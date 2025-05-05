Россия стягивает стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазу в Сибири. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Российские войска стягивают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС на авиабазу "Белая" на востоке Сибири.
Об этом сообщил OSINT-исследователь MT Anderson в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)", - отметил он.
На спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на полосе, один из которых недавно приземлился.
Также зафиксированы Ту-22, МиГ-31 и Су-27.
"Есть как минимум 1x Ту-160, но может быть и 4x. Также присутствуют несколько транспортных самолетов Ан-26. Предыдущие снимки помогли идентифицировать МиГ-31 и Су-27", - добавил OSINT-исследователь.
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Українською - "в Сибіру", панове пірівотчікі!
Але, ну, то таке…
Відмінювання (жіночий рід):
Називний: Сибір
Родовий: Сибері
Давальний: Сибері
Знахідний: Сибір
Орудний: Сиберю
Місцевий: на Сибері
Кличний: Сибере
🔸 Приклад: Ми поставили табір на березі Сибері.
Відмінювання (чоловічий рід):
Називний: Сибір
Родовий: Сибіру
Давальний: Сибірові / Сибіру
Знахідний: Сибір
Орудний: Сибіром
Місцевий: на Сибіру в Сибіру
Кличний: Сибіре
🔸 Приклад: Я не хочу повертатися до Сибіру.
Вини немає що в мої рочки вже не так пам"ятаю правила...
За даними моніторингових груп, росіяни перекинули щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів у Сибіру на базу «Енгельс». Це може свідчити про завершення чергового етапу підготовки до ракетного удару по Україні.
На супутникових знімках також помітно підвищену активність інших літаків, зокрема Ту-160 і Ту-22М3. Аеродроми в глибокому тилу рф використовуються для технічного обслуговування та озброєння літаків.
Питання лише: це буде до «9 мая» чи після.
не баче/не чує/не знає рижий чубчик , чим там займаються росіяни