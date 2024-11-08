Интерактивный стрелковый полигон UNITS отечественного производства допущен к использованию в войсках, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирована и допущена к использованию в Силах обороны разработанная отечественными инженерами учебная интерактивная тренинговая система UNITS. Она предназначена для проведения индивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время занятий на виртуальном стрелковом полигоне можно использовать макеты и модули нескольких десятков образцов стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК и тому подобное.

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Что такое интерактивный стрелковый полигон UNITS

Это мобильная система, при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации.

При моделировании выполнения огневого упражнения на тренажере есть возможность выбирать тип местности: городскую застройку, лес, поле и тому подобное. Моделируется также мишенная обстановка, погодные условия, время суток.

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В Минобороны рассказали, что с помощью UNITS можно отработать как базовые навыки стрелка: правильную стойку, дыхание, удержание оружия, прицеливание, плавный спуск, так и широкий спектр ситуационных огневых упражнений.