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Врач на Одесщине "помогала" мужчинам избегать явки в ТЦК из-за фиктивной госпитализации детей. ФОТО

В Одесской области разоблачили чиновницу больницы, которая "помогала" мужчинам избегать явки в ТЦК из-за фиктивной госпитализации их малолетних детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

При процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры заведующей одного из отделений "Детской городской клинической больницы №3" сообщено о подозрении по факту получения взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

лікарка на Одещині затримана на хабарі

По данным следствия, подозреваемая предложила гражданину осуществить фиктивную госпитализацию его двух малолетних детей и оформить документы с ложной информацией о совместном пребывании отца с ними на стационарном лечении. Эти документы могли бы позволить военнообязанному отцу избежать вызова в ТЦК и СП, а также обеспечить ему беспрепятственное передвижение по городу.

Врач задержан после получения 400 долларов за оформление фиктивных документов.

хабар

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Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Устанавливается полный круг причастных к преступлению сотрудников медучреждения.

Автор: 

взятка (6160) врачи (1515) уклонисты (836)


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400 доларів зарплата прибиральниці в Європі.

Господи у якому приниженні тримають людей в Україні...

Думаю діло шите білими нитками і діти могли бути дійсно хворі.
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21.11.2024 22:42 Ответить
 
 