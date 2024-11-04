Пьяный водитель в комендантский час въехал в автомобиль военного в Киеве: Двое травмированных. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве 3 ноября нетрезвый водитель во время действия комендантского часа, примерно в 1 час ночи, въехал в автомобиль военного, в результате чего травмы получили его пассажирка и военный. Мужчине сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, водитель автомобиля Audi А5, в период действия комендантского часа, двигался по просп. Берестейского в г. Киеве. В это время впереди на проезжей части стоял военный автомобиль Mitsubishi L200, рядом с которым находился военнослужащий ВСУ.

Сообщается, что водитель автомобиля Audi А5 заблаговременно не увидел Mitsubishi L200 в своей полосе, совершил с ним столкновение и совершил наезд на военнослужащего.

В результате ДТП 37-летний военнослужащий и 36-летняя пассажирка автомобиля Audi А5 с многочисленными травмами были госпитализированы.

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Также в прокуратуре сообщили, что прибор "Драгер" зафиксировал у водителя Audi 2,4 промилле алкоголя. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 33-летнему водителю в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло пострадавшим средней тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.