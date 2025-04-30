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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
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Массированная атака дронов на Днепр: погиб мужчина, есть раненый. Больше всего разрушений в частном секторе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 30 апреля 2025 года, войска РФ массированно атаковали "Шахедами" Днепр. Под обстрелами также находилась Никопольщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сложная ночь для Днепра. Враг нанес массированную шахедную атаку по городу. Погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения", - уточнил он.

По словам Лысака, больше всего разрушений в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже потушили.

Один дом местных уничтожен, еще несколько - разбиты. Повреждено также предприятие. Кроме того, изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка.

Днепр после обстрела
Днепр после обстрела
Днепр после обстрела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепр массированно атаковали "шахеды": 1 погибший, в городе несколько пожаров (обновлено)

По данным ОВА, накануне вечером агрессор терроризировал Никопольский район. Применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам.

Ближе к утру противник ударил из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде.

"Загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. Зацепило и линии электропередач. Защитники неба работали без остановки. Как следствие, уничтожили над областью 9 БпЛА", - резюмирует Лысак.

Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки
Никополь после атаки

Автор: 

Днепр (4422) обстрел (27259) Шахед (1020) Днепропетровская область (3975) Днепровский район (82) Никопольский район (203)


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Поки не наступило путінське перемир'я, потрібно атакувати Моству цілих 8 днів, щоб парад малиною не показався.
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30.04.2025 08:16 Ответить
по мацквє!!!
Зраеку,пообіду та ввечері
кожного дня
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30.04.2025 08:17 Ответить
 
 