим і точно раніше за "поважні світові ЗМІ".
Назва Шахед зміщує акценти, умовно перекладає відповідальність за загиблих та поранених цивільних, зруйновані населені пункти та інфраструктуру України на Іран, приховуючи неспростовні докази військових злочинів армії та військових виробництв РФ.
БПЛА з фугасними, обʼємно-детонуючими, запальними б/ч мабуть здебільшого не є іранськими, бо вироблені в РФ і застосовуються проти України військовими злочинцями-терористами РФ.