Ракеты SCALP/Storm Shadow впервые ударили по объектам в Ростовской области РФ, - OSINT-аналитики. ВИДЕО+ФОТО
В среду, 18 декабря, в Ростовской области РФ прогремели взрывы. OSINT-аналитики заявили, что впервые с начала полномасштабной войны было атаковано одно из крупнейших химических предприятий в городе Каменск-Шахтинский - ФКП "Комбинат "Каменский", который занимается производством ракетного топлива.
Об этом сообщил OSINT-аналитик Special Kherson Cat в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Он обратил внимание на опубликованные в соцсети фотографии, на которых видны обломки ракет, якобы Storm Shadow.
Впервые за всю войну крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP нанесли удар по Ростовской области России", - написал аналитик.
Кроме того, OSINT-аналитики проекта "КіберБорошно" определили место вероятного удара в России.
По их данным, ракетные удары были нанесены по производственной площадке ФКП "Комбинат "Каменский" в Каменск-Шахтинском в Ростовской области.
Этот Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены.
Напомним, ранее исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар заявил, что в области работала противовоздушная оборона, которая якобы отбили атаку 10 ракет.
Местные Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов в городе Каменск-Шахтинский.
Ранее Воздушные силы Украины обнародовали фотографии боевой работы дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow во время атаки по территории РФ 18 декабря.
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Бонявтік накомандував тебе відловити, обмазати пластідом і кинути, " на знищення електрики у Москві".
Готовий, чи краще додому, на вологодчину ?
Так ти готовий виконувати розпорядження верхоглавкому, чи знову є, тільки язицюрою плести будеш ?
На кацапетівці ж це буде катастрофа. З жертвами
Видно сильно спину їхньому карло- пу підсмажили удари по логістиці окупантів
У першій хвилі повинні летіти "Трембіти", у другій - "Пекло", а "Скальпи" вже у третій. Якось так.
А акцент,як у розумово відсталих
Зразу ж видно почерк ЗЕ- НЕВІГЛАСІВ.які ніколи НЕ читали поеми Т. Шевченка--"Кавказ" ніколи НЕ цікавилися .що вчинили ліліПУТІНСЬКІ кровожери в Біслам. школі ... НЕ чули про визвольні війни під орудою Шаміля... Дудаєва...НЕ читали класику Л. Толстого про свободолюбство чеченців? А бомбити лише за злодіяння виродка кадирова--це рівноцінно. що нас бомбити із-за того. що у нас у найвищому законо-давч органі--ВР У -- рулили і рулять зрадо-виродки : бойки. медведчуки.шуфричі... Це ж очевидно. що ЗЕ-охвістям-- виконується замовлвлення карлуші щодо сприяння у конфронтації Укр.з народами Кавказу (Щоб НЕ об*єдналися супрти-Ху.)
І це на тлі. коли по керч. мосту--йде лавина орди з півдня-- і як нас-
лідок: валяться фронти Донеч--лише імітується удар А саме: у Керчі-
вибили шкло у вікнах... А дроно-мет. по московських аеропортах--це
вже щось анекдотичне ( найвірогідніше керував Єрмак із підвіконня ОП ) запустили. для годиться --пустишки!!!