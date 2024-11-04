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Пьяный водитель в комендантский час въехал в автомобиль военного в Киеве: Двое травмированных. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве 3 ноября нетрезвый водитель во время действия комендантского часа, примерно в 1 час ночи, въехал в автомобиль военного, в результате чего травмы получили его пассажирка и военный. Мужчине сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, водитель автомобиля Audi А5, в период действия комендантского часа, двигался по просп. Берестейского в г. Киеве. В это время впереди на проезжей части стоял военный автомобиль Mitsubishi L200, рядом с которым находился военнослужащий ВСУ.

У Києві п’яний водій в’їхав в автомобіль військового

Сообщается, что водитель автомобиля Audi А5 заблаговременно не увидел Mitsubishi L200 в своей полосе, совершил с ним столкновение и совершил наезд на военнослужащего.

В результате ДТП 37-летний военнослужащий и 36-летняя пассажирка автомобиля Audi А5 с многочисленными травмами были госпитализированы.

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У Києві п’яний водій в’їхав в автомобіль військового

Также в прокуратуре сообщили, что прибор "Драгер" зафиксировал у водителя Audi 2,4 промилле алкоголя. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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У Києві п’яний водій в’їхав в автомобіль військового

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 33-летнему водителю в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло пострадавшим средней тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Автор: 

ДТП (7698) Киев (25792) военнослужащие (6204)


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Топ комментарии
+6
Що робило в цей час бухе лайно з Ауді з бабою в Міцубісі? Мабуть всі дозволи куплені та від ДТП не страхують... А чому тебе цікавить військовий, а не бухе лайно???
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04.11.2024 15:37 Ответить
+5
Що посеред ночі робив на дорозі такий гарненький та чистенький Mitsubishi L200?
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04.11.2024 15:26 Ответить
+3
Ще один розумний... Подивись останнє фото, де видно кріплення для кулемета + сама подія сталась під час повітряної тривоги... Ні на які думки на *********?
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04.11.2024 18:07 Ответить
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Що посеред ночі робив на дорозі такий гарненький та чистенький Mitsubishi L200?
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04.11.2024 15:26 Ответить
стояв....
а поряд водій і жіночка стояли!
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04.11.2024 15:36 Ответить
Що робило в цей час бухе лайно з Ауді з бабою в Міцубісі? Мабуть всі дозволи куплені та від ДТП не страхують... А чому тебе цікавить військовий, а не бухе лайно???
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04.11.2024 15:37 Ответить
Стосовно бухого лайна все зрозуміло - бухе лайно.
Незрозуміло, чому ця автівка вночі стояла на дорозі. Збирала там благодійні внески в підтримку України? Адже саме цим повинна займатися благодійна платформа United24 (котрій згідно лого належить авто). І чому водій - військовий?
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04.11.2024 15:51 Ответить
То тобі з Генштабу повинні доповісти?
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04.11.2024 16:34 Ответить
А яке відношення має Генштаб до платформи United24?
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04.11.2024 16:40 Ответить
А те, що це було вночі, під час тривоги, та і пікап як у мобільних групах, то ні на які думки не *********?
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04.11.2024 17:21 Ответить
У мобільних групах по збиранню благодійних внесків? Самому не смішно?
Емблема для кого на дверцятах автівки?
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04.11.2024 17:33 Ответить
Ти на приколі? Авто куплене на кошти благодійного фонду... Ну реально, включи мізки
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04.11.2024 17:56 Ответить
Подивись останнє фото, там де у кузові видно кріплення для кулемету і не задавай більше тупих питнь
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04.11.2024 18:05 Ответить
Скотина п'яна, без суда і слідства на передову ублюдка.
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04.11.2024 15:35 Ответить
В окоп до судді-вбивці Тандира? Ну да, ну да...
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04.11.2024 15:52 Ответить
Що робили військові на такій гарній машині в коменданський час?
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04.11.2024 15:38 Ответить
Ще один розумний... Подивись останнє фото, де видно кріплення для кулемета + сама подія сталась під час повітряної тривоги... Ні на які думки на *********?
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04.11.2024 18:07 Ответить
Щось часто стали вʼїзжати саме у військові авто, совпадєніє? може стопарик хряпнув для замилювання очей правоохоронцям? Мовляв ненавмисно я, то все водка.
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04.11.2024 15:45 Ответить
Стан сп"яніння - "обтяжуюча вину обставина"... Єдина країна, що мала цю обставину, як "пом"якшуючу вину - царська росія... Так і писали у документах - "убит пьян
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04.11.2024 15:52 Ответить
Я маю на увазі не вагу вини, а причину наїзду. Навмисно це ж вбивство сплановане конкретно проти військових, а по пʼяні наче ненавмисне. Просто останнім часом іде явно спланована атака на військових, ті ж підпали автівок, і наїзди підозріло часті…
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04.11.2024 16:13 Ответить
Про "бритву Оккама" щось відомо? "Не помножуй сутностей без потреби..."
НЕ ТРЕБА РОЗВИВАТЬ "ТЕОРІЇ ЗМОВ" ТАМ, ДЕ МАЄ МІСЦЕ ЗВИЧАЙНА П"ЯНА ДУРІСТЬ...
Тим більше, що постраждала і пасажирка "Ауді"...
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04.11.2024 18:19 Ответить
Хіба я щось стверджувала? Я висловила своє припущення, хіба це заборонено?
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04.11.2024 19:25 Ответить
Я - теж... Бо маю практику розслідування подібних справ...
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04.11.2024 19:32 Ответить
"ным делом...".
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04.11.2024 15:53 Ответить
Що за проспект "Берестейського" ...?
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04.11.2024 15:53 Ответить
А хто такий Берестейский, що його ім'ям проспект назвали. Я знаю проспект Берестейський а Берестейського не знаю.
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04.11.2024 15:54 Ответить
походу, саме для цього мама квіточку виростила, в ауді, зЕлупоглазу.. поцан к успЄху шол: мОшина-тьОла - фсьО такоє.. как раз гдє-та пасєрєдінє..
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04.11.2024 15:56 Ответить
Вы ошиблись форумом,проблемы предпубертантов здесь не обсуждают.
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04.11.2024 17:09 Ответить
а цей "військовий" на новенькому пікапі в сзч поїхав?? його затримали?
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04.11.2024 16:25 Ответить
Куплю цю Ауді за 50 долярів !...
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04.11.2024 17:47 Ответить
 
 