Нарушитель с раненой рукой убегал от пограничников и собирался переплыть Тису, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда остановили 36-летнего харьковчанина, который с кровотечением руки собирался переплывать Тису.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время патрулирования украинско-румынского участка границы наряд заметил, как неизвестный пытается преодолеть заградительный забор. Законные требования пограничников злоумышленник проигнорировал и попытался убежать. Его догнали, когда тот уже был в воде. Оказалось, что во время преодоления заграждения беглец порезал руку.
Пограничники доставили мужчину в подразделение, где оказали первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали у него рваные раны 2-го и 4-го пальцев левой руки.
Сообщается, что в отношении мужчины составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".
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Гармонійно вписується у його світоустрій.
В сторону, баб и пенсионеров. Провести голосование среди мужиков. Как они решат, так и будет. Продолжать войну (пока срут) или сдаться и открыть границы?
Ну якщо таких покидьків, як я не буде в Україні, то виходить тобі ж краще буде, ти зможешь воювати з бажанням. Чого тоді скиглиш? Це ж у твої інтересах... для твого кращого бажання.
А в дійсності, тебе навідь шкода. Зовсім слабенький на причинно наслідкові зв'язки.
хіба люди сліпі? хіба не бачать рівень командування, підготовки та забезпечення військових, відношення до людей?
кожен розуміє, що він стане просто смертником і власністю чиновника поки не втратить життя чи здоров,я.
вже всі розуміють, що ця влада людожерів не здатна на перемогу, а здатна все і всіх про*бати, та забрати по дорозі чим побільше людей.
інше питання чому наш "сводолюбивий" нарід терпить таку наругу над собою, та бореться за свободу на берегах Тиси,а не на вулицях урядового кварталу?
Если за Зелю, на фронт, если рыгов на фронт, в штрафбат.
Если за Пороха, отпустить.