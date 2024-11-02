Задержаны четыре мужчины, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. Трое из них заплатили по $5 тыс. за "навигационные" услуги. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки нарушители дважды пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. Военнослужащие отдела "Лужанка" Мукачевского отряда задержали четырех человек.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, трех мужчин наряд задержал вчера вечером.
"Надеясь остаться незаметными в темноте, двое закарпатцев и житель Киевской области около 21.00 попытались пробраться к границе. За 600 метров до государственной границы ловкачей задержали", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчины пытались пересечь границу по указаниям переправщиков, которым за "навигационные" услуги заплатили по 5 тысяч долларов, однако стали очередными жертвами мошенников.
Сообщается, что сейчас устанавливается круг лиц, причастных к переправке этой группы мужчин в Венгрию.
Еще одного закарпатца пограничники задержали сегодня на рассвете. Мужчина самостоятельно проложил себе маршрут, на котором за 800 метров до поставленной цели его остановил пограничный наряд.
В ГПСУ отметили, что в отношении всех задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.
Кроме того, в пограничной службе заметить, что с начала года сотрудники оперативно-розыскных подразделений Мукачевского пограничного отряда ликвидировали почти 50 каналов незаконной переправки лиц через государственную границу.
