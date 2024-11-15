Обманули пенсионерку почти на 100 тыс. грн по схеме "Ваш сын попал в ДТП": В Киеве задержаны двое мужчин. ФОТОРЕПОРТАЖ

Столичные правоохранители задержали двух мужчин, которые по схеме "ваш родственник в беде" выманили у 88-летней женщины почти 100 тысяч гривен на "лечение" сына после автомобильной аварии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что неизвестные лица представились правоохранителями и мошенническим путем выманили у местной жительницы денежные средства в сумме почти 100 тысяч гривен.

Во время общения с потерпевшей полицейские выяснили, что на ее стационарный телефон позвонил незнакомец и, представившись правоохранителем, сообщил, что ее сын попал в ДТП и госпитализирован в больницу.





"Для срочной операции нужны деньги в сумме 200 тысяч гривен. Женщина, не проверив информацию, назвала свой адрес, куда вскоре приехал неизвестный мужчина и забрал часть денег. Остальную определенную сумму пенсионерка должна была передать позже, однако, позвонив сыну, узнала, что стала жертвой аферистов", - рассказали в полиции.

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В рамках проведенных следственно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили лиц, причастных к совершению правонарушения.

В тот же день, правоохранители задержали двое местных жителей 1970 и 2006 годов рождения в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Во время неотложного обыска по месту жительства одного из фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства: деньги, банковские карты и телефоны с переписками, которые подтверждают причастность мужчин к уголовному правонарушению.

Следователи при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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