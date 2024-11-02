Россияне по кускам достают со дна Черного моря уничтоженный в прошлом году БДК "Новочеркасск". ФОТО
Российские оккупационные войска начали поднимать со дна Черного моря остатки большого десантного корабля "Новочеркасск", который был потоплен Силами обороны в 2023 году. Соответствующие фото публикуют пропагандистские ресурсы страны-агрессора.
На опубликованном российскими пропагандистами фото видно часть корабля, который захватчики поднимают из воды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Новочеркасск" был уничтожен 26 декабря 2023 года во временно оккупированной Феодосии тактической авиацией.
В октябре спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский флот потерял способность влиять на боевые действия в Украине.
По его словам, даже несмотря на возможность переброски некоторых кораблей внутренними водами, россияне не будут этого делать, поскольку не в состоянии управлять даже теми силами, которые остались в Черноморском флоте, который сейчас фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.
Тому і почали піднімати з моря цей металобрухт - сподіваються хоч якось зліпити франкенштейнів та відновити хоч якось логістичні ланцюги по морю.