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Сообщено о подозрении женщине, которая во время воздушной тревоги сняла на Киевском вокзале видео, в котором восхваляла РФ, - СБУ. ФОТО

За оправдание вооруженной агрессии РФ подозрение получила тиктокерка, которая 7 октября 2024 года сняла провокационный стрим на территории железнодорожного вокзала в Киеве. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в снятом во время воздушной тревоги видео женщина заявила, что, обстреливая мирные города Украины, "россияне дают отпор украинцам". Кроме того, она смеялась над гражданами, которые спускаются в укрытие.

Повідомлено про підозру жінці, яка у відео вихваляла РФ

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили ее по горячим следам сразу после публикации видео.

После проведения независимых экспертиз, которые подтвердили состав преступления в высказываниях женщины, следователи СБУ сообщили ей о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно).

Также читайте: Задержан пророссийский блогер, который призывал к смене государственной власти и отрицал оккупацию Крыма, - прокуратура

Также в СБУ рассказали, что это провокационное видео опубликовала 23-летняя жительница Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев. Свой аккаунт в ТикТоке она использовала для героизации оккупантов, в том числе боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Также злоумышленница публично отрицала военные преступления рашистов во время временной оккупации Киевской области. Указанное видео фигурантки моментально подхватили российские пропагандисты для дальнейшего "разгона" через кремлевские медиа.

Сообщается, что во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу РФ. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержана женщина, которая восхваляла РФ: "Здесь россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (25795) СБУ (20130) блогер (221)


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Топ комментарии
+19
метастази , українці хочете вижити випилюйте метастази не толеруйте москворотих , не можете випилювати не обслуговуйте , не підтримуйте , не спілкуйтесь , не допомагайте, ігноруйте ...
москворотих українців не існує як і хороших московитів
І наступні покоління можливо будуть жити краще , якщо протолеруєте як і завжди буде день бабака як і завжди
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07.11.2024 13:58 Ответить
+18
Пишуть, що начебто закобзонили кацапського фашиста Мільчакова.
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07.11.2024 14:03 Ответить
+17
А скільки такіх же мовчки виїхало до Європи, і там отримують гроши та не працюють ?
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07.11.2024 13:57 Ответить
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Посибниця террористив , ИСТОТА *********** Якого биса ,до Киева приперлась , не в ***** КАЦАПСЬКИ
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07.11.2024 13:54 Ответить
А скільки такіх же мовчки виїхало до Європи, і там отримують гроши та не працюють ?
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07.11.2024 13:57 Ответить
і викладають гидоту в пабліки
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07.11.2024 14:44 Ответить
О! Хай тепер шиє рукавиці для МНС та будівельників - щоб зручніше було завали розбирать та школи з лікарнями, кацапами зруйновані, відбудовувать... Хоч якась буде користь Україні...
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07.11.2024 13:55 Ответить
метастази , українці хочете вижити випилюйте метастази не толеруйте москворотих , не можете випилювати не обслуговуйте , не підтримуйте , не спілкуйтесь , не допомагайте, ігноруйте ...
москворотих українців не існує як і хороших московитів
І наступні покоління можливо будуть жити краще , якщо протолеруєте як і завжди буде день бабака як і завжди
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07.11.2024 13:58 Ответить
по-твоєму, всі громадяни України, що говорять російською, то метастази?!
Виходить, ті, хто говорить українською, але служить кацапам, то НЕ метастази?
Дурні, що несуть всіляку хєрню українською, оце біда України.
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07.11.2024 14:18 Ответить
на чьйом тєлє, москворотий?
Так нормально?
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07.11.2024 15:51 Ответить
Громадянами України стали всі без розбіру,отримавши на халяву паспорт з тризубом.Всі кацапороті громадяни-інфіковані "руським міром",основною ознаковою частиною якого є т.з.руській язик.Як на мене,то краще вже нести дурню українською,чим розумнічати мовою ворога.До речі,хто це говорить українською і служить кацапам? І скільки таких в порівнянні з кацапоротими "ждунами"?
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07.11.2024 16:27 Ответить
Накуя її треба кормити ще 8 років? Посковзнулася - зламала шию - привіт сімї
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07.11.2024 13:59 Ответить
Годувати, щоб потом і кров'ю відпрацювала на благо України. Не в камері сидіти, жерти та срати, а на каторжні роботи цю стерву, щоб здохла від тяжкої праці.
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07.11.2024 14:42 Ответить
її потріно обміняти на полонених, з добровільною відмовою від громадянства України
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07.11.2024 14:01 Ответить
Таких кацапоговорящих ************ з даунбасу зараз скрізь по Україні кишить.Зараза розповсюджується по країні,бо "евакуюються" суки не в ту сторону.Замість рідного мордору чомусь тікають або в ненависну Україну,або ненависну Європу.
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07.11.2024 14:01 Ответить
Ще й заявляють "а что мне Украина дала чтобы мы за неё воевали
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07.11.2024 14:18 Ответить
Пишуть, що начебто закобзонили кацапського фашиста Мільчакова.
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07.11.2024 14:03 Ответить
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07.11.2024 14:10 Ответить
Дуже добра новина, якщо правда👍
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07.11.2024 18:05 Ответить
давно пора..., ця істота з 14 року зажилась на цьому світі... вона дуже запізнилась у пекло...
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07.11.2024 14:13 Ответить
Дивлюсь я на неї і думку гадаю... Зразу видно що заможна (кофта мамкіна, майже нова), охайна та доглянута, мабудь тому що кацапка напевно?
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07.11.2024 14:04 Ответить
Тварюка. І що цікаво - здриснула до Києва. Сиділа б у своїй сраній макіївці...
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07.11.2024 14:05 Ответить
А що ця паскуда в Києві робить ?якщо ти відстоюєш фашиський "русский мир" сиди в своїй макіївці там вже рашисти 11 років .
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07.11.2024 14:11 Ответить
ото ж і воно, якщо їй все подобається там, сиди та радій..., але ж ні, вона поперлась аж у Київ..., виходить завдання отримала й поїхала виконувати...
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07.11.2024 14:15 Ответить
Роботи у Макіївці нема, нормальних продуктів теж. Ось вони розповзаються як таргани по Україні. А як вони попадають до України - треба спитати прикордонників. І може звільнити керівництво за дирявість кордонів
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07.11.2024 14:20 Ответить
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07.11.2024 14:14 Ответить
Саме так - було відео з її рилом, а тут заблюрили, законніки ***...
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07.11.2024 17:49 Ответить
Нещодавно якась дура з Донецьку на вокзалі знімала і жартувала над людьми що їдуть до укриття. Полиція її арештувала. До речі- що з нею ?
Це якась російська программа працює
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07.11.2024 14:17 Ответить
Це та сама.
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07.11.2024 14:23 Ответить
Це було в Києві
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07.11.2024 18:07 Ответить
Таких потрібно відразу на розмінування.
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07.11.2024 14:17 Ответить
Відбирати українські закордонні паспорти
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07.11.2024 14:21 Ответить
Одна надія,що Татаров зніме відео на Київському вокзалі під час тривоги з коментарями..та прапором рф..Треба перевірити скільки він разів там був...Тільки так і можна діяти!
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07.11.2024 14:40 Ответить
На палю гниду!
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07.11.2024 14:46 Ответить
рукавицы научится шить на зоне. а лучше бы отправить эту курву добывать уран в Желтые Воды. вручную в шахте
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07.11.2024 15:01 Ответить
відчувати задоволення від вбивства безвиних людей , можуть тільки недорозвинуті не тількі у мізках ,а і генетично ...от такі і вибрали у 19 році війну ....
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07.11.2024 15:23 Ответить
Какое еще нахер подозрение?! На рельсы положить, вот и все что надо
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07.11.2024 16:31 Ответить
таких как она переехавших в Киев оттуда дохрена....сами создаём "5 колонну" в тылу державы....і що цікаво ці ******* не хочуть їхати в Расею-матушку....це вони пригласили ворога в 14му році і тепер ці "консерви" кремля чекають асвабадітелей...
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08.11.2024 16:35 Ответить
 
 