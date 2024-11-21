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Работали на РФ во время оккупации Херсона: СБУ задержала еще семь предателей, среди них - агитатор рашизма. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала на правобережье Херсонщины еще семерых предателей, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание предателей

Отмечается, что после освобождения областного центра фигуранты пытались избежать правосудия. Одна из них собиралась сбежать за границу, а остальные - минимизировали свои контакты и почти не выходили из дома, стараясь "залечь на дно".

В частности, СБУ и Национальная полиция задержали двух жительниц Херсона, которые во временно оккупированном городе были "главными бухгалтерами" - одна в областной больнице, а другая в администрации предателя Сальдо.

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СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні

По его указаниям коллаборационистки передавали в пользу РФ все имущество захваченных госучреждений и вводили "рублевую" зону.

Еще один задержанный - местный предприниматель, который после оккупации портового города с разрешения рашистов обустроил пункт обмена валют, где скупал гривну в обмен на российские рубли.

СБУ задержала агитатора рашизма

По имеющимся данным, через таких подконтрольных "финансистов" враг надеялся полностью вывести из обращения в регионе официальную валюту Украины.

Другие трое коллаборационистов призвали местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к составу РФ.

Вместе с ними задержан еще один агитатор рашизма, который со сцены Белозерской громады выступал в поддержку оккупационных группировок России.

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СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні

Подозрения предателям

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні

Автор: 

СБУ (19901) Херсон (2821) коллаборационизм (870)


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Нафіг вони потрібні, одягай, годуй, оплачуй проживання в камері. На розмінування їх.
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21.11.2024 16:36 Ответить
12 років, це мало, я би пристрелила !
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21.11.2024 16:37 Ответить
Йой! Що ж вони роблять? Звєрюгі!
Затримали хлопака у червоній футболці, вагітного, десь на 7-8 місяці.
Він дорогою до тюряжки розродиться...купою кацапського лайна.
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21.11.2024 16:43 Ответить
А насправді ці потвори працювали на ЗНИЩЕННЯ українців. тобто, приносили смерть.
Їх треба закопати. Щоб не смерділи.
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21.11.2024 16:45 Ответить
12 років? В Києві піймали наводчика і дали 2,5 років.
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21.11.2024 17:32 Ответить
 
 