Нардепы успели поесть, сделать покупки, поссориться и покурить: Движение "Честно" рассказало, как происходило заседание экологического комитета ВР. ФОТО

Движение "Честно" обратило внимание на нерабочую атмосферу, в которой проходило заседание Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

Соответствующий пост и скриншоты с трансляции заседания движение опубликовало в Х, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании экокомитета ВРУ Анжелика Лабунская работала под включенный на фоне телевизор, Сергей Шахов успел поесть, Александр Матусевич сделал покупки, перекурил и поездил на авто, как и Валентина Короленко-Усова, Елена Криворучкина также курила и поссорилась с Сергеем Магерой", - рассказало Движение "Честно".

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