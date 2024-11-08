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Нарушитель с раненой рукой убегал от пограничников и собирался переплыть Тису, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда остановили 36-летнего харьковчанина, который с кровотечением руки собирался переплывать Тису.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время патрулирования украинско-румынского участка границы наряд заметил, как неизвестный пытается преодолеть заградительный забор. Законные требования пограничников злоумышленник проигнорировал и попытался убежать. Его догнали, когда тот уже был в воде. Оказалось, что во время преодоления заграждения беглец порезал руку.

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Пограничники доставили мужчину в подразделение, где оказали первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали у него рваные раны 2-го и 4-го пальцев левой руки.

Затримано порушника кордону

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Сообщается, что в отношении мужчины составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Автор: 

Госпогранслужба (6647) граница (5312) уклонисты (961)


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Топ комментарии
+17
Ухилянти з мукачівського розстрільного загону загнали та покплічили людину, яка хотіла бути вільною.
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08.11.2024 16:12 Ответить
+14
За этих ****** воевать, пока они водку жрут и откровенно срут на граждан Украины
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08.11.2024 16:23 Ответить
+13
"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО Джерело:
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08.11.2024 16:25 Ответить
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Ухилянти з мукачівського розстрільного загону загнали та покплічили людину, яка хотіла бути вільною.
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08.11.2024 16:12 Ответить
що ти скажеш, коли всі такі "вільні" люди покинуть Україну? Хоча, дивлячись на коментарі таких покидьків, як ти, бажання воювати мало в кого залишиться
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08.11.2024 16:16 Ответить
За этих ****** воевать, пока они водку жрут и откровенно срут на граждан Украины
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08.11.2024 16:23 Ответить
"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО Джерело:
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08.11.2024 16:25 Ответить
Це його не турбує.
Гармонійно вписується у його світоустрій.
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08.11.2024 16:46 Ответить
То ти думаєш якщо кацапи прийдуть сюди то краще буде?
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08.11.2024 17:09 Ответить
Що тебе наштовхнуло на таке тупе питання?
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08.11.2024 17:11 Ответить
То для тебе це тупе запитання? Напевно чекаєш на " освободителей " ?
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08.11.2024 17:30 Ответить
А твоя матір і батько також по ресторанах все вижирають і за них ти також не підеш воювати ?
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08.11.2024 16:54 Ответить
Пишут что план Зеленского сдать Украину. Ну и зачем ему самому подставляться?
В сторону, баб и пенсионеров. Провести голосование среди мужиков. Как они решат, так и будет. Продолжать войну (пока срут) или сдаться и открыть границы?
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08.11.2024 17:27 Ответить
Хто хоче щось робити, той шукає можливості, хто не хоче шукає відмовки.
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08.11.2024 17:58 Ответить
А у тебе бажання воювати ще залишилося?
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08.11.2024 16:30 Ответить
У тебе бажання з'являєтьс коли дивишся на зелені рила та їх дії... на країну мрій яку вони зробили?
Ну якщо таких покидьків, як я не буде в Україні, то виходить тобі ж краще буде, ти зможешь воювати з бажанням. Чого тоді скиглиш? Це ж у твої інтересах... для твого кращого бажання.
А в дійсності, тебе навідь шкода. Зовсім слабенький на причинно наслідкові зв'язки.
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08.11.2024 16:42 Ответить
воюють за свою Державу, за сімю, за свій дім..... а не за зелупенського і його зелених *********.....
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08.11.2024 17:38 Ответить
що ти скажеш, коли всіх невільників зєрмаків і сирських знищать?
хіба люди сліпі? хіба не бачать рівень командування, підготовки та забезпечення військових, відношення до людей?
кожен розуміє, що він стане просто смертником і власністю чиновника поки не втратить життя чи здоров,я.
вже всі розуміють, що ця влада людожерів не здатна на перемогу, а здатна все і всіх про*бати, та забрати по дорозі чим побільше людей.
інше питання чому наш "сводолюбивий" нарід терпить таку наругу над собою, та бореться за свободу на берегах Тиси,а не на вулицях урядового кварталу?
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08.11.2024 17:40 Ответить
краще втекти? головне - не зачепитися спідницею за колючий дріт
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08.11.2024 17:43 Ответить
а для чого їх тримати? забрати право голосу, якщо не хочуть приймати участь у справах держави та хай біжать. і тцкшникам, влкашникам та мсеківцям не буде поля для корупції, та з,явиться достатнє поповнення для армії
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08.11.2024 18:09 Ответить
вони голосували по пріколу, то тепер нехай вигрібають наслідки.
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08.11.2024 18:18 Ответить
це суцільні потенційні сзчшники. не думаю, що від них якась користь на фронті буде
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08.11.2024 18:24 Ответить
у СЗЧ є дві причини: перша - це х..вий командир.... принаймні цю проблему можна вирішити і повернути 60-70% в стрій
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08.11.2024 20:25 Ответить
Заберіть у мене право голосу, - ні ні я цього не пережеву який сором чуч хе чуч хе тільки не це убийте а правого голосу не забирайте аяаяай .
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08.11.2024 19:55 Ответить
щиро буду радий, що тут залишаться тільки такі діванні діти шлюх, які воюють москалів в коментарях
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08.11.2024 17:40 Ответить
З якого х.. ти вирішила,що десь тебе чекають? Хоч ти з ждунів напевно, то валіть в Рашку чого на євродопомоги рветесь
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08.11.2024 17:54 Ответить
Пише козак з іспанським прапором, кумедно. Що характерно, в твоїй пустій головешці навіть дисонансу ніякого не виникає
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08.11.2024 22:23 Ответить
влаштували сафарі на людей, мисливці за головами
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08.11.2024 16:54 Ответить
Надо проверить за кого голосовал.
Если за Зелю, на фронт, если рыгов на фронт, в штрафбат.
Если за Пороха, отпустить.
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08.11.2024 18:19 Ответить
УНДР
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08.11.2024 16:20 Ответить
Країна мрії хрінпіду..
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08.11.2024 16:24 Ответить
Добре, що не вбили та в Тису не вкинули!
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08.11.2024 16:39 Ответить
Могли загонять по кустам, а потом отпустить плыть. Сомов кормить. А в Тисе сомы есть?
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08.11.2024 17:21 Ответить
Це перехідне - можеш сам сомів покормить
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08.11.2024 19:52 Ответить
Я так розумію держава в першу чергу забезпечує дронами тих хто тримає Мукачівський фронт
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08.11.2024 16:47 Ответить
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08.11.2024 16:53 Ответить
ви праві, на ТЦК та поліцію є гроші.
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08.11.2024 18:44 Ответить
зробили з України північну корею
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08.11.2024 17:42 Ответить
Він хотів проголосувати за Зеленского на закордонній дільниці!
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08.11.2024 17:43 Ответить
Яйцеголві бакланові прокурорчики і усе шобло без питань їздить а людям в тису
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08.11.2024 17:44 Ответить
Через пару років ще й УБД через суд отримає..... За поранення!
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08.11.2024 18:21 Ответить
Слава свободним людям ?
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08.11.2024 19:51 Ответить
вiн тiкав але карацупи не дали вони пiдняли в повiтря 30 мавiкiв два гелiкоптера i роту мужнiх потужних (ухилянтiв) прикордонникiв
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08.11.2024 20:16 Ответить
Видатки на спецпенсії 45 річних силовиків-інвалідів вже перевищують весь бюджет на освіту, 10 мільярдів щомісяця на пенсії з шестизначними сумами... А цей ухилянт відмовляється захищати батьківщину, негідник...
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10.11.2024 09:43 Ответить
 
 