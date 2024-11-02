РУС
Россияне по кускам достают со дна Черного моря уничтоженный в прошлом году БДК "Новочеркасск". ФОТО

Российские оккупационные войска начали поднимать со дна Черного моря остатки большого десантного корабля "Новочеркасск", который был потоплен Силами обороны в 2023 году. Соответствующие фото публикуют пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

На опубликованном российскими пропагандистами фото видно часть корабля, который захватчики поднимают из воды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Новочеркасск" был уничтожен 26 декабря 2023 года во временно оккупированной Феодосии тактической авиацией.

Также читайте: В Черном море находятся 7 ракетоносителей с 48 ракетами "Калибр", - ВМС

Росіяни підіймають з дна Чорного моря ВДК Новочеркаськ по частинам
Россияне поднимают со дна Черного моря ВДК Новочеркасск по частям

В октябре спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский флот потерял способность влиять на боевые действия в Украине.

По его словам, даже несмотря на возможность переброски некоторых кораблей внутренними водами, россияне не будут этого делать, поскольку не в состоянии управлять даже теми силами, которые остались в Черноморском флоте, который сейчас фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.

Автор: 

Черноморский флот РФ (1569) Черное море (1505) уничтожение (8001)
+35
Приємно згадувати як ЗСУ знищували кацапа на воді, на суші і в небі при толковому Головнокомандувачу і Генеральному штабу. Але славу хотів взяти на себе Боневтік Потужний Херпідович і з того часу ми постійно втрачаємо все, і людей, і техніку і території.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:34 Ответить
+11
за допомогою клею ПВА 😂👍
показать весь комментарий
02.11.2024 18:39 Ответить
+10
Були часи, ревіли гармати,
Вміли козаки в Україні панувати...

.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:41 Ответить
та не дуже вони вже зв'язані. в них майже вирішили проблему захисту. на відміну від нас.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:35 Ответить
коли всі частини піднімуть, то почнуть збирати "Новочеркасск-ІІ".
показать весь комментарий
02.11.2024 18:38 Ответить
за допомогою клею ПВА 😂👍
показать весь комментарий
02.11.2024 18:39 Ответить
А ізольєнта?
показать весь комментарий
02.11.2024 19:05 Ответить
синьо-жовта?
показать весь комментарий
02.11.2024 19:09 Ответить
У них тільки синя є...
показать весь комментарий
02.11.2024 19:11 Ответить
є тільки "... голубая..."?
показать весь комментарий
02.11.2024 19:12 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 20:11 Ответить
Горбатого ліплять ? 😂👍
показать весь комментарий
02.11.2024 18:38 Ответить
моделіст-конструктор по мокшанські
показать весь комментарий
02.11.2024 18:41 Ответить
Склеять і знову попливе....
показать весь комментарий
02.11.2024 18:58 Ответить
Місце для слідучого звільняють.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:09 Ответить
Готовлять місце для послідуючого корабля, який зайде для "демілітаризації"
показать весь комментарий
02.11.2024 19:11 Ответить
Яка ж гарна в рашистів пропаганда! А ще потрібно моряків з дна підняти й показати!
показать весь комментарий
02.11.2024 19:43 Ответить
моряків феодосійці вже посмажити....

у вигляді бичків 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🧐
показать весь комментарий
02.11.2024 20:00 Ответить
покрасять і буде як новий.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:54 Ответить
"Не бит, не крашен, один хозяин, без пробега по СНГ"
показать весь комментарий
02.11.2024 20:59 Ответить
Навкруги війна, а вони в Тетріс граються!
показать весь комментарий
02.11.2024 20:58 Ответить
Роботи з підняття затопленого рік тому ВДК, та ще й частинами, означають, що засрашка зневірилася у можливостях своєго ВПК щодо поточного ремонту залишків флоту і тих ВДК, що залишились (нагадую - декілька в них биті українськими дронами).

Тому і почали піднімати з моря цей металобрухт - сподіваються хоч якось зліпити франкенштейнів та відновити хоч якось логістичні ланцюги по морю.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:04 Ответить
так він був там, куди його посилали, чи ні?
показать весь комментарий
02.11.2024 23:36 Ответить
Просто корабель треба доглядати, щоб лежав на дні як Ленін - живіший всіх живих.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:56 Ответить
У нас зразу хіхікають з них а потім жопу кусають, традиція така, нехороша.
показать весь комментарий
03.11.2024 04:49 Ответить
Це вже брухт. Вони лише чистять якірну стоянку.
показать весь комментарий
03.11.2024 06:13 Ответить
 
 