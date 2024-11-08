Нардепы успели поесть, сделать покупки, поссориться и покурить: Движение "Честно" рассказало, как происходило заседание экологического комитета ВР. ФОТО
Движение "Честно" обратило внимание на нерабочую атмосферу, в которой проходило заседание Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.
Соответствующий пост и скриншоты с трансляции заседания движение опубликовало в Х, передает Цензор.НЕТ.
"На заседании экокомитета ВРУ Анжелика Лабунская работала под включенный на фоне телевизор, Сергей Шахов успел поесть, Александр Матусевич сделал покупки, перекурил и поездил на авто, как и Валентина Короленко-Усова, Елена Криворучкина также курила и поссорилась с Сергеем Магерой", - рассказало Движение "Честно".
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Певно, має віру в людство.
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С ним пришла его невеста,
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Пот со всех катился градом.
Лёва сердцем чувствовал беду.
И решил себя не мучать
Крикнул он: "Подайте кушать!"
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Варенье и печенье ,
От акулы жареный пупок,
Соловьиные яички,
Две зажаренные птички,
И морковно-яблочный пирог.
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Выставил одесский ресторан.
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