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Работал на ФСБ и корректировал удары по Николаеву: Задержан работник облтеплоэнерго, - СБУ. ФОТО

В Николаеве задержан очередной информатор ФСБ, который готовил координаты для новой серии ракетно-дронных ударов РФ по городу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеским агентом оказался 43-летний техработник местного облтеплоэнерго. В поле зрения агрессора он попал из-за своих пророссийских комментариев в телеграм-каналах. После инструктажа ФСБ фигурант начал разведку мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Чтобы выявить потенциальные "цели" мужчина на своем авто объезжал территорию города и прилегающих районов и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли быть украинские защитники. Также предатель пытался "втемную" выспрашивать нужную ему информацию у своих коллег и знакомых под видом бытовых разговоров.

Затримано працівника облтеплоенерго за роботу на ФСБ

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили информатора ФСБ, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

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Сообщается, что во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с установленным телеграмм-каналом, через который он "общался" с ФСБ.

Затримано працівника облтеплоенерго за роботу на ФСБ

Предателю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: 

Николаев (2152) СБУ (19901) ФСБ (1936)


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Топ комментарии
+7
Чергова мерзенна гнида...
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22.11.2024 10:19
+5
Які 12 років?!!! Нахрін він потрібен в Україні через 12 років?!!! Вже треба змінити Закони й за зраду давати пожиттеве або МІНІМУМ 25 років без права амністії та переписки!!!
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22.11.2024 11:31
+4
вбийте підступну потвору!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2024 10:20
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Чергова мерзенна гнида...
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22.11.2024 10:19 Ответить
вбийте підступну потвору!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2024 10:20 Ответить
Таких дуже багато в місті Миколаєві. А після того, як кацапи йдуть без зупинки на Донбасі, вони активізувалися і почали вилазити зі своїх ждунських нірок, а деякі навіть повернулися в Миколаїв, роблять ремонти в квартирах, бо десь їх сказали, що в наступному році тут будуть кацапи.
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22.11.2024 10:28 Ответить
Панімаєтє, ват я , раділась в Нікалаєвє , я всєгда гаваріла на русскам - це тут мені одна втирала. Я їй кажу а я раділась в Кієвє і тоже гаваріла на русскам і що ?
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22.11.2024 11:05 Ответить
еще наверно и забронирован был???
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22.11.2024 10:37 Ответить
А ми ще й дивувались - звідки ж взялись оті 73%, оті ждуни і "палкі" прихильники ригів та ОПЗЖ!
Це ті, вже зрощені личинки, яких залишили кацапи за 350 років на нашій землі.
Я не знаю, що має трапитись, щоб ці потвори зникли з наших українських теренів! Ця п'ята колона нас просто знищує, а самий головний їхній прошарок зараз керує країною.
Це ж треба було вибрати собі вбивць у владу.
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22.11.2024 11:03 Ответить
Які 12 років?!!! Нахрін він потрібен в Україні через 12 років?!!! Вже треба змінити Закони й за зраду давати пожиттеве або МІНІМУМ 25 років без права амністії та переписки!!!
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22.11.2024 11:31 Ответить
25 років з конфіскаціей без права амністії та переписки!!!
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22.11.2024 12:51 Ответить
Та нафига те 25 лет. З нього буде досить й 5 рочкiв на уранових копальнях центру Украiни. Це, до речi, буде краплинкою у свiтлi програми по вiдновленню нашоi ядерки... А крапля до краплi - бравий дощик на кацапське логово , посеред головного цвинтару всих часiв та народов ластоногих оленiв.
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22.11.2024 14:31 Ответить
Тепер всі полізуть на канал "Лохматый Z"
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22.11.2024 13:22 Ответить
Руки -скочем, на гогошари - прищепку з гирею, 16 кг досить... Далi, щоб дешевше, гумовий човен рибалки, середина ставка... Не забути потерти руки, з вiдчуттям файно виконаноi справи. та й забути, бо попереду ще ой як багацько справ...
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22.11.2024 14:33 Ответить
 
 