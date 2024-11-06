Во время боев за Николаев депортировал 15 украинских детей в РФ: сообщено о решительном подозрении, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на военного преступника РФ, который причастен к депортации украинских детей во время оккупации Николаевской области, в частности 15 воспитанников Новопетровской спецшколы.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о командире отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России - Джабраиле Юсупове с позывным Габриэль.
Как отмечается, в июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных рашистов ворвались в помещение захваченной в то время Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников. Детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали в Крым, а оттуда "под конвоем" оккупантов отправили в Анапу, что в Краснодарском крае РФ. Там депортированных удерживали почти месяц в одном из местных пансионатов. Во время пребывания в нем детей каждое утро заставляли петь гимн страны-агрессора.
Сообщается, что в ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций депортированных удалось вывезти из России в третьи страны, чтобы потом вернуть домой.
Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Сейчас проводятся комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать за преступления против украинцев.
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Шо, язик у дупі?
Дугінцям доречи теж пригадують Корча..
Факт заяви Дугіна в ФСБ на нього лишається фактом. До того ж після того як люди Дугіна спилили Тризуб на Говерлі, Корч публічно пообіцяв 20000 баксів тому хто зніме відос наруги над бородою дугіна.
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
І це навіть при тому, що Прох на нього заяву накатав....
Гурвіц, аж занадто проукраїнський діяч для тогочасної зросійщеної Одеси. Цілком логічно, що в нього тоді з ним були мутні справи. В місті де ФСБ приглядає за СБУ, щоб не лізли куди не треба...
Хоча, якщо ти лікуєшся в Шевченковому, то провали в пам'яті можна пояснити.
Галоперидолом колють?
Якщо випустять, то давай зустрінемся навпроти входу на базар, - біля кіоска, там де продають біляші. У цю суботу, о 13 годині.
Ти мене впізнаєш відразу, - я буду стояти з біляшами і букетом троянд біля кіоска.
Але попереджаю, - якщо запізнишся, біляші я з'їм сам...
України яка реально воює з кацапами ще до мінська.