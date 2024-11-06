РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3705 посетителей онлайн
Новости Фото
3 743 31

Во время боев за Николаев депортировал 15 украинских детей в РФ: сообщено о решительном подозрении, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на военного преступника РФ, который причастен к депортации украинских детей во время оккупации Николаевской области, в частности 15 воспитанников Новопетровской спецшколы.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о командире отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России - Джабраиле Юсупове с позывным Габриэль.

Повідомлено про підозру рашисту Джабраїлу Юсупову

Как отмечается, в июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных рашистов ворвались в помещение захваченной в то время Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников. Детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали в Крым, а оттуда "под конвоем" оккупантов отправили в Анапу, что в Краснодарском крае РФ. Там депортированных удерживали почти месяц в одном из местных пансионатов. Во время пребывания в нем детей каждое утро заставляли петь гимн страны-агрессора.

Читайте: Во время оккупации Киевщины россияне вывезли не менее 250 гражданских, - правозащитники

Сообщается, что в ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций депортированных удалось вывезти из России в третьи страны, чтобы потом вернуть домой.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Сейчас проводятся комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать за преступления против украинцев.

Читайте также: РФ незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн, - Лубинец

Автор: 

депортация (690) дети (6609) Николаевская область (2157) СБУ (20130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
СБУ, а як джабраїл юсупов у 2022 потрапив до Миколаївської області?

Як була організована оборона Півдня України? Що за навчання були з 14 лютого 2022? АТЦ СБУ? І чому навчились? Зняли міни?

Які мінні поля, інженерні фортифікації побудували Зєля-Єрьмак-Верещук-Данилов, коли отримали від західних союзників інфу про вторгнення?

Як підірвали/ не підірвали Антонівській міст, аби кацапи не перейшли на правий берег Дніпра?

Шо, язик у дупі?
показать весь комментарий
06.11.2024 15:28 Ответить
+4
Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії - Джабраїла Юсупова Джерело:

показать весь комментарий
06.11.2024 15:20 Ответить
+2
А до чого тут Корч? Його люди зараз спільноз СБУ здійснюють операції на окупованих територіях...
показать весь комментарий
06.11.2024 20:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії - Джабраїла Юсупова Джерело:

показать весь комментарий
06.11.2024 15:20 Ответить
СБУ, а як джабраїл юсупов у 2022 потрапив до Миколаївської області?

Як була організована оборона Півдня України? Що за навчання були з 14 лютого 2022? АТЦ СБУ? І чому навчились? Зняли міни?

Які мінні поля, інженерні фортифікації побудували Зєля-Єрьмак-Верещук-Данилов, коли отримали від західних союзників інфу про вторгнення?

Як підірвали/ не підірвали Антонівській міст, аби кацапи не перейшли на правий берег Дніпра?

Шо, язик у дупі?
показать весь комментарий
06.11.2024 15:28 Ответить
Чого їх питати коли провокатор Корчинський досі не зарештований.
показать весь комментарий
06.11.2024 18:23 Ответить
А до чого тут Корч? Його люди зараз спільноз СБУ здійснюють операції на окупованих територіях...
показать весь комментарий
06.11.2024 20:29 Ответить
А почитай його біографію. Чим він заробляв після армії. Отак українці обирають політиків. Не думають. Не цікавяться біографіями.
показать весь комментарий
06.11.2024 20:31 Ответить
Невже ви мене здивуєте якимось фактом з його біографії ?
показать весь комментарий
06.11.2024 20:52 Ответить
Тю! А вояж у Селігер до Дугінців не напружуе?
показать весь комментарий
06.11.2024 20:55 Ответить
Він свого часу працював з тодішнею опозицією до *****. Дугін потім накатав на нього заяву в ФСБ у 2006-му році, потім Корч там не з'являвся...
Дугінцям доречи теж пригадують Корча..
показать весь комментарий
06.11.2024 21:03 Ответить
Так собі відмазка. Дугін не опозиція. Крім того рашист.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:06 Ответить
Я написав з тодішнею опозицією.
Факт заяви Дугіна в ФСБ на нього лишається фактом. До того ж після того як люди Дугіна спилили Тризуб на Говерлі, Корч публічно пообіцяв 20000 баксів тому хто зніме відос наруги над бородою дугіна.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:13 Ответить
Рашистською опозицією. Я цікавився життям Корчинського. Після армію він займався тільки провокаціями. Його професія - показувати росіянам що український патріот то є мракобіс та клоун. Як і Фаріон та Тягнибок. Так само як МГБ боролася з УПА. Провокатор.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:25 Ответить
В чому саме там мракобісся? Звичайно для радянської людини з отруєними мізками його заяви були занадто радикальні але як виявилося з часом вірними.
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
показать весь комментарий
06.11.2024 21:34 Ответить
В тому мракобіся що треба було зробить та сказати те що укладалося б в мазню радянських карикатуристів Кукриніксов про УПА та українських націоналістів. Що несе Корч. Заборонити між уроками говорити по російські. Що несла Фаріон. Що воїни ВСУ російськомовні то те саме що кацапи. Був аргумент в суперечках між нами та росіянами - ВСУ більш як на 50 відсотків російськомовні але це не заважає бити кацапів. Але тут віскочила та сама Фаріон зі своїм лайном. То все ФСБшні консерви.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:39 Ответить
Я не про Фаріон зараз. Дуже хочу почути відповідь на своє питання:
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
І це навіть при тому, що Прох на нього заяву накатав....
показать весь комментарий
06.11.2024 21:46 Ответить
За кого завгодно він би агітував. Хочаб як чорний піар. Корч підбивав людей кидатись на міліцію а сам різко зникав завжди. А ще він творив якісь мутні справи із Гурвіцем. А ще відправляв людей воювати за ПМР фактично в інтересах Росії. Наівні хлопці думали що за Україну. Він ще в армії займався тим що натравлював одну нації на іншу. А після армії тільки провокаціями і жив. Де він працює за рахунок чого живе?
показать весь комментарий
07.11.2024 01:29 Ответить
В Придністров'ї люди по селах піднімали українські прапори на сільрадах і просилися в Україну. Розумію, що не варто рушити кордони але його як націоналіста можна зрозуміти. Доречи там досі по селах спілкуються українською.... А ще там разом з Корчинським був Юрий Романович Шухевич...
Гурвіц, аж занадто проукраїнський діяч для тогочасної зросійщеної Одеси. Цілком логічно, що в нього тоді з ним були мутні справи. В місті де ФСБ приглядає за СБУ, щоб не лізли куди не треба...
показать весь комментарий
07.11.2024 08:26 Ответить
Корчинський таки дійсно провокатор. Як піп Гапон. Харизматичний, але використовуваний владою. Пам'ятаю, як Корчинський наче жартома писав, що його послуги коштують дорого, - принаймні дорожче, ніж послуги стоматолога.

показать весь комментарий
06.11.2024 20:59 Ответить
Корч це не для середніх мізків.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:05 Ответить
Пане , не рвіть нерви , бо у них немає мізків . В черепну коробку щось вкинули , воно там бовтається як заїжджена пластинка , на одному місті топчеться . У них Порошенко винен в усіх їх гріхах , Корчинський фсб , а за покійну Фаріон взагалі промовчу стільки бруду на неї вилили .
показать весь комментарий
06.11.2024 21:21 Ответить
Ага. Для декого і Ківа - академік.

показать весь комментарий
06.11.2024 21:27 Ответить
А що "Фаріон"? Та сама "більшовичка у шкірянці й з наганом"... Тільки косинка жовто-блакитна... "Хто не з нами - той проти нас"! "Залізною рукою заженемо людство у щастя!" Знайома риторика? Так чим вона від заяв Фаріон відрізняється?
показать весь комментарий
08.11.2024 02:54 Ответить
Та да. Ківа - це тільки для інтєлєхтуалів. )))

показать весь комментарий
06.11.2024 21:30 Ответить
Ківа колишній голова полтавського правого сектору. Корч хвалив його за організаторські здібності під час активної участі в АТО. Вони обидва разом щемили потім сепарів в Києві. Є відповідні відоси з того часу. Потім Ківа скурвився і Корч від нього відцурався.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:41 Ответить
А раніше Корчинський не бачив, що Ківа - безмозглий підор? Ви вважаєте Корчинського настільки тупим? )))
показать весь комментарий
06.11.2024 22:06 Ответить
Хердуду ти де ? Ото ж , ти не в Україні , ти ухилянт ! А ухилянти ідуть нафіг !
показать весь комментарий
06.11.2024 22:35 Ответить
Я ж тобі вже колись писав, - я в селі біля Сміли.

Хоча, якщо ти лікуєшся в Шевченковому, то провали в пам'яті можна пояснити.
Галоперидолом колють?
показать весь комментарий
06.11.2024 22:46 Ответить
Ага , біля Сміли . Я тебе зараз вилікую -зрозумів ? )) З якого села ? А давай вживу поспілкуємося , чи засциш ? ))
показать весь комментарий
06.11.2024 22:56 Ответить
А тебе випустять із Шевченкового?
Якщо випустять, то давай зустрінемся навпроти входу на базар, - біля кіоска, там де продають біляші. У цю суботу, о 13 годині.

Ти мене впізнаєш відразу, - я буду стояти з біляшами і букетом троянд біля кіоска.
Але попереджаю, - якщо запізнишся, біляші я з'їм сам...
показать весь комментарий
06.11.2024 23:12 Ответить
ахаа ))) Спитай в Смілі " Смілянська сотня " , їх всі знають , Андріса (латиш ) або кого небудь з них за поляка , іди там куди вони скажуть . Або " Територія гідності " там у дівчат за поляка і підеш там )) До зустрічі !
показать весь комментарий
06.11.2024 23:30 Ответить
А що він повинен був бачити, коли на той момент Ківа діяв виключно в інтересах України?
України яка реально воює з кацапами ще до мінська.
показать весь комментарий
07.11.2024 08:31 Ответить
А вонО, та його випердиші, ще не в пеклі?
показать весь комментарий
06.11.2024 17:24 Ответить
 
 