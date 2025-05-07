6-летний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская погибли в результате удара РФ по Сумской области 6 мая. ФОТО

Среди погибших из-за российского ракетного удара по Великой Чернеччине на Сумщине 6 мая - шестилетний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

6-летний Борис был воспитанником детского сада №6 "Бабочка".

"Бориска был светлым лучиком для всех нас: активный, любознательный, улыбающийся... Ему было всего 6 лет", - написали в детском саду.

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Также 6 мая в Великой Чернеччине погибла 20-летняя Наталия Велиховская. Она была выпускницей Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна, написали в заведении.

Как рассказывали местные изданию "Суспільне" на месте российской атаки, девушка была переселенкой. Она переехала в Великую Чернеччину около полугода назад. До этого Наталия жила в Могрице, уточнили ее родные.

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Напомним, 6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой, погибли 3 человека, среди них ребенок.

7 и 8 мая объявлены днями траура по жертвам российского ракетного удара 6 мая в Сумской громаде.

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