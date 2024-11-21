Врач на Одесщине "помогала" мужчинам избегать явки в ТЦК из-за фиктивной госпитализации детей. ФОТО

В Одесской области разоблачили чиновницу больницы, которая "помогала" мужчинам избегать явки в ТЦК из-за фиктивной госпитализации их малолетних детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

При процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры заведующей одного из отделений "Детской городской клинической больницы №3" сообщено о подозрении по факту получения взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая предложила гражданину осуществить фиктивную госпитализацию его двух малолетних детей и оформить документы с ложной информацией о совместном пребывании отца с ними на стационарном лечении. Эти документы могли бы позволить военнообязанному отцу избежать вызова в ТЦК и СП, а также обеспечить ему беспрепятственное передвижение по городу.

Врач задержан после получения 400 долларов за оформление фиктивных документов.

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Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Устанавливается полный круг причастных к преступлению сотрудников медучреждения.