6-летний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская погибли в результате удара РФ по Сумской области 6 мая. ФОТО
Среди погибших из-за российского ракетного удара по Великой Чернеччине на Сумщине 6 мая - шестилетний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
6-летний Борис был воспитанником детского сада №6 "Бабочка".
"Бориска был светлым лучиком для всех нас: активный, любознательный, улыбающийся... Ему было всего 6 лет", - написали в детском саду.
Также 6 мая в Великой Чернеччине погибла 20-летняя Наталия Велиховская. Она была выпускницей Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна, написали в заведении.
Как рассказывали местные изданию "Суспільне" на месте российской атаки, девушка была переселенкой. Она переехала в Великую Чернеччину около полугода назад. До этого Наталия жила в Могрице, уточнили ее родные.
Напомним, 6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой, погибли 3 человека, среди них ребенок.
7 и 8 мая объявлены днями траура по жертвам российского ракетного удара 6 мая в Сумской громаде.
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