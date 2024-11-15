В Киеве прошла акция "Порожні стільці" в поддержку пленных и пропавших без вести журналистов и художников. ФОТОрепортаж

15 ноября на Софийской площади в Киеве состоялась правозащитная акция "Порожні стільці" в поддержку журналистов, писателей, деятелей культуры и правозащитников, которые пропали без вести, были заключены или находятся в российском плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Напомним, 15 ноября в мире отмечается День заключенного писателя, или День пустых стульев.

С 2018 года Украинский ПЕН совместно с Центром гражданских свобод организует в этот день правозащитную акцию, чтобы напомнить о тех, кто не может быть дома из-за российской агрессии. Предыдущую акцию проводили в 2021 году.

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"Тогда на стульях были имена Наримана Джеляла и Людмилы Гусейновой. И сегодня они уже освобождены. И это доказывает, что огласка все же как-то работает и помогает освобождать политзаключенных. Гражданских заключенных только по минимальным подсчетам около 7 тысяч", - отметил организатор акции Максим Сытников.

На акцию, в частности, пришли родственники крымских пленных и активистов.

Во время правозащитной акции организаторы установили стулья с именами тех, кто пропал без вести, заключен или находится в российском плену.

На части стульев надпись "Имя неизвестно", поскольку имена многих медийщиков до сих пор остаются неустановленными.

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