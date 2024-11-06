Во время боев за Николаев депортировал 15 украинских детей в РФ: сообщено о решительном подозрении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на военного преступника РФ, который причастен к депортации украинских детей во время оккупации Николаевской области, в частности 15 воспитанников Новопетровской спецшколы.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о командире отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России - Джабраиле Юсупове с позывным Габриэль.

Как отмечается, в июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных рашистов ворвались в помещение захваченной в то время Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников. Детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали в Крым, а оттуда "под конвоем" оккупантов отправили в Анапу, что в Краснодарском крае РФ. Там депортированных удерживали почти месяц в одном из местных пансионатов. Во время пребывания в нем детей каждое утро заставляли петь гимн страны-агрессора.

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Сообщается, что в ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций депортированных удалось вывезти из России в третьи страны, чтобы потом вернуть домой.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Сейчас проводятся комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать за преступления против украинцев.

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