10 лет тюрьмы получила администратор пророссийских Telegram-каналов, призвавшая РФ захватить Харьков. ФОТО

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданку виновной в распространении материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ей присудили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

"Прокуроры доказали, что из-за своего активного участия в чатах антиукраинского направления харьковчанка попала в поле зрения спецслужб РФ. В январе 2023 года она получила предложение стать администратором ряда Telegram-каналов, которые распространяют кремлевские нарративы и публикуют сообщения, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ", - говорится в сообщении.

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Что предательница писала в соцсетях?

В постах, размещенных женщиной, утверждалось, что якобы именно украинские военные обстреливают жилые дома мирных жителей. Осужденная писала о мечтах о скорейшем "освобождении" Харькова, идентифицировала его как "русский город", восхваляла военнослужащих РФ и называла Россию "матушкой".

Противоправный характер высказываний осужденной подтвержден заключением семантико-лингвистической экспертизы.

Суда она ожидала под стражей. В ходе судебного разбирательства женщина признала вину в полном объеме.