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россия (93025) Storm Shadow (17) Удары по РФ (108) война в Украине (1209)

Ракеты SCALP/Storm Shadow впервые ударили по объектам в Ростовской области РФ, - OSINT-аналитики. ВИДЕО+ФОТО

В среду, 18 декабря, в Ростовской области РФ прогремели взрывы. OSINT-аналитики заявили, что впервые с начала полномасштабной войны было атаковано одно из крупнейших химических предприятий в городе Каменск-Шахтинский - ФКП "Комбинат "Каменский", который занимается производством ракетного топлива.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Special Kherson Cat в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на опубликованные в соцсети фотографии, на которых видны обломки ракет, якобы Storm Shadow.

Также смотрите: Ракеты SCALP/Storm Shadow летят в "направлении империи зла", - Воздушные силы. ФОТО

Впервые за всю войну крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP нанесли удар по Ростовской области России", - написал аналитик.

Кроме того, OSINT-аналитики проекта "КіберБорошно" определили место вероятного удара в России.

По их данным, ракетные удары были нанесены по производственной площадке ФКП "Комбинат "Каменский" в Каменск-Шахтинском в Ростовской области.

Этот Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены.

Смотрите также: Беспилотники атаковали нефтебазу в российском Орле, - СМИ. ВИДЕО

Удари по ростовській області 18 грудня
Удари по ростовській області 18 грудня
Удари по ростовській області 18 грудня

Напомним, ранее исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар заявил, что в области работала противовоздушная оборона, которая якобы отбили атаку 10 ракет.

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее Воздушные силы Украины обнародовали фотографии боевой работы дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow во время атаки по территории РФ 18 декабря.
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Топ комментарии
+22
Ні. Звісно, можна було б трохи потішитись, якби запоребрикітяни опинились у повній темряві. Але важливіше уразити військові цілі - заводи, бази, аеродроми тощо.
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18.12.2024 23:17
+20
Бравооо!!! В радиусе 1000км от границы Украины вся рашка вместе с заводами и електростанциями должна гореть. Только тогда рашисты начнут задумываться что войну нужно прекращать
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18.12.2024 23:19
+17
Треба бити по їхній енергетиці. Хай у них проблеми зі світлом будуть, там зими суровіші, хай відчують!
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18.12.2024 23:10
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Ціль жирна
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18.12.2024 23:08 Ответить
Треба бити по їхній енергетиці. Хай у них проблеми зі світлом будуть, там зими суровіші, хай відчують!
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18.12.2024 23:10 Ответить
Ні. Звісно, можна було б трохи потішитись, якби запоребрикітяни опинились у повній темряві. Але важливіше уразити військові цілі - заводи, бази, аеродроми тощо.
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18.12.2024 23:17 Ответить
Ну це ж прекрасно, коли б в мороз прилетіло по жирному теплоенерго, чи розподільчій мережі десь коло Москви...
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18.12.2024 23:20 Ответить
Не сперечаюсь, можна буде трошки порадіти за них - Новий рік щоб зустріли без Скабеєвої і Co. Але важливіше вщент зруйнований військовий завод чи аеродром з десятком їхніх пепелаців.
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18.12.2024 23:32 Ответить
постійний блекаут у маськві даст більше ніж три аеродроми
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19.12.2024 05:45 Ответить
Складно болтаєте. " Бити"є чим, чи язицюрами російський тролів будемо ?
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19.12.2024 12:44 Ответить
питайте зе, він керує
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19.12.2024 13:53 Ответить
Він може і " кєрує" , ти тоді якого біса болтаєш?
Бонявтік накомандував тебе відловити, обмазати пластідом і кинути, " на знищення електрики у Москві".
Готовий, чи краще додому, на вологодчину ?
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19.12.2024 13:58 Ответить
ти їбанутий чи що?
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19.12.2024 14:05 Ответить

Так ти готовий виконувати розпорядження верхоглавкому, чи знову є, тільки язицюрою плести будеш ?
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19.12.2024 14:20 Ответить
Так він ВЖЕ "виконує"... В рядах "батальйону Подоляка"...
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20.12.2024 06:08 Ответить
Так , але тільки своєю зброєю , бо умовою використання імпортної зброї є биття по цілям за правилами ведення війни .
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19.12.2024 03:29 Ответить
І шо, удари по українській енергетиці змінили хід війни?
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19.12.2024 09:13 Ответить
За це уклін до землі нашим енергетикам і відносно теплим зимам.
На кацапетівці ж це буде катастрофа. З жертвами
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19.12.2024 09:29 Ответить
Та російським тролям завдяння видали- вкинути у голови "наріду"що " нада тратіть ракєті нє на воєнніє цєлі, а на енергетику"
Видно сильно спину їхньому карло- пу підсмажили удари по логістиці окупантів
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19.12.2024 12:49 Ответить
Бравооо!!! В радиусе 1000км от границы Украины вся рашка вместе с заводами и електростанциями должна гореть. Только тогда рашисты начнут задумываться что войну нужно прекращать
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18.12.2024 23:19 Ответить
Тільки щось не виднопалаючого завода Таке враження, що дійсно все позбивали, або практично все
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19.12.2024 03:29 Ответить
Тоді купи собі окуляри, видно три прильоти по території заводу
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19.12.2024 11:13 Ответить
Зими там холодніші ніж у нас, цієї зими треба їм виключати електрику, тепло і газ... Там ітак в комунальній сфері проблеми, добавити б москві, пітєру і іншим великим містам.
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18.12.2024 23:22 Ответить
От і будемо російських тролів обкручувати пластідом і засилати " вгубь родіни", " опєрація возмєздіє за малу зарплату на тролєфєрмі" ви ж там всі косоокі, із натовпом зільєтеся
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19.12.2024 12:54 Ответить
Уламки ракет в полях...Давайте ще скальпів/шедов..
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18.12.2024 23:40 Ответить
Збили одну, на жаль.
У першій хвилі повинні летіти "Трембіти", у другій - "Пекло", а "Скальпи" вже у третій. Якось так.
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19.12.2024 00:41 Ответить
Поки їх(Вами перераховані ракети') бачили на потужних ,,відосіках''.
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19.12.2024 03:33 Ответить
Коли ти привів війну до сусіда - очікуй її повернення до тебе...
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19.12.2024 01:35 Ответить
Ну шо,кацапи,весело у вас?
А акцент,як у розумово відсталих
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19.12.2024 01:58 Ответить
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19.12.2024 06:49 Ответить
ПОСЛЕ 10 ЛЕТ ВОЙНЫ !!!
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19.12.2024 09:09 Ответить
Єдиний шанс для України у цій війні стовкнути лобами НАТО та підарусню.
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19.12.2024 09:42 Ответить
НЕосяжна ЗЕ-стратегія для розуму: довбають виключно території . які .етнічно належали .до 1918р. Україні( Кубань...Курщину...) та іще багато-страждальну Ічкерію... Коли ці регіони повинні були стати суб*єктами впливу. повернення-- нашої зовнішнії розвілки...До речі. яка постійно очолюється емісарами -фе-сбешниками РФ на зразок Литвина(випускника московської академії ФСБ РФ ) Саме в цих місцинах мала провадитися агітаційна робота щодо повернення до складу прабатьківщини... натомість їм на голови --ракети!!!( ФСБ і наші ЗЕ-зрадо-філи НЕ дрімають!!!) І як можна було бомбити народи Кавказу???
Зразу ж видно почерк ЗЕ- НЕВІГЛАСІВ.які ніколи НЕ читали поеми Т. Шевченка--"Кавказ" ніколи НЕ цікавилися .що вчинили ліліПУТІНСЬКІ кровожери в Біслам. школі ... НЕ чули про визвольні війни під орудою Шаміля... Дудаєва...НЕ читали класику Л. Толстого про свободолюбство чеченців? А бомбити лише за злодіяння виродка кадирова--це рівноцінно. що нас бомбити із-за того. що у нас у найвищому законо-давч органі--ВР У -- рулили і рулять зрадо-виродки : бойки. медведчуки.шуфричі... Це ж очевидно. що ЗЕ-охвістям-- виконується замовлвлення карлуші щодо сприяння у конфронтації Укр.з народами Кавказу (Щоб НЕ об*єдналися супрти-Ху.)
І це на тлі. коли по керч. мосту--йде лавина орди з півдня-- і як нас-
лідок: валяться фронти Донеч--лише імітується удар А саме: у Керчі-
вибили шкло у вікнах... А дроно-мет. по московських аеропортах--це
вже щось анекдотичне ( найвірогідніше керував Єрмак із підвіконня ОП ) запустили. для годиться --пустишки!!!
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19.12.2024 14:30 Ответить
У тебе що там "з головою"? Ти мені нагадуєш червоноармійців 22 червня 1941 року. (дід розказував) -політрук кричить "Агонь", а вони кажуть: "Таварищ палитрук! Так это же наши "братья па классу! Выже нам так гаварили на палитзанятиях!"
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20.12.2024 06:13 Ответить
ти молодість свою згадав . тоска за сєрєсєром . роботи лєніна конспектував . рєчі брєжнєва на палітзанятіях . юбілєйниє пабрякушкі на кітєлє . що зараз у тебе з головою таваріщ палітрук ???
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21.12.2024 16:16 Ответить
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22.12.2024 06:51 Ответить
 
 