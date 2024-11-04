Пьяный водитель в комендантский час въехал в автомобиль военного в Киеве: Двое травмированных. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве 3 ноября нетрезвый водитель во время действия комендантского часа, примерно в 1 час ночи, въехал в автомобиль военного, в результате чего травмы получили его пассажирка и военный. Мужчине сообщено о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, водитель автомобиля Audi А5, в период действия комендантского часа, двигался по просп. Берестейского в г. Киеве. В это время впереди на проезжей части стоял военный автомобиль Mitsubishi L200, рядом с которым находился военнослужащий ВСУ.
Сообщается, что водитель автомобиля Audi А5 заблаговременно не увидел Mitsubishi L200 в своей полосе, совершил с ним столкновение и совершил наезд на военнослужащего.
В результате ДТП 37-летний военнослужащий и 36-летняя пассажирка автомобиля Audi А5 с многочисленными травмами были госпитализированы.
Также в прокуратуре сообщили, что прибор "Драгер" зафиксировал у водителя Audi 2,4 промилле алкоголя. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 33-летнему водителю в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло пострадавшим средней тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.
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а поряд водій і жіночка стояли!
Незрозуміло, чому ця автівка вночі стояла на дорозі. Збирала там благодійні внески в підтримку України? Адже саме цим повинна займатися благодійна платформа United24 (котрій згідно лого належить авто). І чому водій - військовий?
Емблема для кого на дверцятах автівки?
НЕ ТРЕБА РОЗВИВАТЬ "ТЕОРІЇ ЗМОВ" ТАМ, ДЕ МАЄ МІСЦЕ ЗВИЧАЙНА П"ЯНА ДУРІСТЬ...
Тим більше, що постраждала і пасажирка "Ауді"...