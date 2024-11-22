Работал на ФСБ и корректировал удары по Николаеву: Задержан работник облтеплоэнерго, - СБУ. ФОТО

В Николаеве задержан очередной информатор ФСБ, который готовил координаты для новой серии ракетно-дронных ударов РФ по городу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеским агентом оказался 43-летний техработник местного облтеплоэнерго. В поле зрения агрессора он попал из-за своих пророссийских комментариев в телеграм-каналах. После инструктажа ФСБ фигурант начал разведку мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Чтобы выявить потенциальные "цели" мужчина на своем авто объезжал территорию города и прилегающих районов и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли быть украинские защитники. Также предатель пытался "втемную" выспрашивать нужную ему информацию у своих коллег и знакомых под видом бытовых разговоров.

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили информатора ФСБ, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

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Сообщается, что во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с установленным телеграмм-каналом, через который он "общался" с ФСБ.

Предателю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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