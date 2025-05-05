Россия стягивает стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазу в Сибири. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Российские войска стягивают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС на авиабазу "Белая" на востоке Сибири.

Об этом сообщил OSINT-исследователь MT Anderson в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)", - отметил он.

На спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на полосе, один из которых недавно приземлился.

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Также зафиксированы Ту-22, МиГ-31 и Су-27.

"Есть как минимум 1x Ту-160, но может быть и 4x. Также присутствуют несколько транспортных самолетов Ан-26. Предыдущие снимки помогли идентифицировать МиГ-31 и Су-27", - добавил OSINT-исследователь.

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