Массированная атака дронов на Днепр: погиб мужчина, есть раненый. Больше всего разрушений в частном секторе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 30 апреля 2025 года, войска РФ массированно атаковали "Шахедами" Днепр. Под обстрелами также находилась Никопольщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сложная ночь для Днепра. Враг нанес массированную шахедную атаку по городу. Погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. 78-летний местный житель получил ранения", - уточнил он.

По словам Лысака, больше всего разрушений в частном секторе. В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже потушили.

Один дом местных уничтожен, еще несколько - разбиты. Повреждено также предприятие. Кроме того, изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка.







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По данным ОВА, накануне вечером агрессор терроризировал Никопольский район. Применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадам.

Ближе к утру противник ударил из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде.

"Загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. Зацепило и линии электропередач. Защитники неба работали без остановки. Как следствие, уничтожили над областью 9 БпЛА", - резюмирует Лысак.













