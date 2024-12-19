Ракеты SCALP/Storm Shadow впервые ударили по объектам в Ростовской области РФ, - OSINT-аналитики. ВИДЕО+ФОТО

В среду, 18 декабря, в Ростовской области РФ прогремели взрывы. OSINT-аналитики заявили, что впервые с начала полномасштабной войны было атаковано одно из крупнейших химических предприятий в городе Каменск-Шахтинский - ФКП "Комбинат "Каменский", который занимается производством ракетного топлива.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Special Kherson Cat в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на опубликованные в соцсети фотографии, на которых видны обломки ракет, якобы Storm Shadow.

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Впервые за всю войну крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP нанесли удар по Ростовской области России", - написал аналитик.

Кроме того, OSINT-аналитики проекта "КіберБорошно" определили место вероятного удара в России.

По их данным, ракетные удары были нанесены по производственной площадке ФКП "Комбинат "Каменский" в Каменск-Шахтинском в Ростовской области.

Этот Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар заявил, что в области работала противовоздушная оборона, которая якобы отбили атаку 10 ракет.

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее Воздушные силы Украины обнародовали фотографии боевой работы дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow во время атаки по территории РФ 18 декабря.