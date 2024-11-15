РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5529 посетителей онлайн
Новости Фото
2 046 6

Обманули пенсионерку почти на 100 тыс. грн по схеме "Ваш сын попал в ДТП": В Киеве задержаны двое мужчин. ФОТОРЕПОРТАЖ

Столичные правоохранители задержали двух мужчин, которые по схеме "ваш родственник в беде" выманили у 88-летней женщины почти 100 тысяч гривен на "лечение" сына после автомобильной аварии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что неизвестные лица представились правоохранителями и мошенническим путем выманили у местной жительницы денежные средства в сумме почти 100 тысяч гривен.

Во время общения с потерпевшей полицейские выяснили, что на ее стационарный телефон позвонил незнакомец и, представившись правоохранителем, сообщил, что ее сын попал в ДТП и госпитализирован в больницу.

У Києві двоє чоловіків ошукали 88-річну жінку за схемою "ваш ваш родич у біді"
У Києві двоє чоловіків ошукали 88-річну жінку за схемою "ваш ваш родич у біді"

"Для срочной операции нужны деньги в сумме 200 тысяч гривен. Женщина, не проверив информацию, назвала свой адрес, куда вскоре приехал неизвестный мужчина и забрал часть денег. Остальную определенную сумму пенсионерка должна была передать позже, однако, позвонив сыну, узнала, что стала жертвой аферистов", - рассказали в полиции.

Смотрите: Сообщено о подозрении женщине, которая во время воздушной тревоги сняла на Киевском вокзале видео, в котором восхваляла РФ, - СБУ. ФОТО

В рамках проведенных следственно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили лиц, причастных к совершению правонарушения.

В тот же день, правоохранители задержали двое местных жителей 1970 и 2006 годов рождения в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

У Києві двоє чоловіків ошукали 88-річну жінку за схемою "ваш ваш родич у біді"
У Києві двоє чоловіків ошукали 88-річну жінку за схемою "ваш ваш родич у біді"

Во время неотложного обыска по месту жительства одного из фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства: деньги, банковские карты и телефоны с переписками, которые подтверждают причастность мужчин к уголовному правонарушению.

Следователи при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: В Киеве прошла акция "Порожні стільці" в поддержку пленных и пропавших без вести журналистов и художников. ФОТОрепортаж

Киев (25513) мошенничество (1220) Нацполиция (16458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер віддадуть ту 100 щоб відпустили а пенсіонерка все рівно залишиться без грошей.
показать весь комментарий
15.11.2024 21:32 Ответить
Якщо це про Льовочкіна, то повинно бути хоча б100 мл. грн за схемою "Ваш син потрапив у ДТП".
показать весь комментарий
15.11.2024 21:37 Ответить
Ошукати - нагодувати шакшукою!
)))
показать весь комментарий
15.11.2024 22:08 Ответить
Ошукати бабусю в такому поважному віці .. (( Таких тре одразу розстрілювати , як і паліїв автівок ЗСУ , як і навідників інформаторів кацапських ракет , і дронів.
показать весь комментарий
15.11.2024 22:14 Ответить
Мені 2 рази дзвонили з таким розводом. Знаю, що діти дома, машину не водять, а однаково на душі важко . Мерзотники.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:16 Ответить
********..
показать весь комментарий
16.11.2024 00:06 Ответить
 
 