Задержан агент ГРУ РФ, сжигавший автомобили Сил обороны в Чернигове и планировавший убийства наших воинов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента российской военной разведки в Чернигове. Фигурант занимался корректировкой огня и поджогами авто, которые рассматривал как "тестовые миссии", а впоследствии рассчитывал на задания, связанные с убийством украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о вражеском агенте?

Как отмечается, по материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний местный безработный, идейный сторонник рашизма. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих пророссийских комментариев в мессенджере "Телеграм".

Сначала по заказу гру рф фигурант поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове.

После этого он получил задание по корректировке вражеских ударов по северному региону. Для этого он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонительные и гражданские объекты. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ и медучреждения, в которых находились на лечении раненые украинские воины.

"Далее, как фигурант признался сотрудникам СБУ, он заявил российскому куратору о готовности к физической ликвидации воинов ВСУ.

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Для совершения покушений агент планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе", - отмечают в СБУ.























Задержание предателя

Впрочем, СБУ предотвратила намерения врага и задержала агента. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и сохранения жизней военнослужащих ВСУ.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для коммуникации с российским гру.

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В данное время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: