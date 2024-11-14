Сибига показал, как выглядит Торецк сегодня: Россия сравнивает его с землей бомбардировками. ФОТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Россия продолжает сравнивать с землей город Торецк в Донецкой области. Он отметил, что фальшивая моральная эквивалентность, когда Украину и Россию воспринимают за одинаковые воюющие стороны, должна прекратиться.

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это Торецк. Тихий украинский городок с населением около 35 тысяч человек до войны. Сейчас безжалостными бомбардировками Россия сравнивает его с землей. Это не война "двух сторон". Россия - агрессор. Украина защищается. Фальшивая моральная эквивалентность должна прекратиться", - написал Сибига.

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Министр опубликовал снимок Торецка с воздуха.