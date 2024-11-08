Нарушитель с раненой рукой убегал от пограничников и собирался переплыть Тису, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда остановили 36-летнего харьковчанина, который с кровотечением руки собирался переплывать Тису.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время патрулирования украинско-румынского участка границы наряд заметил, как неизвестный пытается преодолеть заградительный забор. Законные требования пограничников злоумышленник проигнорировал и попытался убежать. Его догнали, когда тот уже был в воде. Оказалось, что во время преодоления заграждения беглец порезал руку.

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Пограничники доставили мужчину в подразделение, где оказали первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали у него рваные раны 2-го и 4-го пальцев левой руки.

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Сообщается, что в отношении мужчины составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".