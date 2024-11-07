Сообщено о подозрении женщине, которая во время воздушной тревоги сняла на Киевском вокзале видео, в котором восхваляла РФ, - СБУ. ФОТО

За оправдание вооруженной агрессии РФ подозрение получила тиктокерка, которая 7 октября 2024 года сняла провокационный стрим на территории железнодорожного вокзала в Киеве. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в снятом во время воздушной тревоги видео женщина заявила, что, обстреливая мирные города Украины, "россияне дают отпор украинцам". Кроме того, она смеялась над гражданами, которые спускаются в укрытие.

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили ее по горячим следам сразу после публикации видео.

После проведения независимых экспертиз, которые подтвердили состав преступления в высказываниях женщины, следователи СБУ сообщили ей о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно).

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Также в СБУ рассказали, что это провокационное видео опубликовала 23-летняя жительница Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев. Свой аккаунт в ТикТоке она использовала для героизации оккупантов, в том числе боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Также злоумышленница публично отрицала военные преступления рашистов во время временной оккупации Киевской области. Указанное видео фигурантки моментально подхватили российские пропагандисты для дальнейшего "разгона" через кремлевские медиа.

Сообщается, что во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу РФ. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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