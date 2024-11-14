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Сибига показал, как выглядит Торецк сегодня: Россия сравнивает его с землей бомбардировками. ФОТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Россия продолжает сравнивать с землей город Торецк в Донецкой области. Он отметил, что фальшивая моральная эквивалентность, когда Украину и Россию воспринимают за одинаковые воюющие стороны, должна прекратиться.

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это Торецк. Тихий украинский городок с населением около 35 тысяч человек до войны. Сейчас безжалостными бомбардировками Россия сравнивает его с землей. Это не война "двух сторон". Россия - агрессор. Украина защищается. Фальшивая моральная эквивалентность должна прекратиться", - написал Сибига.

Смотрите также: Россияне продвинулись в Торецке и вблизи Селидово, - DeepState. ФОТО

Министр опубликовал снимок Торецка с воздуха.

Торецьк

Автор: 

Торецк (451) Сибига Андрей (398)


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Топ комментарии
+14
Такими мають бути міста росії.
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14.11.2024 19:59
+11
Історія України розділилася на До Зе і Після Зе.
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14.11.2024 20:09
+8
Куди приходить "русский мир" лише смерть ,кров ,сльози і руїна В що перетворила рашиська орда наші міста і села має знати весь світ і цим мало б зайнятись МЗС це геноцид ,знищені : Торецьк ,Вовчанськ ,Бахмут ,Соледар ,Марїнка ,Авдіївка ,Северодонецьк ,Волноваха ,Маріуполь та інші міста.Щодено ворог руйнує прифронтові Харків,Херсон ,Нікополь ,Гуляйполе ітд.Таких руйнувань не було з часів другої світової війни,це злочин проти людяності світ мовчить ,влада теж мовчить.
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14.11.2024 20:21
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Такими мають бути міста росії.
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14.11.2024 19:59 Ответить
В ООНе и в ОБСЕ, в ПАРЕ показывали?
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14.11.2024 20:06 Ответить
А толку
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14.11.2024 20:10 Ответить
це якийсь сайт Х ,щоб там читати, треба зареєструватися. Читачів не більше 30 тисяч.====поставив галочку що щось зробив. А толку з цього скільки???
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15.11.2024 07:51 Ответить
Сайт X - це колишній Твіттер, який купив маск.
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15.11.2024 10:11 Ответить
Оце в розумінні мерзенних коммі_китайських "політиків" -- "українська криза".

Щоб їм така криза була в Гуаньчжоу. 😥
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14.11.2024 20:07 Ответить
Коробки ж є -- а що відіити в поле і окопуватись саперними лопатками
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14.11.2024 20:08 Ответить
Історія України розділилася на До Зе і Після Зе.
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14.11.2024 20:09 Ответить
Куди приходить "русский мир" лише смерть ,кров ,сльози і руїна В що перетворила рашиська орда наші міста і села має знати весь світ і цим мало б зайнятись МЗС це геноцид ,знищені : Торецьк ,Вовчанськ ,Бахмут ,Соледар ,Марїнка ,Авдіївка ,Северодонецьк ,Волноваха ,Маріуполь та інші міста.Щодено ворог руйнує прифронтові Харків,Херсон ,Нікополь ,Гуляйполе ітд.Таких руйнувань не було з часів другої світової війни,це злочин проти людяності світ мовчить ,влада теж мовчить.
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14.11.2024 20:21 Ответить
А хто ж своєю діяльністю практично відкрив двері *уйлу він не хоче розповісти?
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14.11.2024 20:28 Ответить
Аха, счаз, бросит пи*дить и выйдит стучать себя в грудю.
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14.11.2024 20:46 Ответить
Сто років тому теж гралися з підарами у "благородіє",потім їли своїх дітей, руйнації у паРаші повинні бути набагато більші,але ми ж "нетакіє,международноє право,харошіє уззкіє,женевская канвенція",підари тупо ригочуть з цієї терпільної *****
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14.11.2024 20:30 Ответить
А что удивляться если выродок, который 350 лет назад кинул Украину на растерзание кацапу до сих пор считается народным героем, ему стоят памятники, и его именем названа одна из высочайших наград государства ??
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14.11.2024 23:49 Ответить
ЗЄЛІ покажи!
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14.11.2024 20:55 Ответить
Если тут кто из Торецка, подскажите - правильно ли я понимаю, что на первом плане на фото - проспект Шахтеров? Если ехать налево - выезд из города в Фенольную, а вправо - на эстакаду? У меня в детстве бабушка жила тут в Забалке. Дрон, снявший фото, висит приблизительно над ее домом. Если это точно проспект Шахтеров.
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14.11.2024 21:43 Ответить
так, це він. вдалині терикони шахти 1-1 біс, щас ш-та Торецкая
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16.11.2024 17:05 Ответить
тіко пр.шахтарів трохи лівіше, а по центру фото вул. толстого
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16.11.2024 17:10 Ответить
"фальшива моральна еквівалентність"?! ***, жиробасе єлдаковський, так саме так твій ******* зелений ублюдок сприймав нас і кацапів!! і це ще в кращому разі!! швидше твої ****** "хазяєва" - зе-лупа й єлдак - взагалі українську сторону вважали винною!! то що ти, їбучий жиробасіна, верзеш?! чи вважаєш, що на заході цього не бачили й не знали?!
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14.11.2024 22:10 Ответить
"сибіга написав у Х..."
Питання до "сибіги". Чому немає виступу цієї "сибіги" в ООН, ПАРЕ з висвітленням цієї інформації? Що, суки, "усталі ат вайни"?!!
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15.11.2024 11:14 Ответить
 
 