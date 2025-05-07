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Новости Фото Дети - жертвы войны Обстрелы Сумщины Жертвы среди гражданского населения Украины
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6-летний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская погибли в результате удара РФ по Сумской области 6 мая. ФОТО

Среди погибших из-за российского ракетного удара по Великой Чернеччине на Сумщине 6 мая - шестилетний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

6-летний Борис был воспитанником детского сада №6 "Бабочка".

"Бориска был светлым лучиком для всех нас: активный, любознательный, улыбающийся... Ему было всего 6 лет", - написали в детском саду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7 и 8 мая объявлены днями траура в Сумской громаде

Удар РФ по Великой Чернеччине 6 мая: погиб шестилетний Богдан

Также 6 мая в Великой Чернеччине погибла 20-летняя Наталия Велиховская. Она была выпускницей Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна, написали в заведении.

Как рассказывали местные изданию "Суспільне" на месте российской атаки, девушка была переселенкой. Она переехала в Великую Чернеччину около полугода назад. До этого Наталия жила в Могрице, уточнили ее родные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабной войны в Украине погибли 622 ребенка, - Офис Генпрокурора

Удар РФ по Великой Чернеччине 6 мая: погибла Наталья Велиховская

Напомним, 6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой, погибли 3 человека, среди них ребенок.

7 и 8 мая объявлены днями траура по жертвам российского ракетного удара 6 мая в Сумской громаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается активная эвакуация в Белопольской и Ворожбянской общинах Сумщины: уже выехали 364 жителя. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6522) Сумская область (3172) жертвы (2082) Сумский район (201) Великая Чернетчина (1)


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Топ комментарии
+7
кацапи паскудні тварини,на фото зовсім діти,вони навіть не взнали що таке життя а їх вбили виродки які всю історію розказували нам про свою братерність та дружбу
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07.05.2025 16:53
+2
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07.05.2025 16:45
+2
Гораздо больше. Никто не знает сколько реально детей погибло в одном Мариуполе. И подтвердить в ближайшее время будет невозможно. Есть только примерное общее количество погибших мирных 113-115 тысяч. Это только те, кого удалось опознать. А сколько вывезено со строительным мусором - не знает никто.
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07.05.2025 17:47
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07.05.2025 16:45 Ответить
кацапи паскудні тварини,на фото зовсім діти,вони навіть не взнали що таке життя а їх вбили виродки які всю історію розказували нам про свою братерність та дружбу
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07.05.2025 16:53 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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07.05.2025 17:03 Ответить
05.04.2025.
Згідно з офіційною інформацією, на сьогодні в Україні Россією вбито щонайменше 616 дітей.
Ще понад 1,8 тисячі неповнолітніх поранено.
Россія продовжує вбивати українських дітей.
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07.05.2025 17:05 Ответить
Гораздо больше. Никто не знает сколько реально детей погибло в одном Мариуполе. И подтвердить в ближайшее время будет невозможно. Есть только примерное общее количество погибших мирных 113-115 тысяч. Это только те, кого удалось опознать. А сколько вывезено со строительным мусором - не знает никто.
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07.05.2025 17:47 Ответить
звідки ви взяли 113-115 тисяч, яких вдалось опізнати? і це кількість саме в Маріуполі чи взагалі? дайте будь ласка посилання на джерело...
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07.05.2025 17:57 Ответить
Ось так рашиські варвари убили дитину і молоду дівчину за що ? що ж виродки "великі успіхи " бодай ви злочинці всі виздихали разом з терористом путіном . І якесь бидло поїде на победобесіє буде пожимати руку кривавому терористу. Ну чому світ такий несправедливий гинуть діти ,а паскуда яка спричинила цей геноцид з своїми варварами існує на цьому світі і ніяк не здохне ?
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07.05.2025 17:31 Ответить
Ударів у відповідь не буде, бо ми дуже цінуємо комфорт рассійських нацистів.
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07.05.2025 17:41 Ответить
 
 