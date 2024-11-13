Зарабатывали на переправке мужчин в Румынию: на Прикарпатье разоблачены правоохранители, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили на Ивано-Франковщине двух правоохранителей и жителя Буковины, которые переправляли через границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, житель Буковины подыскивал клиентов, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы вне пункта пропуска на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Цена услуги составляла в среднем 7 тыс. долларов.

"Клиентов автомобилем вне блокпостов довозили непосредственно к государственной границе. Далее им предоставляли подробные инструкции, как пешком пересечь границу с Румынией. Учили, как вести себя и что говорить в случае задержания пограничниками", - рассказали в ГБР.

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Установлено, что в августе 2024 года они переправили первого клиента. С того времени они успели переправить по меньшей мере 3-х человек.

Во время обысков по местам жительства фигурантов были изъяты деньги, мобильные телефоны и транспортные средства, которыми перевозили "клиентов".

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Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По ходатайству ГБР суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн. Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.