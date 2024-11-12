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10 лет тюрьмы получила администратор пророссийских Telegram-каналов, призвавшая РФ захватить Харьков. ФОТО

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданку виновной в распространении материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ей присудили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

"Прокуроры доказали, что из-за своего активного участия в чатах антиукраинского направления харьковчанка попала в поле зрения спецслужб РФ. В январе 2023 года она получила предложение стать администратором ряда Telegram-каналов, которые распространяют кремлевские нарративы и публикуют сообщения, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ", - говорится в сообщении.

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Зрадниця з Харкова

Что предательница писала в соцсетях?

В постах, размещенных женщиной, утверждалось, что якобы именно украинские военные обстреливают жилые дома мирных жителей. Осужденная писала о мечтах о скорейшем "освобождении" Харькова, идентифицировала его как "русский город", восхваляла военнослужащих РФ и называла Россию "матушкой".

Противоправный характер высказываний осужденной подтвержден заключением семантико-лингвистической экспертизы.

Суда она ожидала под стражей. В ходе судебного разбирательства женщина признала вину в полном объеме.

Автор: 

приговор (1216) суд (25093) Харьков (7479) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+4
Ворогам України,тільки смерть.
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12.11.2024 13:26
+4
А чого ця Гупі не в акваріумі?
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12.11.2024 13:26
+4
а Арестович у відрядженні у США хіба не про те ж закликає
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12.11.2024 14:04
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Правила форума Совет форумчан
Ворогам України,тільки смерть.
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12.11.2024 13:26 Ответить
А чого ця Гупі не в акваріумі?
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12.11.2024 13:26 Ответить
на гіляку запроданку !!!
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12.11.2024 13:30 Ответить
Тепер 10 років буде смоктати клітор у матушки на нарах, *****!
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12.11.2024 13:35 Ответить
а Арестович у відрядженні у США хіба не про те ж закликає
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12.11.2024 14:04 Ответить
Вирок суду є, якого іглесіаса заблюрена фото?
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12.11.2024 14:04 Ответить
законна сила через 30 днів після проголошення
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12.11.2024 14:35 Ответить
законна сила для подання апеляціі, але сучкиня визнала вину, бо розраховує на скорочення строку.
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12.11.2024 14:50 Ответить
формально, поки не вступив в законну силу то вона не є особою, винною в вчиненні злочину
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12.11.2024 14:58 Ответить
якщо подала апеляцію. Але вона в повному обсязі визнала вину.
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12.11.2024 15:01 Ответить
харю як завжди розмазали ... ЦЕНЗ .. ти їх і під арештом боїшся ???
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12.11.2024 14:14 Ответить
10?! За ноги и об стену, а не десять лет
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12.11.2024 14:41 Ответить
10 умовно ?
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12.11.2024 14:50 Ответить
відсрочка від мобілізаціі
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12.11.2024 15:02 Ответить
А я вважаю, що треба десятку від дзвінка до дзвінка. Причому у цугундері без опалення і душа. А по виходу з тюрми лишити громадянства і за поребрік босяка.
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12.11.2024 19:17 Ответить
 
 