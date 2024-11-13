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Задержан агент ГРУ РФ, сжигавший автомобили Сил обороны в Чернигове и планировавший убийства наших воинов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента российской военной разведки в Чернигове. Фигурант занимался корректировкой огня и поджогами авто, которые рассматривал как "тестовые миссии", а впоследствии рассчитывал на задания, связанные с убийством украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о вражеском агенте?

Как отмечается, по материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний местный безработный, идейный сторонник рашизма. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих пророссийских комментариев в мессенджере "Телеграм".

Сначала по заказу гру рф фигурант поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове.

После этого он получил задание по корректировке вражеских ударов по северному региону. Для этого он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонительные и гражданские объекты. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ и медучреждения, в которых находились на лечении раненые украинские воины.

"Далее, как фигурант признался сотрудникам СБУ, он заявил российскому куратору о готовности к физической ликвидации воинов ВСУ.

Также смотрите: Пытались сжечь вертолет ВСУ: СБУ задержала группу поджигателей в трех областях Украины. ФОТОрепортаж

Для совершения покушений агент планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе", - отмечают в СБУ.

зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова

Задержание предателя

Впрочем, СБУ предотвратила намерения врага и задержала агента. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и сохранения жизней военнослужащих ВСУ.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для коммуникации с российским гру.

Смотрите также: Агент РФ, который работал в ТЦК и готовил серию российских ударов, задержан на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Автор: 

СБУ (19901) Чернигов (884) шпионаж (1388)


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Топ комментарии
+10
Він же писав: "даю голову на отсечение". То, може, варто в нього її забрати?
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13.11.2024 11:26
+9
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13.11.2024 11:16
+9
Мусор чи військовий 100%
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13.11.2024 11:30
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Правила форума Совет форумчан
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13.11.2024 11:16 Ответить
Здвиг по фазі
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13.11.2024 11:23 Ответить
мусор?
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13.11.2024 11:25 Ответить
Мусор чи військовий 100%
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13.11.2024 11:30 Ответить
Він же писав: "даю голову на отсечение". То, може, варто в нього її забрати?
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13.11.2024 11:26 Ответить
Легенько допомогти здихатись.
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13.11.2024 11:57 Ответить
Тут можна навіть не затримувати бо він ********
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13.11.2024 11:29 Ответить
І таких в Україні дофіга!
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13.11.2024 11:36 Ответить
Їх завозили в Україну мільйонами і вони нікуди не поділися. Вони тут. Зачаїлися і чекають аслабанітєлєй.
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13.11.2024 11:48 Ответить
Цю паскуду чернігівську потрібно рвати на шматки ,
так як він відвертий вбивця і зрадник 😡
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13.11.2024 11:37 Ответить
Тільки розстріл!!!
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13.11.2024 11:44 Ответить
Якісно допитати потвору а потім при спробі втечі!
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13.11.2024 11:46 Ответить
Тільки так.
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13.11.2024 11:50 Ответить
Коли вже це колоборанське бидло виздихає ,ну що роблять з колоборантами під час війни ? правильно ліквідовують ,нафіга цю паскуду ще утримувати за рахунок платників податків ?
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13.11.2024 11:54 Ответить
До 2022 на Чернігівщині чи не найпопулярнішим політиком був лукашенко, бо 'тамжеш порядок і продукти якісні і халкози з заводами нє дал разваліть'... А те що білоруси з 2017 регулярно по вихідним їздили у Чернігів в магазини затарюватись, цих людей не цікавило.
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15.11.2024 04:35 Ответить
на татарова схожий
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13.11.2024 12:13 Ответить
ЧОМУ ЩЕ ЖИВИЙ ????
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13.11.2024 12:47 Ответить
НА ОБМІН ПІДЕ, ПАРАША 100 % ЗАБЕРЕ.
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13.11.2024 12:58 Ответить
А тепер за кошти платників податків ze і його менеджери будуть його відгодовувати.
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13.11.2024 13:44 Ответить
Хто-небудь думав над питанням,ЧОМУ влада не знищує диверсантів за законом воєнного часу,а навпаки,всіляко оберігає їх та їхніх родичів від випадковостей? ДЛЯ ЧОГО це все робиться?
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13.11.2024 14:57 Ответить
Прі попітке бежаль ...
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13.11.2024 14:59 Ответить
А чому не розстріляти ну "при попытке к б...".
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13.11.2024 15:25 Ответить
...гнида.
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13.11.2024 18:12 Ответить
 
 