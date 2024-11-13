Задержан агент ГРУ РФ, сжигавший автомобили Сил обороны в Чернигове и планировавший убийства наших воинов, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента российской военной разведки в Чернигове. Фигурант занимался корректировкой огня и поджогами авто, которые рассматривал как "тестовые миссии", а впоследствии рассчитывал на задания, связанные с убийством украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о вражеском агенте?
Как отмечается, по материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний местный безработный, идейный сторонник рашизма. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих пророссийских комментариев в мессенджере "Телеграм".
Сначала по заказу гру рф фигурант поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове.
После этого он получил задание по корректировке вражеских ударов по северному региону. Для этого он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонительные и гражданские объекты. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ и медучреждения, в которых находились на лечении раненые украинские воины.
"Далее, как фигурант признался сотрудникам СБУ, он заявил российскому куратору о готовности к физической ликвидации воинов ВСУ.
Для совершения покушений агент планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе", - отмечают в СБУ.
Задержание предателя
Впрочем, СБУ предотвратила намерения врага и задержала агента. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и сохранения жизней военнослужащих ВСУ.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для коммуникации с российским гру.
В данное время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
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так як він відвертий вбивця і зрадник 😡