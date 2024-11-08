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Интерактивный стрелковый полигон UNITS отечественного производства допущен к использованию в войсках, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирована и допущена к использованию в Силах обороны разработанная отечественными инженерами учебная интерактивная тренинговая система UNITS. Она предназначена для проведения индивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время занятий на виртуальном стрелковом полигоне можно использовать макеты и модули нескольких десятков образцов стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК и тому подобное.

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Інтерактивний стрілецький полігон UNITS

Что такое интерактивный стрелковый полигон UNITS

Это мобильная система, при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации.

При моделировании выполнения огневого упражнения на тренажере есть возможность выбирать тип местности: городскую застройку, лес, поле и тому подобное. Моделируется также мишенная обстановка, погодные условия, время суток.

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В Минобороны рассказали, что с помощью UNITS можно отработать как базовые навыки стрелка: правильную стойку, дыхание, удержание оружия, прицеливание, плавный спуск, так и широкий спектр ситуационных огневых упражнений.

Інтерактивний стрілецький полігон UNITS

Автор: 

Минобороны (9458) инновации (55) техника (1762)


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Реальне стрельбище ні шо не замінить.
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08.11.2024 14:52 Ответить
Чому ніщо?!? Реальний бій добре замінить
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08.11.2024 15:25 Ответить
Ну, як шо без стрельбища то у реальному бою скорійш загіне чим досвіду набере.
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08.11.2024 15:36 Ответить
скоро умеров надувные секс куклы будет поставлять
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08.11.2024 15:04 Ответить
Я розумію так тренерувати ПТРК або Джавелів ( бо це дорого ), але стрілецька зброя... Полігон , бруд та справжню віддачу не замінить ніщо, але я не здивований, коли давали молодняк який після "учебки" не вміє відкривати цинки , ні стрілять ні зброю чистити . А потім, ми маємо те що маємо.
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08.11.2024 15:20 Ответить
Одне іншому не заважає.
Вважайте це частиною теорії, а полігон, то практика.
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08.11.2024 15:24 Ответить
 
 