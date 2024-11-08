Интерактивный стрелковый полигон UNITS отечественного производства допущен к использованию в войсках, - Минобороны. ФОТО
Кодифицирована и допущена к использованию в Силах обороны разработанная отечественными инженерами учебная интерактивная тренинговая система UNITS. Она предназначена для проведения индивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время занятий на виртуальном стрелковом полигоне можно использовать макеты и модули нескольких десятков образцов стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК и тому подобное.
Что такое интерактивный стрелковый полигон UNITS
Это мобильная система, при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации.
При моделировании выполнения огневого упражнения на тренажере есть возможность выбирать тип местности: городскую застройку, лес, поле и тому подобное. Моделируется также мишенная обстановка, погодные условия, время суток.
В Минобороны рассказали, что с помощью UNITS можно отработать как базовые навыки стрелка: правильную стойку, дыхание, удержание оружия, прицеливание, плавный спуск, так и широкий спектр ситуационных огневых упражнений.
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Вважайте це частиною теорії, а полігон, то практика.